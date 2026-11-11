Μητσοτάκης: Ομιλία στο Ιnternational Forum of Sovereign Wealth Funds το απόγευμα - iefimerida.gr

Στην ετήσια συνάντηση του International Forum of Sovereign Wealth Funds, στο ξενοδοχείο Conrad Athens The Ilisian, θα μιλήσει το απόγευμα της Τετάρτης ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η ομιλία του πρωθυπουργού θα πραγματοποιηθεί στις 17:00.

Στη συνέχεια ο κ. Μητσοτάκης θα παραστεί σε εκδήλωση για την ανακοίνωση επένδυσης του Ελληνικού Ταμείου Καινοτομίας & Υποδομών (HIIF) στην εταιρεία ICEYE, στα γραφεία του HIIF.