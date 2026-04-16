Μητσοτάκης για Μυλωνάκη: Θα βγει νικητής -Υπάρχει μεγάλη ψυχολογική ένταση και φόρτος - iefimerida.gr

Κατά την έναρξη της ομιλίας του «για την κατάσταση του Κράτους Δικαίου, των Θεσμών και της λειτουργίας του Κοινοβουλίου στην Ελλάδα», ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι είναι σίγουρος ότι ο Γιώργος Μυλωνάκης θα βγει νικητής από την περιπέτεια υγείας του.

«Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω ευχόμενος, πιστεύω διερμηνεύοντας τα αισθήματα όλου του κοινοβουλίου, θερμά περαστικά στον Γιώργο Μυλωνάκη, ο οποίος περνά μια μεγάλη περιπέτεια υγείας. Είμαι σίγουρος ότι θα βγει νικητής και από αυτή τη δοκιμασία και σύντομα θα είναι πάλι κοντά μας» είπε αρχικά ο κ. Μητσοτάκης.



«Ευχαριστώ τον Νίκο Ανδρουλάκη που προθυμοποιήθηκε να μεταθέσουμε τη σημερινή συνεδρίαση, υπάρχει μεγάλη ψυχολογική ένταση και φόρτος σε εμένα και στους συνεργάτες μας στο Μέγαρο Μαξίμου. Θεώρησα επιβεβλημένο να γίνει αυτή η συζήτηση», πρόσθεσε.