Μητσοτάκης: Εντός του Μαΐου η ΝΔ θα ξεκινήσει τη συζήτηση για τη Συνταγματική Αναθεώρηση για έναν πυρήνα 25 άρθρων - iefimerida.gr

Στη δευτερολογία του ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε πως εντός του Μαΐου η ΝΔ θα ξεκινήσει τη συζήτηση για τη Συνταγματική Αναθεώρηση για έναν πυρήνα 25 άρθρων.

Μάλιστα ο πρωθυπουργός απευθυνόμενος στον πρόεδρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη είπε «το ερώτημα είναι αν είμαστε σε θέση, ως πολιτικό σύστημα, να κάνουμε πραγματικά μία θεσμική φυγή προς τα εμπρός και να θέσουμε ζητήματα συνταγματικής αναθεώρησης που έχουν να κάνουν με κρίσιμες θεματικές».

Οι μεγάλες θεσμικές τομές που πρότεινε ο πρωθυπουργός

Μεταξύ άλλων ο πρωθυπουργός μίλησε για το Άρθρο 5 και διερωτληθηκε «αν θα προσθέσουμε στο αναφορά για την τεχνητή νοημοσύνη, την προστασία και την ελευθερία του ατόμου και την ασφάλειά του από την τεχνητή νοημοσύνη».

Παράλληλα απευθυνόμενος στον Νίκο Ανδρουλάκη τον ρώτησε «αν επιτέλους θα αλλάξουμε το Άρθρο 16, κάτι το οποίο έπρεπε να είχατε κάνει πριν από 20 χρόνια αλλά δεν τολμήσατε».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στη μέριμνα από το Σύνταγμα για την προσιτή στέγη, αν η Βουλή θα ψηφίσει νόμο για τα τη λειτουργία των κομμάτων κατόπιν συνταγματικής επιταγής, καθώς και αν θα συζητήθουν ζητήματα που αφορούν το Άρθρο 51 και το Άρθρο 54 του Συντάγματος για τον εκλογικό νόμο.

Οι τοποθετήσεις του Κ. Μητσοτάκη για τις εκλογές

Στη συνέχεια ο πρωθυπουργός είπε στην τοποθέτησή του πως μετά τις εκλογές «να κάνουμε μία ειλικρινή συζήτηση για το ποιο εκλογικό σύστημα υπηρετεί σήμερα καλύτερα τις ανάγκες της χώρας. Για τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του σταυρού».

Παράλληλα ανέφερε πως «πράγματι, όταν ένας υπουργός έχει υπουργικό αξίωμα και ταυτόχρονα το μυαλό του είναι στην επανεκλογή του, αυτό δημιουργεί ζητήματα ως προς τη διάκριση μεταξύ εκτελεστικής και νομοθετικής εξουσίας» και πρόσθεσε «αν θέλουμε να συζητήσουμε τη λογική ενός μεικτού συστήματος με μικρότερες και μεγαλύτερες περιφέρειες -όπου ενδεχομένως κάποιοι μπορεί να εκλέγονται με σταυρό και να εκλέγονται με λίστα».