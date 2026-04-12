«Χρόνια πολλά»: Οι ευχές του Κυριάκου Μητσοτάκη για το Πάσχα -Η φωτογραφία με τη σύζυγό του Μαρέβα στα Χανιά - iefimerida.gr

Ευχές για «χρόνια πολλά» απέστειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.



Ο πρωθυπουργός ανήρτησε φωτογραφία, αγκαλιά με την Μαρέβα Μητσοτάκη-Γκραμπόφσκι, και ευχήθηκε «Χριστός Ανέστη»



«Χριστός Ανέστη! Χρόνια πολλά με υγεία!» έγραψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη

Ο πρωθυπουργός έκανε Ανάσταση με τη σύζυγό του στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννη Προδρόμου Κορακιών, στα Χανιά.



Στο μήνυμά του ενόψει της Ανάστασης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε: «Η Ανάσταση δηλώνει ότι το φως κερδίζει πάντα το σκοτάδι. Ενώ το Πάσχα Ελλήνων αποτελεί ένα διαχρονικό βίωμα αισιοδοξίας και ελπίδας. Μία ημέρα ξεχωριστή, που μας υπενθυμίζει ότι μπορούμε να υπερβούμε κάθε εμπόδιο, αρκεί να έχουμε ενότητα μεταξύ μας και πίστη στο αύριο και στην κοινή μας πορεία.



Η Λαμπρή σηματοδοτεί, επίσης, τον ερχομό της άνοιξης. Μας δίνει, έτσι, μεγαλύτερη δύναμη μέσα σε έναν κόσμο ανατροπών και αβεβαιότητας. Τονίζοντας, παράλληλα, πόσο σημαντικές είναι οι κατακτήσεις μας μέχρι τώρα. Με την Ελλάδα να βαδίζει σταθερά στον δρόμο της σιγουριάς και της διαρκούς προόδου.



Τα προβλήματα, ασφαλώς, δεν λείπουν. Όμως θα τα ξεπεράσουμε και πάλι όπως τόσες και τόσες δυσκολίες που τις μετατρέψαμε σε ευκαιρίες. Με όπλα τη δυναμική οικονομία μας. Την ισχυρή μας άμυνα. Τη δημιουργικότητα του λαού μας. Και, πάνω απ’ όλα, τη συνοχή της κοινωνίας μας.



Αυτές τις ώρες της χαράς, η σκέψη μας είναι με εκείνους που δεν θα βρεθούν στο γιορταστικό τραπέζι. Κυρίως με όσους επαγρυπνούν για να κρατούν ασφαλή την πατρίδα. Σε αυτούς που φροντίζουν τους ασθενείς στα νοσοκομεία μας. Όπως και σε εκείνους που βρίσκονται στον δρόμο για τη δική μας ασφάλεια».