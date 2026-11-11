Μητσοτάκης: «Η Ελλάδα είναι ένας ανταγωνιστικός και σταθερός προορισμός για μακροπρόθεσμους επενδυτές» - iefimerida.gr

Στην ετήσια συνάντηση του International Forum of Sovereign Wealth Funds στην Αθήνα μίλησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης τονίζοντας ότι η Ελλάδα είναι ένας ανταγωνιστικός και σταθερός προορισμός για μακροπρόθεσμους επενδυτές.



Ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι, την τελευταία επταετία, έχει γίνει μεγάλη πρόοδος και ότι η Ελλάδα δεν έχει μόνο ανακάμψει, αλλά είναι πλέον ανταγωνιστικός προορισμός. Υποστήριξε ότι, ως μέλος της ευρωζώνης και του ΝΑΤΟ, προσφέρει προβλεψιμότητα, και ότι σε καιρούς αναταραχής αποτελεί ασφαλή χώρο με πρόσβαση σε επενδυτικές ευκαιρίες.

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε στην ομιλία του ότι «η χώρα δεν είναι απλώς προορισμός, αλλά πλατφόρμα που ενώνει επενδυτικές ευκαιρίες». Ειδική αναφορά έκανε στην ενέργεια και τις διασυνδέσεις, τα data centers, τον ψηφιακό μετασχηματισμό, τη μεταποίηση, την αγροδιατροφή και τον τουρισμό υψηλής αξίας.

Η 18η συνάντηση του IFSWF διεξάγεται στην Αθήνα έως τις 13 Νοεμβρίου με θέμα «Sovereign Capital in a Contested World» και συμμετέχουν πάνω από 200 πρόεδροι και ανώτατα στελέχη ταμείων.