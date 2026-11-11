Μητσοτάκης: Ομιλία στο Ιnternational Forum of Sovereign Wealth Funds το απόγευμα - iefimerida.gr

Στην ετήσια συνάντηση του International Forum of Sovereign Wealth Funds, στο ξενοδοχείο Conrad Athens The Ilisian, θα μιλήσει το απόγευμα της Τετάρτης ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Η ομιλία του πρωθυπουργού θα πραγματοποιηθεί στις 17:00.
Στη συνέχεια ο κ. Μητσοτάκης θα παραστεί σε εκδήλωση για την ανακοίνωση επένδυσης του Ελληνικού Ταμείου Καινοτομίας & Υποδομών (HIIF) στην εταιρεία ICEYE, στα γραφεία του HIIF.
Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο