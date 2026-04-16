Πυρά Μητσοτάκη στον ΣΥΡΙΖΑ για Τσίπρα: Σας διέλυσε κι εσείς εύχεστε να φτιάξει κόμμα για να επανεκλεγείτε - iefimerida.gr

«Απόλυτη ειρωνεία» χαρακτήρισε τη στάση του ΣΥΡΙΖΑ και του Σωκράτη Φάμελλου απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός, κλείνοντας τη δευτερολογία του, αναφέρθηκε στο «άγχος» που υπάρχει στον χώρο της Κεντροαριστεράς σχετικά με τη δεύτερη θέση στις εκλογές, ενώ εξαπέλυσε επίθεση στον Σωκράτη Φάμελλο, κατηγορώντας τον ότι παρά το γεγονός ότι ο Αλέξης Τσίπρας οδήγησε τον ΣΥΡΙΖΑ σε χαμηλά ποσοστά και αποχώρησε από το κόμμα, εκείνος δεν ασκεί κριτική καθώς έχει σκοπό την επανεκλογή.

Μητσοτάκης σε ΣΥΡΙΖΑ: Εύχεστε ενδόμυχα να φτιάξει κόμμα ο Τσίπρας, μπας και καταφέρετε να επανεκλεγείτε

Συγκεκριμένα, ο πρωθυπουργός είπε απευθυνόμενος αρχικά στον Νίκο Ανδρουλάκη και στη συνέχεια στον Σωκράτη Φάμελλο και τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ:

«Προβάλλετε το άγχος σας για το ποιος θα κατακτήσει τη δεύτερη θέση. Εσείς ή αυτός ο οποίος έρχεται και το όνομά του δεν το πολυλένε στον ΣΥΡΙΖΑ. Ο οποίος θα αφανίσει μάλλον το κόμμα που εκλέχτηκε ως αξιωματική αντιπολίτευση για να δημιουργήσει έναν καινούργιο προοδευτικό πόλο. Πραγματικά γελάω, γελάω μαζί σας με την απόλυτη ειρωνεία. Να βλέπετε τον αρχηγό που σας έφερε σε αυτά τα ποσοστά, σηκώθηκε και έφυγε, σας ευτελίζει με αυτόν τον τρόπο, και εσείς να μην έχετε το θάρρος να τοποθετηθείτε απέναντι σε αυτή την πραγματικότητα. Και να εύχεστε ενδόμυχα να έρθει να φτιάξει κόμμα, μπας και καταφέρετε να επανεκλεγείτε».