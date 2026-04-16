Μητσοτάκης: Με νόμο θα επισπευσθούν οι έρευνες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για πολιτικά πρόσωπα - iefimerida.gr

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης απάντησε στις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ κατά την ομιλία του στη Βουλή για το Κράτος Δικαίου.

«Πριν εκστομίσετε κατηγορίες κατά της ΝΔ, θα θυμάστε ότι η άρση ασυλίας δεν σημαίνει ενοχή. Υπάρχει το τεκμήριο αθωότητας. Αναφερθείτε στη δική σας Κοινοβουλευτική Ομάδα ως ΚΟ υποδίκων. Οι περισσότεροι από τους 95 βουλευτές που έγινε άρση ασυλίας δεν είναι της ΝΔ».

Νομοθετική πρωτοβουλία για να επιταχυνθούν οι διαδικασίες που αφορούν πολιτικά πρόσωπα

Διά του υπουργού Δικαιοσύνης θα αναληφθεί μάλιστα νομοθετική πρωτοβουλία ώστε οι διαδικασίες που αφορούν πολιτικά πρόσωπα να επιταχύνονται. Διάταξη που υπήρχε στον Ποινικό Κώδικα και, όπως είπε ο πρωθυπουργός, την κατήργησε ο ΣΥΡΙΖΑ.

Αναφερόμενος στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ο Κ. Μητσοτάκης είπε ότι είναι ένας θεσμός εξαιρετικά ενεργός, που ελέγχει υποθέσεις σε πολλές χώρες, και είναι λάθος και ψέμα να λέγεται ότι η Ελλάδα είναι πρωταγωνίστρια στους ελέγχους.

«Ο θεσμός αυτός θεσμοθετήθηκε για πρώτη φορά το 2020, στηρίχθηκε από την κυβέρνηση αυτή, προφανώς δεν μπορούσε να ερευνήσει υποθέσεις που αφορούσαν άλλες περιόδους διακυβέρνησης. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι σεβαστή και κάνει τη δουλειά της, αλλά τίποτα δεν μπορεί να δικαιολογήσει ούτε επιλεκτικές διαρροές σε μέσα μαζικής ενημέρωσης ούτε ελέγχους σε δόσεις. Πολύ περισσότερο επιπόλαιες διαπιστώσεις που αμαυρώνουν πρόσωπα και γίνονται επιχειρήματα στον κομματικό ανταγωνισμό. Το ξέρουμε καλά όλοι μας και κυρίως όλοι μας όσοι εκλεγόμαστε με σταυρό. Άλλο το ενδιαφέρον ενός βουλευτή για έναν πολίτη που έρχεται στο πολιτικό του γραφείο και τελείως άλλο μία αποδεδειγμένη παρανομία, και πολύ περισσότερο όταν εδώ δεν έχουμε να κάνουμε σε καμία περίπτωση με πολιτικό χρήμα. Οι βουλευτές μας με θάρρος όλοι ζήτησαν την άρση ασυλίας τους και χαιρετίζω αυτήν την πρωτοβουλία τους, για να αποδείξουν την αθωότητά τους», τόνισε.

Ο πρωθυπουργός ζήτησε επίσης από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να προχωρήσει με ταχύτητα στην εκκαθάριση αυτών των υποθέσεων, να αποφανθεί ποιους και με τι κατηγορίες θα στείλει τελικά στο ακροατήριο, να αποφασίσει αν πρόκειται να αρχειοθετήσει κάποιες υποθέσεις και να δείξει έμπρακτα την ουδετερότητά της και τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να ασκεί τα καθήκοντά της.