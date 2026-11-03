Μητσοτάκης: Να μας απαντήσει ο κ. Τσίπρας γιατί τo 2019 κράτησε ανοιχτή τη Βουλή για να αλλάξει τον Ποινικό Κώδικα -Ποια γραμμάτια ξεπλήρωσε - iefimerida.gr

«Από το 2023 στη ΔΕΘ είχα μιλήσει για την ανάγκη να επιβάλουμε τη νομιμότητα παντού. Αν δείτε τον συνολικό μας απολογισμό, έχουμε να επιδείξουμε πολύ σημαντικές επιτυχίες. Οι υποθέσεις που είδαν το φως της δημοσιότητας δουλεύονται από τις Αρχές χρόνια. Χρειάζεται και πολιτική βούληση.

Επιλέξαμε να ασχοληθούμε. Συστήσαμε το ελληνικό FBI, λοιδορήθηκε αυτή η επιλογή. Είμαι πολύ ικανοποιημένος γιατί έχουμε σημαντικά αποτελέσματα», δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στον ραδιοφωνικό σταθμό Alpha 98,9 για την αντιμετώπιση των φαινομένων διαφθοράς.

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«Να απαντήσει ο κ. Τσίπρας γιατί κράτησε ανοικτή τη Βουλή για να αλλάξει τον Ποινικό Κώδικα»

«Είναι υποθέσεις δεκάδων εκατ. που εντοπίστηκαν μετά από συστηματική δουλειά. Εμείς απαντούμε με το έργο μας. Φαντάζομαι ότι ο κ. Τσίπρας δεν πιστεύει ότι πριν το 2019 δεν υπήρχε παραβατικότητα. Δεν είχε ενδιαφέρον να ασχοληθεί με τις υποθέσεις. Κράτησε ανοικτή τη Βουλή για να αλλάξει τον Ποινικό Κώδικα», συνέχισε ο πρωθυπουργός και ανέφερε συγκεκριμένα παραδείγματα στον Ποινικό Κώδικα. «Όλες αυτές οι αλλαγές έγιναν από αυτόν που με αποκαλεί εμένα "αρχιερέα της διαφθοράς και της διαπλοκής". Δεν είναι καν πρωτότυπος. Κάποια στιγμή οφείλει ο κ. Τσίπρας να απαντήσει γιατί κράτησε τη Βουλή ανοικτή, ποια γραμμάτια εξαργύρωσε», πρόσθεσε.

«Η ΑΑΔΕ έχει κάνει συνολικά μια σημαντική δουλειά και ως προς την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και ως προς τον εκσυγχρονισμό της. Το ότι είναι Ανεξάρτητη Αρχή είναι επιτυχία της χώρας. Θα καταλάβαινα την αντίθετη κατηγορία, "συγκαλύψατε κάτι", μα "τι συγκαλύψαμε;". Καλώς τα κάνουμε, αλλά μας λένε ότι τα κάνουμε τώρα επειδή είναι προεκλογική περίοδος, αυτό λένε. Εγώ μπορώ να σας απαριθμήσω υποθέσεις εδώ και 3,5 χρόνια. Το μήνυμα που στέλνουμε σε όλους τους επιτήδειους είναι ότι "θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να σας ξεσκεπάσουμε". Ο κ. Τσίπρας μού επιτίθεται προσωπικά ο ίδιος και τα φερέφωνά του από το 2016 που εκλέχθηκα πρόεδρος ΝΔ. Δεν του βγήκε και σε πολύ καλό. Φανταζόμουν ότι κάποια στιγμή ίσως το έβλεπε λίγο αλλιώς το θέμα. Εγώ είμαι συνηθισμένος σε τέτοιες προσωπικές επιθέσεις και δεν τους δίνω και τόση σημασία», πρόσθεσε.

«Απέναντι στην ακρίβεια ορθώνουμε αναχώματα -Κάνουμε μόνιμες αυξήσεις στις συντάξεις»

«Δεν μπορώ να προβλέψω τι θα γίνει στις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ. Οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις έχουν μεγάλο βάθος, διακομματική στήριξη. Και να υπάρχει αλλαγή στο Κογκρέσο, δεν θα είναι εις βάρος των ελληνικών συμφερόντων. Προετοιμαζόμαστε ακόμα και για μια νέα ένταση στον Κόλπο. Κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει έναν τρίτο γύρο συγκρούσεων», δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξή του στον ραδιοφωνικό σταθμό Alpha 98,9.

«Προφανώς, μια επανέναρξη πολεμικών επιχειρήσεων σίγουρα δεν θα βοηθήσει στην αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου. Απέναντι σε αυτή την ακρίβεια έχουμε να ορθώσουμε κάποια αναχώματα. Είναι μια ανακούφιση. Θα δώσουμε τώρα 400 ευρώ σε όλους τους συνταξιούχους. Αυτά μπορούμε, αυτά δίνουμε», συνέχισε ο πρωθυπουργός.

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«Αυτά τα 400 ευρώ είναι μόνιμα. Κάνουμε μόνιμες αυξήσεις στις συντάξεις στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του Προϋπολογισμού. Να θυμίσω σε όσους νοικιάζουν ότι και αυτοί θα πάρουν πίσω στα τέλη Νοεμβρίου ένα ολόκληρο ενοίκιο. Επιλέξαμε αυτή την πολιτική για να ενθαρρύνουμε τους ιδιοκτήτες και τους ενοικιαστές να δηλώνουν όλο το ενοίκιο», συμπλήρωσε.

«Αυτό από μόνο του δεν αρκεί. Πάρτε το πρόγραμμα "Ανακαινίζω - Νοικιάζω". Πρέπει να αυξήσουμε την προσφορά διαμερισμάτων. Μόνο έτσι μπορεί να ισορροπήσει η αγορά», ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης, σημειώνοντας πως τα εισοδηματικά κριτήρια είναι αρκετά γενναιόδωρα.

Σε ερώτηση για τα ακίνητα του Δημοσίου που είναι αναξιοποίητα, ο πρωθυπουργός είπε: «Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε με τη λογική της κοινωνικής αντιπαροχής».

«Αυτή τη στιγμή τα όρια της Golden Visa έχουν αυξηθεί, και σωστά, στις 800.000. Και στο Air Bnb βάλαμε ένα πλαίσιο και δίνουμε πολλά κίνητρα ώστε ο ιδιοκτήτης να μετατρέψει τη βραχυχρόνια μίσθωση σε μακροχρόνια. Σίγουρα οι περαιτέρω περιορισμοί σε περιοχές με μεγάλη πίεση είναι κάτι το οποίο το εξετάζουμε», ανέφερε.

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Μείωση του ΦΠΑ στα προϊόντα περιόδου από το 24% στο 13%

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σε ερώτηση για την ηλεκτροκίνηση στα ταξί, απάντησε πως από τη στιγμή που υπάρχουν υποδομές και δημιουργούνται υποδομές, η ηλεκτροκίνηση είναι συμφέρουσα για τον οδηγό ταξί.

Όσον αφορά το ενδεχόμενο μείωσης του ΦΠΑ για συγκεκριμένα προϊόντα στο σούπερ μάρκετ, ο πρωθυπουργός είπε πως υπάρχει ένα ζήτημα δημοσιονομικό και ένα που έχει στοιχείο δικαιοσύνης. Εξήγησε ότι ο Προϋπολογισμός δεν αντέχει μεγάλες μειώσεις στον ΦΠΑ. «Έχουμε κάνει μειώσεις στον ΦΠΑ. Θέλουμε να κάνουμε κι άλλες. Μία περίπτωση είναι τα προϊόντα περιόδου, που είναι στο 24%. Είναι μια επιπλέον επιβάρυνση για τις γυναίκες. Έδωσα εντολή στον υπουργό Οικονομικών στο νομοσχέδιο με τα μέτρα της ΔΕΘ να μειωθεί ο ΦΠΑ στα προϊόντα περιόδου από το 24% στο 13%. Θα είναι μια μικρή ελάφρυνση, αλλά είναι μια κίνηση στοιχειώδους κοινωνικής και φυλετικής δικαιοσύνης. Το δεύτερο το οποίο θέλω να εξετάσω είναι πιλοτικά προγράμματα για κορίτσια παροχής δωρεάν προϊόντων περιόδου σε σχολεία σε περιοχές της πατρίδας μας που έχουν ανάγκη. Θα έχει ισχύ από 1ης.1.2027», δήλωσε.

Σε ερώτηση για τον φόρο στα καύσιμα, ο πρωθυπουργός απάντησε πως στο πετρέλαιο θέρμανσης μειώθηκε ο φόρος και υπάρχει επιδότηση και στο ντίζελ και στη βενζίνη. «Αν μπορούσα να το κάνω, δεν θα το έκανα; Δώσαμε τις ανάσες τις οποίες αντέχει ο Προϋπολογισμός. Η αντιπολίτευση κοροϊδεύει ψιλό γαζί. Μου θυμίζετε τον κ. Τσίπρα που έλεγε θα σκίσει τα μνημόνια. Το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη έχει δομημένο πρόγραμμα, κοστολογημένο όχι. Είναι πολύ παραπάνω των αντοχών του Προϋπολογισμού», συμπλήρωσε.

«Από τους φόρους στα καύσιμα το κράτος εισπράττει 3-4 δισ. τον χρόνο. Από πού θα τα βρούμε αν τα κόψουμε;», απάντησε σε επόμενο σχετικό ερώτημα.

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Ερωτηθείς για τις ελλείψεις στα σχολεία, ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε τα εξής: «Έχει γίνει μεγάλη προσπάθεια από το υπουργείο. Δυστυχώς, είναι δομικό πρόβλημα της εκπαίδευσης. Φέτος είμαστε σε πολύ καλύτερη κατάσταση σε σχέση με πέρσι. Στα βιβλία, από του χρόνου ξεκινά το πολλαπλό βιβλίο. Έχουμε διαδραστικούς πίνακες και ψηφιακό υλικό. Έχουμε κάνει σημαντικές παρεμβάσεις στις υποδομές των σχολείων μέσα από το πρόγραμμα "Μαριέττα Γιαννάκου". Φτιάξαμε και καινούργια σχολεία. Στην Γκράβα, πριν προκύψει το πρόβλημα με το φυσικό αέριο, να θυμίσω ότι η συντήρηση των σχολείων είναι αρμοδιότητα των δήμων. Υπάρχουν ζητήματα με τα οικονομικά των δήμων, αλλά υπάρχουν και δήμοι που προτιμούν να κάνουν πλατείες. Την Γκράβα θα την προτεραιοποιήσουμε για να κάνουμε παρεμβάσεις. Ειδικά στις τουαλέτες, να γίνουν μέχρι τα Χριστούγεννα».

Για το ενδεχόμενο αδυναμίας να σχηματιστεί κυβέρνηση μετά τις εκλογές, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε τα εξής: «Ο στόχος της ΝΔ είναι η αυτοδυναμία. Δύο φορές τη διεκδικήσαμε και μας εμπιστεύτηκαν οι πολίτες σε τρεις εκλογικές αναμετρήσεις. Δεν βλέπω περιθώριο συνεργασίας της ΝΔ με άλλα κόμματα, γιατί όλα τα κόμματα στα δεξιά μας τα αποκλείουμε εμείς. Είτε γιατί ο ενδεχόμενος κυβερνητικός εταίρος της ΝΔ έχει πάρει αποφάσεις συνεδρίου ο κ. Ανδρουλάκης, που λέει ότι "ποτέ δεν θα κυβερνήσουμε με τη ΝΔ". Από τη στιγμή που ο δυνητικός εταίρος λέει "ποτέ με τη ΝΔ", η αυτοδυναμία καθίσταται μονόδρομος. Ο Φρ. Μιτεράν είχε πει ότι μεταξύ της ημέρας προ των εκλογών και μετά μεσολαβούν οι εκλογές. Εμείς θα σεβαστούμε τη βούληση του ελληνικού λαού. Ο λαός θα υποδείξει, τελικά, πώς πρέπει να κυβερνηθεί η χώρα. Δική μου υποχρέωση να εξηγήσω γιατί η ΝΔ εξασφαλίζει και τη σταθερότητα και τις προϋποθέσεις για να πηγαίνει η χώρα προς τα εμπρός».

Σε επόμενο ερώτημα τόνισε πως προτεραιότητα και για την επόμενη τετραετία είναι να συνεχίσει η οικονομία να έχει υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης και πλεονάσματα που θα επιστρέφουν στους πολίτες.

«Είμαστε 7,5 χρόνια κυβέρνηση. Δυστυχώς, από το 2020 ζούμε σε ταραγμένους καιρούς. Το ερώτημα είναι σε αυτούς τους καιρούς ποιος πρέπει να κυβερνάει. Δεν είπα "εγώ ή κανείς". Το ερώτημα είναι "πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης ή ο Τσίπρας ή η Κωνσταντοπούλου;" κ.λπ.», σημείωσε.

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Ερωτηθείς για το καλώδιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Κύπρο, ο πρωθυπουργός είπε ότι θα προχωρήσει.

«Αυτά είναι πολύ σοβαρά θέματα για να υποβαθμίζουμε. Το καλώδιο θα προχωρήσει. Άδεια θα δώσουν οι ελληνικές αρχές και τα υπόλοιπα θα τα συζητήσουμε εν ευθέτω χρόνω. Δεν θα υπεισέλθω σε καμία επιχειρησιακή λεπτομέρεια», τόνισε.

«Σέβομαι και τιμώ όλους τους αρχηγούς της ΝΔ και όλους τους πρώην πρωθυπουργούς»

Σε ερώτηση για τον πρώην πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλή, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπενθύμισε ότι μπήκε στην πολιτική το 2004 ως βουλευτής του Κώστα Καραμανλή. «Σέβομαι και τιμώ όλους τους αρχηγούς της ΝΔ και όλους τους πρώην πρωθυπουργούς. Μου κάνει εντύπωση για τον κ. Σαμαρά, είναι ότι ο ίδιος δεν θυμάται πώς διαχειρίστηκε την Τουρκία. Δεν έχει αλλάξει η πολιτική της Τουρκίας. Έχω την απαίτηση από τους πρώην πρωθυπουργούς να θυμούνται τη δική τους ιστορία και τι έκαναν οι ίδιοι. Καλώς ο κ. Σαμαράς μιλούσε με την Τουρκία τότε και έβλεπε τον κ. Ερντογάν», πρόσθεσε.

«Ενίοτε ναι», απάντησε σε ερώτηση αν μιλάει με τον Κώστα Καραμανλή. «Εγώ τις απόψεις του Κώστα του Καραμανλή τις ακούω, τις σέβομαι. Δεν σημαίνει ότι συμφωνώ με όλες, αλλά τις ακούω με πολλή προσοχή», πρόσθεσε.

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Νομίζω ότι όλη η φασαρία είναι για το ποιος θα είναι δεύτερος.

Τέλος, για τον κ. Ανδρουλάκη, ανέφερε: «Θέλει να είναι πρώτος. Αν είναι τρίτος ή δεύτερος, τι θα κάνει; Είναι μάλλον πιο πιθανό η ΝΔ να είναι αυτοδύναμη από το να είναι ο κ. Ανδρουλάκης πρώτος. Νομίζω πως όλη η φασαρία είναι για το ποιος θα είναι δεύτερος. Αντίπαλός μου είναι τα προβλήματα, ο εφησυχασμός, ενίοτε συμπεριφορές που ενοχλούν τους πολίτες. Κερδίσαμε δύο εκλογές χωρίς να ασχολούμαι πολύ με τους πολιτικούς μας αντιπάλους, παρότι αυτοί επέλεξαν να μου επιτίθενται συνέχεια. Βλέπουμε και συμπεριφορές στη Βουλή. Απαγόρευση πρόσβασης στα social media: Το ψηφίσαμε και αυτό μόνοι μας».

«Ο κ. Ανδρουλάκης ουσιαστικά παίζει το παιχνίδι των μεγάλων πλατφορμών. Καταλαβαίνετε πόσο δύσκολη είναι μια συνεργασία», δήλωσε ο κ. Μητσοτάκης. «Τελικά, η μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών δεν θέλει καβγάδες. Όταν ο πολίτης βλέπει πολιτικούς να τσακώνονται στην τηλεόραση, αλλάζει κανάλι», κατέληξε ο πρωθυπουργός.