Οι δήμαρχοι θα αποφασίζουν αν θα κάνουν χρήση της μεταφοράς του συντελεστή δόμησης -Τι ειπώθηκε στη συνάντηση με Μητσοτάκη

Άμεση λύση στο θέμα της μεταφοράς του συντελεστή δόμησης δόθηκε από τον πρωθυπουργό, σε συνεργασία με το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στη συνάντηση με τους επτά δημάρχους στο Μέγαρο Μαξίμου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για ένα χρήσιμο πολεοδομικό εργαλείο ιδιαίτερα για τη δημιουργία των κοινόχρηστων χώρων και τον σεβασμό των δικαιωμάτων των ιδιοκτητών διατηρητέων κτιρίων.

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Η κυβέρνηση επανέλαβε ότι δεν θα υπάρξει μεταφορά συντελεστή από δήμο σε δήμο.

Με βάση το κείμενο της μελέτης το οποίο έχει τεθεί σε διαβούλευση, ο κ. Μητσοτάκης δεσμεύτηκε πως εναπόκειται στους ίδιους τους δημάρχους να αποφασίσουν αν θέλουν να προχωρήσουν ή να κάνουν δραστικές αλλαγές. Σε κάθε περίπτωση η γνώμη των τοπικών κοινωνιών θα γίνει σεβαστή.

Υπενθυμίζεται ότι η μεταφορά συντελεστή δόμησης αποτελεί ένα εργαλείο που συζητείται ήδη από τη δεκαετία του 1970 και στην παρούσα φάση έχει λάβει την έγκριση του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης μίλησαν και οι επτά δήμαρχοι. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπήρξαν δήμαρχοι που δεν θέλουν να κάνουν καθόλου χρήση του εργαλείου, άλλοι που θέλουν να κάνουν στο 100% και κάποιοι που επιθυμούν να κάνουν σημαντικές αλλαγές.