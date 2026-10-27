Μητσοτάκης από Κιλκίς: «Έχουμε την πολιτική βούληση να συγκρουστούμε με τους "μεγάλους", όχι απλά να κυνηγήσουμε τους "μικρούς"» - iefimerida.gr

Σε πολίτες στο Νέο Αγιονέρι Κιλκίς μίλησε σήμερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος ιδιαίτερα στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής.

Η αναφορά του κ. Μητσοτάκη στα «μεγάλα ψάρια», με αφορμή την αποκάλυψη των υποθέσεων απάτης σε Pizza Fan και Χωριάτικο, έγινε από ένα μικρό καφέ του χωριού, από τους «μικρούς» δηλαδή που κλήθηκαν και αυτοί να γίνουν μέρος της μεγάλης μεταρρύθμισης και να συνδέσουν τα POS τους με τις ταμειακές μηχανές.

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«Μήπως αυτή η μάχη κατά της φοροδιαφυγής αφορά μόνο τους “μικρούς” -όπως το μικρό καφέ στο Κιλκίς- και δεν αφορά τους “μεγάλους”;» αναρωτήθηκε ο πρωθυπουργός, με βάση όσα ακούει στις περιοδείες, για να απαντήσει: «Είδατε μέσα σε λίγες μέρες δύο υποθέσεις που αφορούσαν ουσιαστικά οργανωμένο έγκλημα, φοροδιαφυγή πολλών δεκάδων εκατομμυρίων. Οι υποθέσεις αυτές εξιχνιάστηκαν από ελεγκτικούς μηχανισμούς που δημιούργησε αυτή η κυβέρνηση, αποδεικνύοντας ότι έχουμε την πολιτική βούληση να συγκρουστούμε με τους "μεγάλους", όχι απλά να κυνηγήσουμε τους "μικρούς"».

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«Σκεφτόμουν, με αφορμή και όλα αυτά τα οποία ήρθαν στην επικαιρότητα τις τελευταίες μέρες, είμαστε εδώ και μιλάμε σε ένα καφέ ενός χωριού. Θυμάστε ότι το 2023 είχα προτάξει την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής ως πρώτη πολιτική προτεραιότητα. Η αλήθεια είναι ότι επιβάλαμε μέτρα τα οποία είναι δύσκολα και δραστικά. Συνδέσαμε τα POS με τις ταμειακές μηχανές, αναγκαστήκαμε και επιβάλαμε και τεκμήρια. Γιατί; Διότι η φοροδιαφυγή είναι η μεγαλύτερη μορφή κοινωνικής αδικίας», είπε αρχικά ο πρωθυπουργός.

Και συνέχισε: «Διότι αυτό το οποίο κάποιος κλέβει, το στερείστε τελικά όλοι εσείς. Και άκουγα πολλές φορές να μου λένε συμπολίτες μας στις περιοδείες που έκανα: ωραία και καλά αυτά το οποίο κάνετε, αλλά με τα “μεγάλα ψάρια” τι γίνεται; Μήπως τελικά αυτή η μάχη κατά της φοροδιαφυγής αφορά μόνο τους “μικρούς” -αφορά εδώ το μικρό καφέ- και δεν αφορά τους “μεγάλους”;.

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Είδατε μέσα σε λίγες μέρες δύο υποθέσεις που αφορούσαν ουσιαστικά οργανωμένο έγκλημα, φοροδιαφυγή πολλών δεκάδων εκατομμυρίων. Οι υποθέσεις αυτές εξιχνιάστηκαν από ελεγκτικούς μηχανισμούς που δημιούργησε αυτή η κυβέρνηση, αποδεικνύοντας ότι έχουμε την πολιτική βούληση να συγκρουστούμε με τους μεγάλους, όχι απλά να κυνηγήσουμε τους μικρούς.

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Δημιουργήσαμε πριν από δύο χρόνια τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, αυτό το οποίο κάποιοι περιπαικτικά αποκάλεσαν "ελληνικό FBI". Αυτό το "ελληνικό FBI" έχει καταφέρει μέχρι σήμερα να εξιχνιάσει παραπάνω από 250 οργανωμένες συμμορίες και συνεχίζει αυτή τη δουλειά, με επιμονή, διότι πάντα θα υπάρχει έγκλημα στην κοινωνία. Υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει. Το ζήτημα είναι αν υπάρχει η πολιτική βούληση από την κυβέρνηση να επιβάλλει τη νομιμότητα παντού».