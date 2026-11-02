Μητσοτάκης: Θα εξαντλήσουμε τη θητεία μας, το κυνήγι του «σταυρού» μπορεί να περιμένει -«Νομιμότητα παντού», αυτή η κυβέρνηση τολμά και δίνει μάχες - iefimerida.gr

Σε εξέλιξη είναι η συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου στο Μέγαρο Μαξίμου. Στην εισαγωγική τοποθέτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε πως το τουρκολιβυκό μνημόνιο δεν παράγει τετελεσμένα.

Χαρακτηριστικά, ο πρωθυπουργός τόνισε: «Αυθαίρετες διεκδικήσεις, αντίθετες με το Δίκαιο της Θάλασσας, δεν έχουν καμία ισχύ. Δεν παράγουν τετελεσμένα, ούτε ανατρέπουν τους εθνικούς μας σχεδιασμούς.

Η Ελλάδα εισηγείται παγκόσμια θαλάσσια εκεχειρία που θα απελευθερώσει κρίσιμες εμπορικές οδούς, συγκρατώντας το κόστος ζωής σε όλη την υφήλιο».

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Παράλληλα, αναφορικά με την ενεργειακή κρίση, ο κ. Μητσοτάκης πρόσθεσε: «Είναι μια παγκόσμια αναταραχή στην οποία δεν μπορεί να απαντήσει καμία εθνική πολιτική. Ξέρω ότι πολλά νοικοκυριά μας δοκιμάζονται -κάνουμε ό,τι είναι καλύτερο-, τα αποθέματα από τη συνετή οικονομική μας πολιτική μάς κάνουν συγκρατημένα αισιόδοξους».

«Νομιμότητα παντού»

Ο κ. Μητσοτάκης μίλησε και για τελευταίες υποθέσεις φοροδιαφυγής, αλλά και για την εξιχνίαση της υπόθεσης με τη φονική έκρηξη στην Πλάκα.

«Αποτελούν απόδειξη ότι για εμάς η "νομιμότητα παντού" είναι αδιαπραγμάτευτη. ΑΑΔΕ, Οικονομική Αστυνομία και Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος κάνουν καλά τη δουλειά τους.

Το έγκλημα υπήρχε πάντα, τώρα όμως αποκαλύπτεται, τώρα όμως για μεγάλες υποθέσεις. Αυτή η κυβέρνηση τολμά και δίνει αυτές τις μάχες. Ας μην απορούν ορισμένοι υποκριτές με την παρανομία γύρω μας. Τώρα, επιτέλους, αποκαλύπτονται και διώκονται», είπε ο πρωθυπουργός και άφησε αιχμές για τη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, όταν «κάποιοι κράτησαν τη Βουλή ανοικτή για να αλλάξουν τους Ποινικούς Κώδικες το 2019».



«Θα εξαντλήσουμε τη θητεία μας χωρίς να πέσουν οι ρυθμοί του κυβερνητικού έργου»

Σχετικά με τις εκλογές, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε πως θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας, καθώς η κυβέρνηση θα ολοκληρώσει τη θητεία της. «Επιλογή μας είναι να εξαντλήσουμε τη θητεία μας χωρίς να πέσουν οι ρυθμοί του κυβερνητικού έργου. Το έργο μας είναι το διαβατήριο αξιοπιστίας μας».

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Στη συνέχεια, μίλησε για 90 προτεραιότητες οι οποίες θα πρέπει να έχουν γίνει πράξεις έως το τέλος της βουλευτικής περιόδου. «Αυτή είναι η καλύτερη απάντηση στον μίζερο μηδενισμό της αντιπολίτευσης» σημείωσε.

Ο κ. Μητσοτάκης έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα στους υπουργούς πως θα πρέπει να αφοσιωθούν στο κυβερνητικό έργο και όχι στο κυνήγι του σταυρού για τις εκλογές. «Το προεκλογικό κυνήγι του "σταυρού" μπορεί να περιμένει. Προτεραιότητα έχει το κυνήγι του κυβερνητικού αποτελέσματος» ξεκαθάρισε.

Οι κυβερνητικές προτεραιότητες μέχρι τις εκλογές:

Οικονομία : Εφαρμογή φορολογικών παρεμβάσεων που εξαγγέλθηκαν στη ΔΕΘ και νέες ρυθμίσεις που ενισχύουν μεγάλα αναπτυξιακά έργα, ιδίως στη μεταποίηση

: Εφαρμογή φορολογικών παρεμβάσεων που εξαγγέλθηκαν στη ΔΕΘ και νέες ρυθμίσεις που ενισχύουν μεγάλα αναπτυξιακά έργα, ιδίως στη μεταποίηση Υποδομές : Flyover της Θεσσαλονίκης και παράδοση ακόμη 25 χιλιομέτρων του ΒΟΑΚ στην Κρήτη

: Flyover της Θεσσαλονίκης και παράδοση ακόμη 25 χιλιομέτρων του ΒΟΑΚ στην Κρήτη Εργασία : Νέα αύξηση κατώτατου μισθού, ώστε να φτάσει τα 1.000 ευρώ στις αρχές του ’28 / Επέκταση ψηφιακής κάρτας και προστασία εργαζομένων σε ψηφιακές πλατφόρμες

: Νέα αύξηση κατώτατου μισθού, ώστε να φτάσει τα 1.000 ευρώ στις αρχές του ’28 / Επέκταση ψηφιακής κάρτας και προστασία εργαζομένων σε ψηφιακές πλατφόρμες Στέγη : Επιτάχυνση προγράμματος «Ανακαινίζω - Νοικιάζω», κοινωνικής αντιπαροχής και ανέγερσης κατοικιών σε ανενεργά στρατόπεδα

: Επιτάχυνση προγράμματος «Ανακαινίζω - Νοικιάζω», κοινωνικής αντιπαροχής και ανέγερσης κατοικιών σε ανενεργά στρατόπεδα Υγεία : Ενίσχυση πρόληψης και συμβούλου υγείας

: Ενίσχυση πρόληψης και συμβούλου υγείας Παιδεία : Προετοιμασία για Εθνικό Απολυτήριο και ολοκλήρωση ανακαινίσεων ακόμη 500 σχολείων - παράδοση δύο φοιτητικών εστιών - σε Πάντειο και Τρίπολη

: Προετοιμασία για Εθνικό Απολυτήριο και ολοκλήρωση ανακαινίσεων ακόμη 500 σχολείων - παράδοση δύο φοιτητικών εστιών - σε Πάντειο και Τρίπολη Κράτος : Αναβάθμιση της «Διαύγειας» και πλήρης σύνδεση Πολεοδομιών με Κτηματολόγιο / Επιστράτευση τεχνολογίας σε διαχείριση δικαστικών υποθέσεων και σε ελέγχους δόμησης

: Αναβάθμιση της «Διαύγειας» και πλήρης σύνδεση Πολεοδομιών με Κτηματολόγιο / Επιστράτευση τεχνολογίας σε διαχείριση δικαστικών υποθέσεων και σε ελέγχους δόμησης Πολιτική Προστασία, Προστασία Πολίτη : Βελτίωση «112» και επιτήρηση κυκλοφορίας στους δρόμους / Λειτουργία νέων Γραφείων κατά της Ενδοοικογενειακής Βίας

: Βελτίωση «112» και επιτήρηση κυκλοφορίας στους δρόμους / Λειτουργία νέων Γραφείων κατά της Ενδοοικογενειακής Βίας Ολοκλήρωση θαλάσσιων πάρκων, πολεοδομικού σχεδιασμού και έργων για τη λειψυδρία.

Άμυνα: Μετά τη δεύτερη φρεγάτα «Νέαρχος», παραλαβή ακόμη 7 ελικοπτέρων Romeo και παραγωγή ελληνικών drones.

Αναλυτικά η εισαγωγική τοποθέτηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου

Η σημερινή μας συνεδρίαση είναι η πρώτη μετά την παρέμβασή μας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, όπου είχα την ευκαιρία να παρουσιάσω τις ελληνικές θέσεις για το παράνομο και ανυπόστατο τουρκολιβυκό μνημόνιο ενώπιον της παγκόσμιας κοινότητας.

Η υποδοχή των απόψεών μας πρέπει να πω, κύριε Υπουργέ των Eξωτερικών, ότι ήταν εντυπωσιακά υποστηρικτική. Έγινε έτσι σαφές ότι η γεωγραφία δεν μπορεί να ξανασχεδιάζεται κατά το δοκούν, όπως και ότι οι αυθαίρετες διεκδικήσεις, οι οποίες είναι αντίθετες με το Δίκαιο της Θάλασσας, δεν έχουν καμία ισχύ, δεν παράγουν τετελεσμένα και σίγουρα δεν ανατρέπουν τους εθνικούς σχεδιασμούς.

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Όπως έχω πει, η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, αλλά δεν δέχεται και απειλές από κανέναν.

Είχαμε μάλιστα την ευκαιρία και στο Συμβούλιο Ασφαλείας να επαναλάβουμε ότι θέλουμε μια Μεσόγειο ειρηνική, ασφαλή για τη ναυσιπλοΐα, ανοιχτή σε έργα που συμβάλλουν στην ευημερία των λαών της. Γι’ αυτό και μιλήσαμε, με αφορμή και αυτά τα οποία συμβαίνουν στη Μαύρη Θάλασσα, για την ανάγκη να επανέλθει η συζήτηση σε μια παγκόσμια θαλάσσια εκεχειρία, η οποία θα απελευθερώνει κρίσιμες εμπορικές οδούς και θα έχει και ως επίδραση να συγκρατήσει το κόστος ζωής σε όλη την υφήλιο, τηρώντας τους διεθνείς κανόνες και προωθώντας τον αμοιβαίο σεβασμό μεταξύ των γειτονικών χωρών.

Εξάλλου, ξέρουμε καλά ότι το θέμα του πληθωρισμού, ως αποτέλεσμα και της κρίσης στο Ορμούζ και στην Ερυθρά Θάλασσα, είναι στην κορυφή και της ευρωπαϊκής ατζέντας. Αρκετά κράτη-μέλη έχουν ήδη τεθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε καθεστώς εποπτείας. Αναγκάζονται σήμερα να επιβάλλουν μέτρα λιτότητας.

Αυτός είναι ένας, δυστυχώς, επώδυνος, ενίοτε εκρηκτικός, συνδυασμός, που δυστυχώς πυροδοτεί σε πολλές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες επεισόδια, ενίοτε και βανδαλισμούς. Είναι εικόνες που μάλλον κάποιοι θα ήθελαν να δουν και στην πατρίδα μας, αλλά έπεσαν και πάλι έξω, καθώς η Ελλάδα ακολουθεί μια διαφορετική τροχιά.

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Η χώρα μας εξακολουθεί να έχει πολύ υγιή ανάπτυξη, να παράγει πλεονάσματα, να μειώνει το χρέος και ταυτόχρονα να τηρεί τη δημοσιονομική ισορροπία, κάτι τόσο σημαντικό σε μια εποχή που υπάρχει μεγάλη αναταραχή και στις διεθνείς αγορές ομολόγων.

Με άλλα λόγια, είναι σε θέση να αντιμετωπίζει αυτή τη διεθνή κρίση χωρίς να καταφεύγει σε περιορισμό των κοινωνικών δαπανών. Αντίθετα, συνεχίζει, στο μέτρο του εφικτού, να στηρίζει το εισόδημα των πολιτών, να ελαττώνει τα φορολογικά βάρη.

Θα έχουμε την ευκαιρία να νομοθετήσουμε στις επόμενες δύο εβδομάδες το βασικό πλαίσιο των παρεμβάσεων τις οποίες είχα την ευκαιρία να εξαγγείλω στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Και, όπως έχουμε πει, ανά 15νθήμερο σχεδιάζουμε και διατηρούμε τις έκτακτες επιδοτήσεις στα καύσιμα.

Από την άλλη, το έχουμε πει πολλές φορές, όταν έχουμε μπροστά μας μια τέτοια παγκόσμια αναταραχή καμία εθνική πολιτική, από μόνη της, δεν μπορεί να απαντήσει. Τα μέτρα τα οποία παίρνουμε θα έλεγα ότι ανακουφίζουν αλλά σίγουρα δεν θεραπεύουν. Περιορίζουν τις συνέπειες της διεθνούς κρίσης, αλλά σε καμία περίπτωση δεν τις εξαλείφουν.

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Ξέρουμε πολύ καλά ότι πολλά νοικοκυριά σήμερα δοκιμάζονται. Κάνουμε ό,τι είναι καλύτερο, ό,τι μπορούμε να κάνουμε και ευτυχώς τα αποθέματα τα οποία έχουμε από την οικονομική μας πολιτική, μας κάνουν, παρά τις μεγάλες δυσκολίες που έχουμε μπροστά μας, συγκρατημένα αισιόδοξους.

Καθώς, όμως, μπαίνουμε πια στον Νοέμβριο, το ενδιαφέρον μας στρέφεται στους επόμενους μήνες και στα καθήκοντα τα οποία προκύπτουν από τον προγραμματισμό μας. Όπως είχαμε συζητήσει και στο προηγούμενο Υπουργικό Συμβούλιο, θα αφιερώσουμε χρόνο σήμερα ώστε να παρουσιάσουμε την κωδικοποίηση και το χρονοδιάγραμμα του κυβερνητικού μας προγραμματισμού για τους επόμενους έξι μήνες. Θα μιλήσουν γι’ αυτά ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και ο υπουργός Επικρατείας.

Σας είχα ζητήσει, πέραν του κυβερνητικού προγραμματισμού, να προτεραιοποιήσουμε τους βασικούς πυλώνες της πολιτικής που θέλουμε να υλοποιήσουμε για το επόμενο εξάμηνο. Έχουμε εντοπίσει 90 προτεραιότητες οι οποίες θα πρέπει να γίνουν πράξη.

Σταχυολογώ ορισμένες μόνο: στην οικονομία, προφανώς είναι η εφαρμογή των φορολογικών και εισοδηματικών παρεμβάσεων τις οποίες εξήγγειλα στη Θεσσαλονίκη. Στην ανάπτυξη, η συνεχιζόμενη έμφαση την οποία δίνουμε στη στήριξη της μεταποίησης. Στο μέτωπο των υποδομών, η περαιτέρω επιτάχυνση των έργων που γίνονται στον Βόρειο Οδικό Άξονα της Κρήτης και η ολοκλήρωση του Flyover στη Θεσσαλονίκη.

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Στον κόσμο της εργασίας, θα έχουμε νέα αύξηση του κατώτατου μισθού. Θυμίζω ότι έχουμε θέσει ως στόχο ο κατώτατος μισθός να φτάσει τα 1.000 ευρώ στις αρχές του 2028, με περαιτέρω επέκταση της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας. Ένα σημαντικό νομοσχέδιο, το οποίο θα συζητήσουμε σήμερα, αφορά την προστασία των εργαζόμενων στις ψηφιακές πλατφόρμες από αλγόριθμους τεχνητής νοημοσύνης που αξιολογούν την απόδοσή τους.

Στα ζητήματα της στέγης, τρέχει και πρέπει να επιταχυνθεί το πρόγραμμα «Ανακαινίζω - Νοικιάζω», η κοινωνική αντιπαροχή, η ανέγερση νέων κατοικιών σε ανενεργά στρατόπεδα.

Στην Υγεία, όπου κλείσαμε έναν σημαντικό κύκλο παρεμβάσεων στις υποδομές, κύριε Υπουργέ, με την ολοκλήρωση των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης, εντείνουμε τις δράσεις μας στον τομέα της πρόληψης, τον Σύμβουλο Υγείας, τον ψηφιακό φάκελο, ο οποίος μας κατατάσσει και στην καινοτομία της Ευρώπης ως προς τις ψηφιακές υπηρεσίες τις οποίες παρέχουμε στους συμπολίτες μας.

Στην Παιδεία, έχουμε κάνει μια πολύ σημαντική δουλειά προετοιμασίας με τον εθνικό διάλογο ως προς το Εθνικό Απολυτήριο, τον οποίο πολύ σύντομα θα έχουμε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε. Συνεχίζουμε τον προγραμματισμό μας για νέες ανακαινίσεις σχολείων. Παραδίδουμε φοιτητικές εστίες στο Πάντειο και στην Τρίπολη.

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Στο κράτος, έχουμε ζητήματα που έχουν να κάνουν με την αναβάθμιση της «Διαύγειας». Έχουμε ακόμα σημαντικά βήματα να κάνουμε για το πώς η τεχνολογία θα μας βοηθήσει στη διαχείριση των δικαστικών υποθέσεων όσο και στους ελέγχους της δόμησης.

Στην Πολιτική Προστασία, έχουμε περαιτέρω αναβάθμιση του «112».

Αξιολογούμε -και νομίζω ότι έχει μεγάλη σημασία-, κύριε υπουργέ της Προστασίας του Πολίτη, τα ζητήματα της επιτήρησης της κυκλοφορίας στους δρόμους.

Και βέβαια, με την ευκαιρία αυτή, επιτρέψτε μου να κάνω μία αναφορά στα πολύ ενθαρρυντικά στοιχεία τα οποία είδα χθες σε σχέση με τα τροχαία, τους θανάτους και τους βαριά τραυματίες. Ήδη, στο 10μηνο του 2026 έχουμε περαιτέρω σημαντική μείωση σε σχέση με το 2025. Μια μεγάλη εθνική επιτυχία ότι θρηνούμε πια λιγότερους θανάτους στους δρόμους μας και, νομίζω, ένα κοινωνικό συμβόλαιο στο οποίο ανταποκρίνονται και οι ίδιοι οι πολίτες, αλλά προφανώς τα αυστηρά μέτρα τα οποία έχουμε λάβει έχουν αποτελέσματα. Πρέπει να επιμείνουμε σε αυτή την πολιτική.

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Πολλές εκκρεμότητες, κύριε Υπουργέ, στα ζητήματα της πολεοδομίας, του χωροταξικού σχεδιασμού, ολοκλήρωση των θαλάσσιων πάρκων και περαιτέρω επιτάχυνση της εμβληματικής μεταρρύθμισης για τη μεταφορά των πολεοδομιών στο Εθνικό Κτηματολόγιο.

Έχουμε νέα γραφεία, ακόμη, τα οποία πρέπει να λειτουργήσουν κατά της οικογενειακής βίας.

Και, προφανώς, στον τομέα της άμυνας είχαμε την ευκαιρία όλοι να παρακολουθήσουμε συγκινημένοι την ελληνική σημαία να υψώνεται στην πρύμνη του «Νέαρχου». Έχουμε ακόμα πολλές δράσεις οι οποίες αφορούν και τα μη επανδρωμένα συστήματα, κάποια από τα οποία, νομίζω, είχατε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε και στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου. Γίνεται μια μεγάλη αλλαγή στις Ένοπλες Δυνάμεις, στον τρόπο με τον οποίο πια ενσωματώνουμε αυτές τις νέες τεχνολογίες στους επιχειρησιακούς μας βραχίονες.

Αυτές είναι ενδεικτικές αναφορές μόνο, αλλά νομίζω ότι σηματοδοτούν την επιλογή μας να φροντίσουμε να εξαντλήσουμε τη θητεία μας, χωρίς να κατεβάσουμε καθόλου τους ρυθμούς του κυβερνητικού έργου.

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Αυτό θέλω να το ξαναπώ: Για εμάς το έργο μας είναι η ταυτότητά μας και είναι η καλύτερη σφραγίδα στο «διαβατήριο» αξιοπιστίας μας. Νομίζω ότι είναι και η καλύτερη απάντηση στον μίζερο μηδενισμό της αντιπολίτευσης.

Κλείνοντας, επιτρέψτε μου ένα σχόλιο για τις τελευταίες μεγάλες υποθέσεις της φοροδιαφυγής, όσο και για την εξιχνίαση της έκρηξης στην Πλάκα. Νομίζω ότι αποτελούν την καλύτερη απόδειξη ότι για εμάς η νομιμότητα παντού είναι μια έννοια αδιαπραγμάτευτη και τόσο η ΑΑΔΕ, η Οικονομική Αστυνομία, η νέα Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος -θα έχουμε την ευκαιρία αύριο να παρευρεθούμε σε μια εκδήλωση επ’ ευκαιρία της συμπλήρωσης δύο ετών από τότε που δημιουργήθηκε.

Ανοίγω μία παρένθεση: Θυμάστε πόσο λοιδορήθηκε τότε αυτή η προσπάθεια από την αντιπολίτευση, αλλά νομίζω ότι τα αποτελέσματα μιλούν από μόνα τους.

Έγκλημα υπήρχε πάντα, τώρα όμως αποκαλύπτεται. Και μιλάμε για μεγάλες υποθέσεις. Θα έλεγα ότι είναι και αυτή μια όψη της αντιπαράθεσής μας με συμπεριφορές και με στεγανά που ανέκαθεν διέτρεχαν τη δημόσια ζωή.

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Κάποιες φορές μάλιστα, και δεν νομίζω ότι πέφτει κανείς από τα σύννεφα, και με την ανοχή του «βαθέος κράτους», με το οποίο είμαστε επίσης σε έναν ανοιχτό πόλεμο.

Πολλές μάχες κερδίζουμε, κάποιες μάχες τις χάνουμε, αλλά τις δίνουμε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτές τις μάχες. Οπότε, κάποιοι υποκριτές ας μην απορούν με την παρανομία γύρω μας.

Η είδηση δεν είναι ότι ξαφνικά ανακαλύφθηκε ότι υπάρχει παρανομία στη χώρα μας, όπως υπάρχει σε οποιαδήποτε χώρα του κόσμου, ή ότι εκδηλώνονται παραβατικές συμπεριφορές. Η είδηση είναι ότι, επιτέλους, αυτές οι συμπεριφορές αποκαλύπτονται και διώκονται, ιδρύοντας και ενισχύοντας δομές, όπως η ΑΑΔΕ, το «ελληνικό FBI», προωθώντας την καλύτερη και οριζόντια συνεργασία μεταξύ των διωκτικών αρχών.

Και βέβαια, κύριε Υπουργέ της Δικαιοσύνης, αλλάζοντας και τους ποινικούς κώδικες, που άλλοτε φρόντιζαν κάποιοι άλλοι να πέφτουν στα μαλακά κάποιοι κατηγορούμενοι. Είναι οι ίδιοι που ξαφνικά ανακάλυψαν σήμερα ότι δίνουν υποτίθεται τη μάχη της εντιμότητας κατά της διαφθοράς. Αυτοί οι οποίοι κράτησαν τη Βουλή ανοιχτή, θυμίζω, μία εβδομάδα για να αλλάξουν τους Ποινικούς Κώδικες, πριν από τις εκλογές του 2019.

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Οπότε, μία τελευταία επισήμανση πριν ξεκινήσει η σημερινή συνεδρίασή μας: Το επόμενο εξάμηνο δεν είναι κρίσιμο μόνο ως τελική ευθεία για τις εκλογές του 2027, αλλά είναι και, θα έλεγα, ένα σημείο αναφοράς του δικού μας χρέους να ολοκληρώσουμε το πρόγραμμά μας, για να κριθούμε τελικά από τους πολίτες για τη συνολική μας επίδοση στη διάρκεια της τετραετίας.

Συνεπώς, αναγνωρίζω απόλυτα τον πειρασμό του προεκλογικού «κυνηγιού» για τον σταυρό. Νομίζω ότι αυτό, ειδικά για τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, μπορεί να περιμένει. Προτεραιότητα τώρα είναι το «κυνήγι» του κυβερνητικού αποτελέσματος. Οπότε, έχουμε ακόμα πολλή δουλειά μπροστά μας και μπορούμε να ξεκινήσουμε τη συνεδρίασή μας.