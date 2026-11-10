Μητσοτάκης για το επίδομα θέρμανσης: Φέτος αυξάνεται κατά 30% σε σχέση με πέρυσι - iefimerida.gr

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προχώρησε σε ανάρτηση για την ενεργοποίηση της πλατφόρμας υποβολής αίτησης για το επίδομα θέρμανσης.

« Ξέρω ότι πολλοί κοιτάτε ήδη τον λογαριασμό της θέρμανσης με αγωνία. Η ενεργειακή κρίση μας φέρνει έναν δύσκολο χειμώνα και η δική μας ευθύνη είναι να σας στηρίξουμε όσο περισσότερο μπορούμε», αναφέρει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του για την ενεργοποίηση της πλατφόρμας υποβολής αίτησης για το επίδομα θέρμανσης, που είναι οριζόντια αυξημένο κατά 30% σε σχέση με πέρυσι, πέραν της επιδότησης στην αντλία που ήδη εφαρμόζεται.

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«Σήμερα, Τρίτη 10 Νοεμβρίου, ανοίγει η πλατφόρμα myΘέρμανση της ΑΑΕΔΕ. Μπαίνετε στο www.aade.gr/mythermansi με τους κωδικούς TAXISNET και υποβάλετε την αίτησή σας έως τις 4 Δεκεμβρίου. Η ενίσχυση θα αφορά τελικά περίπου 1,2 εκατ νοικοκυριά.

Να σας δώσω κάποια παραδείγματα: Για ένα ζευγάρι με δύο παιδιά το εισοδηματικό όριο έχει ανέβει από τις 24.000 ευρώ το 2019 στις 34.000 ευρώ σήμερα. Αυτό που πρέπει να κρατήσετε είναι ότι φέτος αυξάνουμε το επίδομα κατά 30% σε σχέση με πέρσι.

Το ανώτατο ποσό φτάνει τα 1560 ευρώ από 350 που ήταν το 2019. Το επίδομα καλύπτει όλους τους διαφορετικούς τρόπους θέρμανσης. Όσο περισσότερο κρύο κάνει στον τόπο σας τόσο μεγαλύτερη είναι η στήριξη. Κάνουμε το καλύτερο το οποίο μπορούμε με βάση τις δυνατότητες του προϋπολογισμού εκμεταλλευόμενοι την ανάπτυξη της οικονομίας, τα έσοδα από την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, για να επιστρέφουμε αυτό το μέρισμα της πολιτικής μας στους πολίτες, ειδικά σε αυτούς που το έχουν περισσότερο ανάγκη», επισημαίνει στην ανάρτησή του ο πρωθυπουργός.