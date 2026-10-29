Μητσοτάκης για το τουρκολιβυκό μνημόνιο: Η Λιβύη να διαπραγματευθεί μαζί μας και να αντιμετωπίσει τις συζητήσεις με πολύ μεγάλη σοβαρότητα - iefimerida.gr

Σαφές μήνυμα προς την Τουρκία και τη Λιβύη για τη συμφωνία οριοθέτησης θαλάσσιων ζωνών, έκκληση για διεθνή εκεχειρία στη Μαύρη Θάλασσα και ενίσχυση της ευρωπαϊκής ναυτικής παρουσίας στην Ερυθρά Θάλασσα περιλαμβάνει η συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Reuters.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός χαρακτήρισε τη συμφωνία Τουρκίας - Λιβύης «κατάφωρα παράνομη, άκυρη και ανυπόστατη», όπως έπραξε και νωρίτερα στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, υποστηρίζοντας ότι αγνοεί την ύπαρξη των ελληνικών νησιών και τη γεωγραφική πραγματικότητα.

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Παράλληλα, κάλεσε τη Λιβύη να προχωρήσει σε απευθείας διαπραγματεύσεις με την Αθήνα για την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών.

Ο πρωθυπουργός, μιλώντας στο πρακτορείο, τόνισε πως καθώς η Ελλάδα ολοκληρώνει την προεδρία της στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, ζήτησε επίσης την άμεση επίτευξη μιας «διεθνούς εκεχειρίας», προκειμένου να προστατευθεί η ναυσιπλοΐα στη Μαύρη Θάλασσα.

Αναφερόμενος στη Βουλή της ανατολικής Λιβύης, η οποία ενέκρινε την προηγούμενη εβδομάδα συμφωνία με την Τουρκία για τα θαλάσσια σύνορα, σχολίασε ότι «αγνοεί πλήρως τη γεωγραφία και την πραγματικότητα ότι υπάρχουν ελληνικά νησιά - τα οποία φαίνεται να εξαφανίζονται εντελώς από τον τρόπο με τον οποίο σκέφτονται».

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Παράλληλα κατηγόρησε Άγκυρα και Λιβύη ότι επιχειρούν να δημιουργήσουν ένα «τετελεσμένο γεγονός», αγνοώντας τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας.

Μητσοτάκης: Δεν υπάρχει κίνδυνος να αμφισβητηθούν οι έρευνες ανοιχτά της Κρήτης

Μετά τη συμφωνία Λιβύης–Τουρκίας του 2019, η Ελλάδα παραχώρησε άδεια σε κοινοπραξία με επικεφαλής την εταιρεία Chevron για την αναζήτηση φυσικού αερίου σε θαλάσσιες περιοχές ανοιχτά της Κρήτης, τονίσει το δημοσίευμα, με τον πρωθυπουργό να διαβεβαιώνει ότι «δεν υπάρχει κίνδυνος να αμφισβητηθούν με οποιονδήποτε τρόπο αυτές οι έρευνες».

Χαρακτηρίζοντας τη Λιβύη και την Ελλάδα «φυσικούς γείτονες», ο Κ. Μητσοτάκης, κάλεσε την αφρικανική χώρα να διαπραγματευτεί απευθείας με την Αθήνα και να αντιμετωπίσει τις συζητήσεις «με πολύ μεγάλη σοβαρότητα».

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«Χρειαζόμαστε κάποιου είδους διεθνή εκεχειρία όσον αφορά την ελευθερία της ναυσιπλοΐας», δήλωσε επίσης, προσθέτοντας ότι αποτελεί «ύψιστη προτεραιότητα» να καταστεί δυνατή η μεταφορά σιτηρών από την περιοχή προς τον υπόλοιπο κόσμο μέσω της Μαύρης Θάλασσας.

«Οι Έλληνες πλοιοκτήτες θα ήταν οι πρώτοι που θα επανεκκινούσαν τις εμπορικές δραστηριότητες στη Μαύρη Θάλασσα, συμπεριλαμβανομένων των μεταφορών από την Ουκρανία, υπό την προϋπόθεση ότι θα διασφαλίζεται η ασφαλής διέλευση», τόνισε, επισημαίνοντας την αύξηση του κόστους των θαλάσσιων μεταφορών, καθώς οι δαπάνες για ναυλώσεις και ασφάλιση έχουν «εκτοξευθεί».

Αναφορικά με την Ουκρανία, σημείωσε ότι εξαρτάται οικονομικά από τις εξαγωγές των προϊόντων της.

«Είχαν μια εξαιρετικά καλή συγκομιδή, αλλά τα σιτηρά βρίσκονται τώρα αποθηκευμένα σε σιλό, με τον κίνδυνο να σαπίσουν», ανέφερε, σημειώνοντας πως «δυστυχώς, προς το παρόν, η Ρωσία δεν φαίνεται να ενδιαφέρεται να συμμετάσχει σε μια ουσιαστική συζήτηση».

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Μητσοτάκης: Να ενισχυθεί η ναυτική αποστολή για την προστασία της ναυσιπλοϊας

Ο Κ. Μητσοτάκης κάλεσε επίσης σήμερα την Ευρωπαϊκή Ένωση να ενισχύσει τη ναυτική αποστολή της για την προστασία της ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα.

«Το επιχείρημά μου είναι απλό: η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συμφέρον να διατηρεί ουσιαστική παρουσία, με πραγματικά στρατιωτικά μέσα, σε αυτό το μέρος του κόσμου, και χρειαζόμαστε περισσότερες χώρες να συμμετάσχουν στην επιχείρηση Aspides», δήλωσε ο Κ. Μητσοτάκης στο Reuters.

Ανέφερε επίσης ότι η Ελλάδα, η Ιταλία και η Γαλλία έχουν αναπτύξει στρατιωτικά μέσα στο πλαίσιο της αποστολής, αλλά αυτό «δεν είναι αρκετό».

«Εάν θέλουμε πραγματικά να στείλουμε το μήνυμα και στις χώρες του Κόλπου ότι λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη την ασφάλειά τους, αλλά και ότι προστατεύουμε τις κρίσιμες θαλάσσιες αρτηρίες και οδούς, οι οποίες είναι απολύτως απαραίτητες για το ευρωπαϊκό εμπόριο, θα πρέπει να είμαστε πρόθυμοι να αναπτύξουμε περισσότερα στρατιωτικά μέσα σε αυτή την περιοχή», δήλωσε .

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Τέλος, ερωτηθείς για την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ, να άρει νωρίτερα αυτόν τον μήνα τις κυρώσεις στις ρωσικές εξαγωγές ντίζελ, επανέλαβε ότι η Ελλάδα υποστηρίζει την επιβολή κυρώσεων στη Μόσχα.

«Πιστεύουμε ότι πρέπει να ασκήσουμε οικονομική πίεση και να επιβάλουμε μεγαλύτερο οικονομικό κόστος στη Ρωσία, ώστε να στείλουμε ένα απολύτως σαφές μήνυμα: όσο παρατείνει αυτόν τον πόλεμο, θα υφίσταται πολύ συγκεκριμένες οικονομικές συνέπειες», δήλωσε.