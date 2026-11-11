 Μητσοτάκης: Ομιλία στο Ιnternational Forum of Sovereign Wealth Funds το απόγευμα - iefimerida.gr
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Μητσοτάκης: Ομιλία στο Ιnternational Forum of Sovereign Wealth Funds το απόγευμα

Μητσοτάκης Δαίδαλος
Φωτογραφία: INTIME NEWS / ΛΙΑΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Στην ετήσια συνάντηση του International Forum of Sovereign Wealth Funds, στο ξενοδοχείο Conrad Athens The Ilisian, θα μιλήσει το απόγευμα της Τετάρτης ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η ομιλία του πρωθυπουργού θα πραγματοποιηθεί στις 17:00.

Στη συνέχεια ο κ. Μητσοτάκης θα παραστεί σε εκδήλωση για την ανακοίνωση επένδυσης του Ελληνικού Ταμείου Καινοτομίας & Υποδομών (HIIF) στην εταιρεία ICEYE, στα γραφεία του HIIF.

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