Μητσοτάκης για την παράδοση ιερών κειμηλίων στις Σέρρες: Η επιστροφή της ιστορικής μνήμης στον φυσικό της χώρο είναι δικαίωση - iefimerida.gr

«Ετεροβαρής δεν είναι μία συμφωνία η οποία ανοίγει το δρόμο στον επαναπατρισμό των θησαυρών μας, ετεροβαρής και εναντίον μας, τελικά, είναι η αδράνεια και η ακινησία που τους κρατούν μακριά», τόνισε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Τη δήλωση έκανε κατά την αντιφώνηση του στην πανηγυρική δοξολογία που τελέστηκε στον μητροπολιτικό ναό των Παμμεγίστων Ταξιαρχών, Μιχαήλ και Γαβριήλ, Πολιούχων των Σερρών, για την επίσημη τελετή παράδοσης των ιερών κειμηλίων, που επιστράφηκαν από τη Βουλγαρία, στην Εκκλησία των Σερρών.

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«Μιλάμε για ένα έμπρακτο αποτέλεσμα των πολλών δυνατοτήτων που τελικά έχει η πολιτιστική διπλωματία μας, με μία πατριωτική πολιτική, η οποία αποδεικνύει και δηλώνει ότι η Ελλάδα είναι ισχυρή, το κύρος της ισχυρό και υψηλό, η φωνή της ακούγεται δυνατή και δεν φοβάται, λοιπόν, και να συζητήσει και να διεκδικήσει και τελικά να δικαιωθεί. Αυτό σημαίνει δικαίωση, η ιστορική μνήμη να επιστρέψει στον φυσικό της χώρο», είπε ο κ. Μητσοτάκης και πρόσθεσε: «Σήμερα παραδίδονται το κειμήλια ανεκτίμητης ιστορικής, καλλιτεχνικής και θρησκευτικής αξίας.

Η εξέλιξη αυτή αποδεικνύει ότι αυτός ο δίαυλος παραμένει ενεργός, ανοίγοντας έτσι το δρόμο για τον εντοπισμό, την τεκμηρίωση αλλά και τελικά, ναι, για την επιστροφή όλων των θησαυρών που εξακολουθούν να βρίσκονται στη Βουλγαρία. Και αυτό είναι ίσως η καλύτερη απάντηση σε όσους έσπευσαν να μιλήσουν με μεμψιμοιρία για αυτή την εξέλιξη».

Τον πρωθυπουργό συνοδεύει η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη.