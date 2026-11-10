Μητσοτάκης στην παρουσίαση της πλατφόρμας railway.gov.gr: Νέα εποχή για τον ελληνικό σιδηρόδρομο με ψηφιακή παρακολούθηση των τρένων - iefimerida.gr

Την ενίσχυση της ασφάλειας του ελληνικού σιδηροδρόμου με την εφαρμογή νέων τεχνολογικών συστημάτων, τη δυνατότητα παρακολούθησης της ακριβούς θέσης των τρένων σε πραγματικό χρόνο και την ένταξη νέων συρμών στο δίκτυο από τις αρχές του 2027, ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την παρουσίαση της ψηφιακής πλατφόρμας railway.gov.gr.

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η νέα πλατφόρμα αποτελεί ένα πρόσθετο επίπεδο ασφάλειας, το οποίο λειτουργεί συμπληρωματικά προς τα υπόλοιπα συστήματα του σιδηροδρομικού δικτύου, ενώ ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης για την επεξεργασία των επικοινωνιών μεταξύ μηχανοδηγών και σταθμαρχών.

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Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι έχουν ήδη παραληφθεί οι δύο πρώτοι νέοι συρμοί της Hellenic Train, οι οποίοι θα ενταχθούν στο σιδηροδρομικό δίκτυο από τις αρχές του επόμενου έτους.

«Νομίζω ότι τότε πραγματικά οι χρήστες του ελληνικού σιδηροδρόμου θα αντιληφθούν ότι κάτι εδώ ουσιαστικά έχει αλλάξει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παρακολούθηση των τρένων σε πραγματικό χρόνο

Αναφερόμενος στη νέα πλατφόρμα Railway.gov.gr, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξήγησε ότι η δημιουργία της προέκυψε από την ανάγκη να υπάρχει ακριβής εικόνα της θέσης κάθε τρένου που κινείται στο ελληνικό σιδηροδρομικό δίκτυο.

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«Μα καλά, είναι δυνατόν να ξέρω πού είναι ο διανομέας που θα φέρει τον καφέ μου και να μην γνωρίζω πού ακριβώς βρίσκονται τα τρένα τα οποία κινούνται στο ελληνικό σιδηροδρομικό δίκτυο;», ήταν, όπως είπε, το ερώτημα που έθεσε στους συνεργάτες του.

Σημείωσε ότι η ανάπτυξη του συστήματος αποδείχθηκε ιδιαίτερα σύνθετη, καθώς οι συμβατικές τεχνολογίες γεωεντοπισμού δεν επαρκούν για τον ακριβή προσδιορισμό της σιδηροδρομικής γραμμής στην οποία κινείται ένας συρμός.

Όπως εξήγησε, χρειάστηκε ακόμη και η εκ νέου χαρτογράφηση του σιδηροδρομικού δικτύου, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα σύστημα υψηλής ακρίβειας.

Ο πρωθυπουργός επισήμανε ότι η εφαρμογή δεν αποτελεί μόνο εργαλείο εσωτερικού ελέγχου, αλλά προσφέρει και στους πολίτες τη δυνατότητα να γνωρίζουν πού βρίσκεται το τρένο με το οποίο ταξιδεύουν οι δικοί τους άνθρωποι και πότε αναμένεται να φτάσει στον προορισμό του.

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Τεχνητή νοημοσύνη στις επικοινωνίες μηχανοδηγών και σταθμαρχών

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην ενσωμάτωση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης, τα οποία χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία των συνομιλιών μεταξύ μηχανοδηγών και σταθμαρχών.

Όπως ανέφερε, η συγκεκριμένη δυνατότητα προστέθηκε κατά την ανάπτυξη της πλατφόρμας και ήδη παρουσιάζει «πολύ εντυπωσιακά αποτελέσματα».

«Βλέπετε λοιπόν τι μπορεί να γίνει όταν η τεχνολογία συναντά τον επαγγελματισμό», τόνισε, επισημαίνοντας ότι η τεχνολογία δεν αρκεί από μόνη της, αλλά μπορεί να συμβάλει στην αλλαγή της κουλτούρας λειτουργίας του σιδηροδρόμου και στην ενίσχυση της απαραίτητης πειθαρχίας.

Σε φάση πιστοποίησης το ETCS

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε, επίσης, στην πρόοδο των έργων εκσυγχρονισμού του σιδηροδρομικού δικτύου, σημειώνοντας ότι έχει εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση για τα συστήματα τηλεδιοίκησης στο σύνολο της βασικής γραμμής της χώρας.

Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι το ευρωπαϊκό σύστημα ελέγχου αμαξοστοιχιών ETCS έχει ήδη εγκατασταθεί τόσο στη γραμμή, όσο και στα τρένα και βρίσκεται σε φάση πιστοποίησης.

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Ειδική αναφορά έκανε στις καταστροφές που προκάλεσε η κακοκαιρία Daniel στη Θεσσαλία, επισημαίνοντας ότι η αποκατάσταση των ζημιών επέβαλε την επανάληψη έργων που είχαν ήδη πραγματοποιηθεί.

Ευχαρίστησε όσους εργάστηκαν για την αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων, τονίζοντας τη σημασία της πλήρους απορρόφησης της χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης.

«Να μην ξαναζήσει ποτέ η χώρα μια τέτοια τραγωδία»

Ο πρωθυπουργός συνέδεσε τις παρεμβάσεις στον ελληνικό σιδηρόδρομο με την τραγωδία των Τεμπών και την ανάγκη αποκατάστασης της εμπιστοσύνης των πολιτών.

«Πιστεύω ότι σήμερα κάνουμε ένα πολύ σημαντικό βήμα για να αποκαταστήσουμε την τρωθείσα σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ της ελληνικής κοινωνίας, των Ελλήνων πολιτών και του ελληνικού σιδηρόδρομου», ανέφερε.

Τόνισε ότι όσοι βίωσαν από κοντά την τραγωδία των Τεμπών έχουν αναλάβει μια κοινή δέσμευση απέναντι στην ελληνική κοινωνία: «Να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να μην ξαναζήσει ποτέ η χώρα μια τέτοια τραγωδία».

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Σημείωσε ότι, ακόμη και σε προηγμένα σιδηροδρομικά δίκτυα, όπως της Ισπανίας, μπορεί να υπάρξουν ατυχήματα, υπογραμμίζοντας ότι στόχος των νέων τεχνολογιών είναι ο περιορισμός του ανθρώπινου λάθους και, όπου είναι δυνατόν, η πλήρης αποτροπή του.

Όπως είπε, η λειτουργία επικαλυπτόμενων συστημάτων ασφάλειας καθιστά τον ελληνικό σιδηρόδρομο σημαντικά ασφαλέστερο.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ευχαρίστησε την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών και τους 26 εφοπλιστές που συνέβαλαν στη χρηματοδότηση της πρωτοβουλίας.

Επισήμανε ότι η υλοποίηση του εγχειρήματος απαίτησε συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, καθώς και την υπέρβαση σημαντικών τεχνικών και οργανωτικών δυσκολιών.

Χαρακτήρισε τη διαδικασία ανάπτυξης της πλατφόρμας περισσότερο αντίστοιχη με τη λειτουργία μιας νεοφυούς επιχείρησης, παρά με τις συνήθεις πρακτικές του ελληνικού Δημοσίου.

Κλείνοντας την ομιλία του, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στη μνήμη των θυμάτων των Τεμπών, τονίζοντας ότι η δημιουργία ενός ασφαλέστερου σιδηροδρόμου αποτελεί υποχρέωση της Πολιτείας.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Αυτός είναι ο μόνος τρόπος που μπορώ να σκεφτώ, με κατεβασμένο το κεφάλι πάντα, να τιμήσουμε τη μνήμη, ιδίως αυτών των νέων παιδιών που χάθηκαν στην τραγωδία των Τεμπών», ανέφερε.



Η πλατφόρμα

Η συγκεκριμένη πλατφόρμα αφορά στην παρακολούθηση της θέσης των τρένων – αμαξοστοιχιών στο εθνικό σιδηροδρομικό δίκτυο και παρουσιάζεται στο Παλαιό Αμαξοστάσιο της Σιδηροδρομικής Γραμμής Πειραιά – Πελοποννήσου, στον Πειραιά, από τους Σιδηροδρόμους Ελλάδας (ΟΣΕ).

Πρόκειται για μια νέα δικλείδα ασφαλείας ακριβούς γεωεντοπισμού τρένων που για πρώτη φορά εφαρμόζεται πανευρωπαϊκά. Στόχος είναι οι επιβάτες να έχουν άμεση και ανοιχτή πρόσβαση σε δεδομένα που αφορούν τη λειτουργία και τα δρομολόγια των τρένων.

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Η πλατφόρμα έχει ήδη τεθεί σε λειτουργία από τις 25 Φεβρουαρίου 2026. Η σημερινή παρουσίαση σηματοδοτεί την επίσημη ανάδειξη του έργου και την προβολή των δυνατοτήτων του, με την κυβέρνηση να επιχειρεί να εντάξει τη νέα τεχνολογική υποδομή σε ένα ευρύτερο σχέδιο αναδιοργάνωσης και εκσυγχρονισμού του σιδηροδρόμου.

Στην εκδήλωση, θα τιμηθούν οι δωρητές που συνέβαλαν στην υλοποίησή της. Υπενθυμίζεται πως η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών, τον Δεκέμβριο του 2025, υπέγραψε σύμβαση δωρεάς με το ελληνικό Δημόσιο, ύψους 2.489.409 ευρώ, αναλαμβάνοντας τη χρηματοδότηση της προμήθειας και εγκατάστασης του νέου συστήματος γεωεντοπισμού σε όλες τις σιδηροδρομικές αμαξοστοιχίες.

Πιο αναλυτικά η εφαρμογή παρέχει τα ακόλουθα:

Παρακολούθηση της θέσης όλων των τρένων (στην πλήρη εφαρμογή), σε πραγματικό χρόνο, με ακρίβεια GNSS-HEPOS,



Συνεχή ροή δεδομένων με ενημερώσεις θέσης κάθε 1 δευτερόλεπτο,



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Διαδραστικό χάρτη,Πλήρη χαρτογραφική απεικόνιση του σιδηροδρομικού δικτύου με όλους τους σταθμούς,



Κρυπτογραφημένη μετάδοση δεδομένων με πρωτόκολλο AES-256.