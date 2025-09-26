 Μητσοτάκης για δολοφονία Παύλου Μπακογιάννη: «Η μνήμη σου φάρος ελπίδας για όλους μας» - iefimerida.gr
Μητσοτάκης για δολοφονία Παύλου Μπακογιάννη: «Η μνήμη σου φάρος ελπίδας για όλους μας»

Ανάρτηση για τα 36 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Μπακογιάννη από την «17 Νοέμβρη» έκανε στον στο Facebook ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός δημοσίευσε μια φωτογραφία με τον Παύλο Μπακογιάννη και στην ανάρτησή του σημείωσε μεταξύ άλλων: «Η στάση σου επαναστατική. Και η μνήμη σου φάρος ελπίδας για όλους μας».

Νωρίτερα ανάρτηση για τα 36 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλο Μπακογιάννη είχε κάνει και η σύζυγός του, Ντόρα.

Η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη

Ο πρωθυπουργός στην ανάρτησή του στο Facebook ανέφερε: «Σε δύσκολες εποχές, όρισες την πολιτική ως πεδίο σύνθεσης. Τη μετριοπάθεια ως δείγμα ωριμότητας. Τον διάλογο ως τεκμήριο δύναμης. Και την αλήθεια ως πράξη θάρρους. Τριάντα έξι χρόνια μετά, η σκέψη σου παραμένει επίκαιρη. Η στάση σου επαναστατική. Και η μνήμη σου φάρος ελπίδας για όλους μας».

