Πυρά Μητσοτάκη στον ΣΥΡΙΖΑ για Τσίπρα: Σας διέλυσε κι εσείς εύχεστε να φτιάξει κόμμα για να επανεκλεγείτε - iefimerida.gr

«Απόλυτη ειρωνεία» χαρακτήρισε την στάση του ΣΥΡΙΖΑ και του Σωκράτη Φάμελλου απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός κλείνοντας την δευτερογία του αναφέρθηκε στο «άγχος» που υπάρχει στον χώρο της Κεντροαριστεράς σχετικά με την δεύτερη θέση στις εκλογές, ενώ εξαπέλυσε επίθεση στον Σωκράτη Φάμελλο, κατηγορώντας τον ότι παρά το γεγονός πως ο Αλέξης Τσίπρας οδήγησε τον ΣΥΡΙΖΑ σε χαμηλά ποστά και αποχώρησε από το κόμμα, εκείνος δεν ασκεί κριτική καθώς έχει σκοπό την επανεκλογή.

Μητσοτάκης σε ΣΥΡΙΖΑ: Εύχεστε ενδόμυχα να φτιάξει κόμμα ο Τσίπρας μπας και καταφέρετε να επανεκλεγείτε

Συγκεκριμένα ο πρωθυπουργός είπε απευθυνόμενος αρχικά στον Νίκο Ανδρουλάκη και στην συνέχεια στον Σωκράτη Φάμελλο και τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.

«Προβάλετε το άγχος σας για το ποιος θα κατακτήσει τη δεύτερη θέση. Εσείς ή αυτός ο οποίος έρχεται και το όνομα του δεν το πολυλένε στον ΣΥΡΙΖΑ. Ο οποίος θα αφανήσει μάλλον το κόμμα που εκλέχτηκε ως αξιωματική αντιπολίτευση για δημιουργήσει έναν καινούργιο προοδευτικό πόλο. Πραγματικά γελάω, γελάω μαζί σας με την απόλυτη ειρωνία. Να βλέπετε τον αρχηγό που σας έφερε σε αυτά τα ποστοστά, σηκώθηκε και έφυγε, σας ευτελίζει με αυτόν τον τρόπο και σεις να μην έχετε το θάρρος να τοποθετηθείτε απέναντι σε αυτή την πραγματικότητα. Και να εύχεστε ενδόμυχα να έρθει να φτιάξει κόμμα μπας και καταφέρετε να επανεκλεγείτε».