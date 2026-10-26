Στη Θεία Λειτουργία στον Άγιο Δημήτριο Αττικής ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δείτε φωτογραφίες - iefimerida.gr

Στη Θεία Λειτουργία στον ιερό ναό του Αγίου Δημητρίου στην Αττική παρέστη ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός, συγκεκριμένα, επισκέφθηκε τον Δήμο του Αγίου Δημητρίου Αττικής, που σήμερα εορτάζει και παρέστη στη Θεία Λειτουργία στο ομώνυμο ιερό ναό, χοροστατούντος του Αρχιεπίσκοπου Αυστραλίας κ. Μακάριου.



Ο κ. Μητσοτάκης μετά τη Θεία Λειτουργία περπάτησε στους κεντρικούς δρόμους της πόλης που σήμερα εορτάζει τα «Δημήτρια» και συνομίλησε και ευχήθηκε με τον κόσμο.

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ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας, τον πρωθυπουργό προσφώνησε ο δήμαρχος της πόλης και ο Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας, ο οποίος εκπροσωπώντας το Οικουμενικό Πατριαρχείο και την Ελλαδική Εκκλησία έδωσε συγχαρητήρια στον πρωθυπουργό για το αποτέλεσμα που έφερε ο ίδιος και η κυβέρνηση στο θέμα της Μονής Σινά και των κειμηλίων στη βόρεια Ελλάδα.

Η προσφώνηση του Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας κ. Μακάριου:

Επειδή λέμε ότι πρέπει να πούμε τα καλά, οφείλω κι εγώ σήμερα καθηκόντως να πω μερικά επιπλέον καλά.

Το πρώτο, το ότι έχουμε κοντά μας τον Πρωθυπουργό της χώρας μας, τον αγαπητό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, τον οποίο καλωσορίζω, και εκ μέρους του Οικουμενικού μας Πατριάρχου χαιρετώ, αλλά και εκ μέρους του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος, αλλά, αν μου επιτρέπεται, κ. Πρωθυπουργέ, και εκ μέρους της μακρινής, που εγώ λέω κοντινής, Αυστραλίας, της ομογένειας, του λαού μας, ο οποίος ξεπερνά το 1 εκατομμύριο Ορθοδόξων Ελλήνων πιστών.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Έχετε ευχές και αγάπη απ’ όλους, προσευχές πιστές για το έργο σας το οποίο είναι πολύτιμο και δύσκολο και όλοι το αναγνωρίζουμε, δεδομένων και των συνθηκών που σήμερα ζει και η Ευρώπη και ολη η ανθρωπότητα.

Επειδή εμείς οι εκκλησιαστικοί άνθρωποι δεν μπορούμε να κρίνουμε τα πολιτικά, αλλά μπορούμε να κρίνουμε τα εκκλησιαστικά, θα μου επιτρέψετε να σας δώσω πολλά συγχαρητήρια για τη σύμβαση αυτή, την οποία σε συνεργασία με το Αιγυπτιακό κράτος καταφέρατε να συνυπογράψατε για να σώσετε το αρχαιότερο μοναστικό εγκαθίδρυμα που υπάρχει σήμερα στον κόσμο. Ξέρετε, το μοναστήρι της Αγίας Αικατερίνης στο Σινά είναι πιο παλιό και από το Άγιο Όρος. Είναι ό,τι πολυτιμότερο έχουμε.

Και ξέρετε ότι όλα αυτά τα χρόνια, για δεκάδες αιώνες, τη μια έπεφτε από τα χέρια του ενός σουλτάνου, την άλλη στον άλλο πασά, την άλλη στον ένα διοικητή, την άλλη στον άλλον, αλλά ήταν επί ξύλου κρεμάμενος, όπως λέει ο λαός μας.

Και δοξάζω τον Θεό που ο Πρωθυπουργός μας, σε συνεργασία με την Αιγυπτιακή κυβέρνηση, με το κύρος το οποίο έχει, κατάφερε να διευθετήσει τη μεγάλη και πολυετή εκκρεμότητα ούτως ώστε το μοναστήρι του Σινά να αποκτήσει τη δική του υπόσταση, να κατοχυρώσει τα εκκλησιαστικά και μοναστικά του δικαιώματα και να είμαστε εμείς σίγουροι και να επαναυόμαστε ότι αυτό το μεγάλο προπύργιο της Ορθοδόξου Εκκλησίας δεν θα κινδυνεύσει ούτε από ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι της εκκλησίας ούτε από ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι φίλα προσκείμενοι στην εκκλησία, πολλώ δε μάλλον από ανθρώπους οι οποίοι είναι εχθρικώς διακείμενοι.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Γι’ αυτό εκφράζω ταπεινά και με όλη μου την αγάπη, κ. Πρωθυπουργέ, θερμά συγχαρητήρια γι’ αυτή την πολύ μεγάλη και ιστορική πρωτοβουλία την οποία είχατε και θερμά συγχαρητήρια διότι τη φέρατε εις πέρας.

Και μια και μιλούμε για τα σύγχρονα εκκλησιαστικά θέματα, να πούμε συγχαρητήρια -εξάλλου, το είπε και ο Παναγιώτατος από το Οικουμενικό Πατριαρχείο-, διότι το ελληνικό κράτος και κάποιες μητροπόλεις και μοναστήρια έλαβαν κάποια από τα κειμήλια τα οποία είχαν κλαπεί, μέσα σε δύσκολες εποχές και κάτω από δύσκολες συνθήκες. Και με τη βοήθεια και πάλι της Ελληνικής Κυβερνήσεως έγινε μια πάρα πολύ καλή αρχή και κάποια πράγματα που για εμάς είναι πολύτιμα, επέστρεψαν και πιστεύω ότι σιγά-σιγά, με τον καλό τρόπο, με την ευγένεια, με τον διάλογο, που έτσι πρέπει να κινούμεθα σήμερα πια, όλα θα γίνουν και θα είμαστε υπερήφανοι και θα έχουμε πάλι τη δυνατότητα, κυρίως οι αδελφοί μας στη Βόρειο Ελλάδα να προσκυνήσουν τα τίμια τιμαλθή, τα άγια, τα όσια και τα ιερά του γένους μας.

Στο Κιλκίς αύριο ο πρωθυπουργός

Ο πρωθυπουργός αύριο το πρωί θα βρεθεί στον νομό Κιλκίς, ενώ από το απόγευμα της ίδιας μέρας θα επισκεφθεί τη Θεσσαλονίκη, όπου την Τετάρτη το πρωί θα δώσει το «παρών» στις επίσημες εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν στην πόλη για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου.

EUROKINISSI: ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

EUROKINISSI: ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ

EUROKINISSI: ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ

EUROKINISSI: ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ

EUROKINISSI: ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

EUROKINISSI: ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ

EUROKINISSI: ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ

Αναλυτικά, ο κ. Μητσοτάκης θα επισκεφτεί έργα όπως οι οδικοί άξονες Νέα Σάντα-Άσσηρος και Χαλάστρα - Πολύκαστρο - Εύζωνοι, αλλά και ιδιωτικές επιχειρήσεις, ενώ θα μιλήσει προς τους πολίτες σε συγκέντρωση που θα πραγματοποιηθεί στο Αγιονέρι του Δήμου Κιλκίς το μεσημέρι της Τρίτης.

EUROKINISSI: ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

EUROKINISSI: ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ

EUROKINISSI: ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ

EUROKINISSI: ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ

Από το απόγευμα της ίδιας ημέρας θα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, όπου αναμένεται να δώσει το «παρών» στην τελετή απόδοσης του έργου φωτισμού ανάδειξης του Λευκού Πύργου που διοργανώνει το υπουργείο Πολιτισμού και η Εφορεία Αρχαιοτήτων της Πόλης της Θεσσαλονίκης και όπου είναι πιθανόν να παραβρεθεί και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας.

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Ο πρωθυπουργός την Τετάρτη το πρωί αναμένεται να δώσει το «παρών» στην επίσημη τελετή που θα γίνει στο Ηρώο του Γ’ Σώματος Στρατού, ενώ στη συνέχεια θα παρακολουθήσει τη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση που θα πραγματοποιηθεί στην παραλιακή της Θεσσαλονίκης, όπως έκανε και πέρσι.