Μητσοτάκης για καλώδιο: Εκτιμώ ότι θα είναι ένα ταξίδι που θα ολοκληρωθεί χωρίς αναταράξεις - iefimerida.gr

Στην πόντιση του καλωδίου αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης,﻿ μιλώντας στο συνέδριο του travel.gr (του Πρώτου Θέματος).

Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι «δεν είναι ένα αμιγώς ελληνο-κυπριακό έργο, είναι ένα ευρωπαϊκό έργο με ισχυρή γαλλική παρουσία», προσθέτοντας ξανά ότι «άδεια για την πλεύση αυτού του πλοίου προκειμένου να κάνει την ερευνητική του δραστηριότητα έχουν δώσει μόνο η Ελλάδα και η Κύπρος».

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«Θα είναι λάθος να συγχέουν κάποιοι μια γενικής μορφής ενημέρωση για το έργο αυτό, η οποία μπορεί να αποστέλλεται σε τρίτες χώρες -Τουρκία, Αίγυπτος- με την αδειοδοτική διαδικασία αυτή καθαυτή, η οποία, επαναλαμβάνω για ακόμα μία φορά, είναι αποκλειστική αρμοδιότητα των ελληνικών και των κυπριακών αρχών», εξήγησε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Πρόσθεσε, δε, ότι αυτό το οποίο έχει αποσταλεί από τη γαλλική πλευρά δεν δημιουργεί ζητήματα στην ελληνική κυβέρνηση εξηγώντας ότι «η ενημέρωση την οποία έχει δώσει η γαλλική πλευρά στην Τουρκία καθ’ οιονδήποτε τρόπο δεν δημιουργεί κανένα νομικό προηγούμενο. Και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να εκληφθεί ως αίτημα για αδειοδότηση».

«Κατά συνέπεια, η απάντησή μου είναι σαφής, η ελληνική κυβέρνηση δεν έχει κάποιο πρόβλημα με αυτή την ενημέρωση», σημείωσε.

«Η γεωγραφία δεν αλλάζει»

«Η γεωγραφία δεν αλλάζει. Η Ελλάδα είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει οποιοδήποτε τέτοιο ενδεχόμενο. Θα ήταν λάθος από την Τουρκία να προχωρήσει σε μια τέτοια κίνηση, θα ήταν αχρείαστη κλιμάκωση που δεν δημιουργεί κάποιο τετελεσμένο αλλά σίγουρα θα ήταν μεγάλη επιβάρυνση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Αν συνέβαινε κάτι τέτοιο θα υπήρχε δυναμική αντίδραση. Ελπίζω ότι κάτι τέτοιο δεν θα γίνει», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για το ενδεχόμενο να ψηφιστεί στην Τουρκία το νομοσχέδιο για τη «γαλάζια πατρίδα».

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Ο πρωθυπουργός σχετικά με το αποτέλεσμα των ενδιάμεσων αμερικανικών εκλογών δήλωσε πως η Ελλάδα έχει στρατηγικές σχέσεις με τις ΗΠΑ με ισχυρές βάσεις και τα δύο κόμματα. «Η στήριξη στις ελληνικές θέσεις στις ΗΠΑ υπήρξε ανέκαθεν διακομματική. Έχω μιλήσει στο αμερικανικό Κογκρέσο προσκεκλημένος και των δύο κομμάτων. Να εκφράσω την ικανοποίησή μου γιατί ελληνοαμερικανοί εκλέχτηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων και για πρώτη φορά έχουμε και γερουσιαστή», πρόσθεσε.

Για την απόλυση της πρέσβεως των ΗΠΑ ανέφερε ότι οι σχέσεις μας με τις ΗΠΑ ξεπερνούν τα πρόσωπα και τις κυβερνήσεις. «Είναι κάτι το οποίο δεν αφορά την Ελλάδα, δεν επιλέγουμε εμείς ποιος θα έρθει πρέσβης. Θα συνεργαστούμε με όποιον επιλέξει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Οτιδήποτε δημιουργεί αναταραχή δεν μπορεί κανείς να το εκλάβει ως θετική εξέλιξη. Δεν θα μπορούσε κανείς να το επηρεάσει. Οι σχέσεις με τις ΗΠΑ και οι επαφές που έχουμε είναι σε υψηλό επίπεδο», σημείωσε.

Για τις υποθέσεις φοροδιαφυγής

Σε ερώτηση για τις αποκαλύψεις διαφθοράς και φοροδιαφυγής, ο πρωθυπουργός σημείωσε: «Μιλάμε για μία χώρα η οποία επιτέλους αποφάσισε να ασχοληθεί σοβαρά με τα φαινόμενα παραβατικότητας που περιγράψατε. Το αυτονόητο γίνεται αλλά δεν ήταν πάντα τόσο αυτονόητο. Το ζήτημα των κανόνων για όλους που έδωσα στην έννοια της Δικαιοσύνης, την έβαλα πολύ δυνατά στο δημόσιο διάλογο μετά τις εκλογές του 2023. Είναι και άλλα ζητήματα».

Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι μιλάμε για συνεχή προσπάθεια που φέρνει σημαντικά αποτελέσματα. «Το FBI εμείς το φτιάξαμε. Αυτή η κυβέρνηση για πρώτη φορά αποφασίζει να βάλει τάξη. Την πρώτη τετραετία είχαμε να αντιμετωπίσουμε άλλου είδους προκλήσεις. Τώρα βλέπουμε πολύ συγκεκριμένα αποτελέσματα αυτής της προσπάθειας. Αυτή η απόφαση να πολεμήσουμε τη φοροδιαφυγή είχε πολιτικό κόστος. Θυμάστε τις ιστορίες με τα τεκμήρια των ελεύθερων επαγγελματιών, ότι ξεβολεύτηκαν επιχειρήσεις με τα ηλεκτρονικά τιμολόγια.

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» Μιλάμε συνολικά για 9 δισ. παραπάνω έσοδα την τετραετία. Να γνωρίζουν ότι όλη αυτή η προσπάθεια δεν είναι έμπρακτη απόδειξη ότι ο νόμος ισχύει για όλους αλλά έχει αποτέλεσμα για όλους τους πολίτες», προσέθεσε και ανέφερε συγκεκριμένους πόρους που δίνονται για την στήριξη της κοινωνίας με αυτόν τον τρόπο.

«Αχυράνθρωποι υπήρχαν και πριν το 2019. Αλλά για πρώτη φορά υπάρχει σοβαρή προσπάθεια όλες αυτές οι εστίες παρανομίας να εντοπιστούν», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός και σημείωσε μεταξύ άλλων ότι «η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να κάνει θαύματα».

