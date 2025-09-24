 Μητσοτάκης στον Σύρο πρόεδρο αλ-Σάρα: Η Ελλάδα έτοιμη να στηρίξει την ανοικοδόμηση της Συρίας - iefimerida.gr
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης στον Σύρο πρόεδρο αλ-Σάρα: Η Ελλάδα έτοιμη να στηρίξει την ανοικοδόμηση της Συρίας

Prime Minister Kyriakos Mitsotakis
Prime Minister Kyriakos Mitsotakis / Credits: Eurokinissi
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Στη συνάντηση με τον μεταβατικό Σύρο πρόεδρο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε τη σημασία μιας συμπεριληπτικής πολιτικής διαδικασίας, η οποία θα προστατεύει τα δικαιώματα όλων των μειονοτήτων.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη με τον μεταβατικό πρόεδρο της Συρίας Αχμέντ αλ-Σάρα.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης ο Έλληνας πρωθυπουργός υπογράμμισε τη σημασία μιας συμπεριληπτικής πολιτικής διαδικασίας, η οποία θα προστατεύει τα δικαιώματα όλων των μειονοτήτων και έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην ανάγκη προστασίας των χριστιανικών πληθυσμών, καθώς και στην ανάγκη σεβασμού του Διεθνούς Δικαίου.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε επίσης την ετοιμότητα της Ελλάδας να στηρίξει την ανοικοδόμηση της Συρίας.

