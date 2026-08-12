 Μητσοτάκης για το ασημένιο μετάλλιο του Σίσκου: Απόστολε σε ευχαριστούμε, μας έκανες υπερήφανους - iefimerida.gr
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για το ασημένιο μετάλλιο του Σίσκου: Απόστολε σε ευχαριστούμε, μας έκανες υπερήφανους

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης
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Τα συγχαρητήριά του στον Απόστολο Σίσκο για την κατάκτηση του ασημένιου μεταλλίου στα 200 μέτρα ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κολύμβησης στο Παρίσι εξέφρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σε ανάρτησή του στο Χ, ο πρωθυπουργός έκανε λόγο για «ακόμα ένα "δελφίνι" της ελληνικής κολύμβησης στο βάθρο των νικητών», συγχαίροντας τον Έλληνα πρωταθλητή για τη νέα του διάκριση.

«Συγχαρητήρια στον Απόστολο Σίσκο για το ασημένιο μετάλλιο στα 200 μ. ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Παρίσι! Απόστολε, σε ευχαριστούμε. Μας έκανες υπερήφανους», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

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