Μητσοτάκης στην εκδήλωση για τα δύο χρόνια του ελληνικού FBI: Άλλοι αποφυλάκιζαν σωρηδόν κρατούμενους, εμείς αυστηροποιούμε τις ποινές - iefimerida.gr

Στην εκδήλωση για την παρουσίαση του έργου της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος τα δύο πρώτα χρόνια λειτουργίας της μίλησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Δείτε την ομιλία του πρωθυπουργού:

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Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε αρχικά ότι «το "Νομιμότητα Παντού" μετατράπηκε σε καθημερινή μάχη παντού - στόχος μας η "ολική επαναφορά" του νόμου έναντι της αυθαιρεσίας. Την επιλογή εκείνη δικαιώνουν τα αποτελέσματα της ειδικής δομής που συγκροτήσαμε».

«Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, καταγράφουμε τη δεύτερη μεγαλύτερη βελτίωση στην αντιμετώπιση της διαφθοράς. Η Ελλάδα ανέβηκε 11 θέσεις από το 2018».



«Μέσα σε 24 μήνες, η ΔΑΟΕ χειρίστηκε 1.510 υποθέσεις οργανωμένου εγκλήματος, αποδίδοντας κατηγορίες σε 5.454 πρόσωπα. Εξάρθρωσε 259 σκληρές συμμορίες κάθε είδους: από κυκλώματα παράνομων καυσίμων, λαθρεμπορίου τσιγάρων και διασυνοριακού εγκλήματος, μέχρι δίκτυα που λυμαίνονταν εφορίες, πολεοδομίες και φυλακές», είπε επίσης ο πρωθυπουργός.

Και συνέχισε: «Είναι υποκριτές όσοι αναρωτιούνται πώς και γιατί έχουμε όλες αυτές τις πρόσφατες σαρωτικές αποκαλύψεις. Είδηση δεν είναι ότι υπάρχει παρανομία, αλλά ότι αυτή αποκαλύπτεται και διώκεται με τρόπο οργανωμένο - κάτι που αποτελεί έργο αυτής της κυβέρνησης και έργο της ΔΑΟΕ».



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Στη συνέχεια έστρεψε τα βέλη του στον Αλέξη Τσίπρα και όχι μόνο: «Άλλοι νόμοι άλλων κυβερνήσεων αποφυλάκιζαν σωρηδόν κρατούμενους και άλλαζαν τους ποινικούς κώδικες πριν τις εκλογές, εμείς προωθούμε ρυθμίσεις που τους συλλαμβάνουν, αυστηροποιώντας τις ποινές. Η αντιπολίτευση καταψήφισε αυτήν την τόσο κρίσιμη μεταρρύθμιση. Δεν είμαστε, συνεπώς, "όλοι ίδιοι" και αυτό αναγνωρίζεται».

Για τη μάχη κατά της φοροδιαφυγής

«Για πρώτη φορά, η αστυνομική έρευνα, η φορολογική διασταύρωση, ο ρόλος της ΑΑΔΕ και η δικαστική συνδρομή λειτουργούν ως ένα ενιαίο μέτωπο απέναντι στο οργανωμένο έγκλημα, κλείνοντας κάθε "χαραμάδα" ασυλίας. Μόνο από την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής εξασφαλίζουμε πάνω από 2,2 δισ. ευρώ ετησίως το 2025 και ενδεχομένως μεγαλύτερο ποσό για το 2026 - αυτό απαιτούν οι συνεπείς φορολογούμενοι. Έτσι εξοικονομούμε πρόσθετα χρήματα για την Υγεία και την Παιδεία, για την Άμυνα και την Πολιτική Προστασία», συνέχισε ο κ. Μητσοτάκης.

«Η "Νομιμότητα Παντού" συνιστά μία πολυεπίπεδη προσπάθεια του κράτους να αναμετρηθεί με κάθε είδους "παράσιτα", αλλά και με τα δικά του, όπως στις Πολεοδομίες - όσοι δημόσιοι υπάλληλοι βρεθούν να "βάζουν πλάτη" σε κυκλώματα, δεν έχουν θέση στη Διοίκηση. Θα εντοπιστούν, θα οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη και θα αποπεμφθούν. Κανένα εγκληματικό δίκτυο δεν είναι ισχυρότερο από την Πολιτεία», είπε ο πρωθυπουργός.

Παρών στην εκδήλωση, που γίνεται το Μέγαρο Μουσικής, είναι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας.

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Δείτε φωτογραφίες:

Χειραψία Μητσοτάκη - Κακλαμάνη

Ο πρωθυπουργός με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο

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Ο Τάκης Θεοδωρικάκος

Οικονομικά αποτελέσματα



Από τις 21 Οκτωβρίου 2024 έως τις 3 Νοεμβρίου 2026 έχουν δεσμευθεί περιουσιακά στοιχεία συνολικής αξίας άνω των 200 εκατομμυρίων ευρώ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στην επετειακή εκδήλωση για τα δύο χρόνια λειτουργίας του «ελληνικού FBI», οι δεσμεύσεις χρηματικών ποσών ξεπερνούν τα 19.000.000 ευρώ, ενώ η συνολική αξία των δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων περιλαμβάνει ακίνητα, τραπεζικές θυρίδες, οχήματα, σκάφη και πλοία.



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Ειδικότερα, κατά τη διετία κατασχέθηκαν χρηματικά ποσά ύψους 14.246.070 ευρώ, ενώ στην κατηγορία των όπλων και πυρομαχικών καταγράφηκαν 908 πυροβόλα όπλα, 68.206 φυσίγγια και 21.149 βλήματα.



Κατασχέσεις ναρκωτικών



Οι κατασχέσεις περιλαμβάνουν

-6.412 κιλά κοκαΐνης

-160 κιλά ηρωίνης

-6.367 κιλά ακατέργαστης κάνναβης

-18.081 δενδρύλλια κάνναβης

-53.396 ναρκωτικά δισκία

-66 κιλά MDMA

-33 κιλά μεθαμφεταμίνης

Παράλληλα, κατασχέθηκαν 183.417 απομιμητικά προϊόντα, 181 κιλά αναβολικά-φάρμακα και 4.042.251 δισκία αναβολικών.

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Λαθραία τσιγάρα

Ιδιαίτερα μεγάλοι είναι και οι αριθμοί των κατασχέσεων λαθραίων καπνικών προϊόντων. Συγκεκριμένα, κατασχέθηκαν 44.445.407 λαθραία τσιγάρα, 45.777.805 γραμμάρια καπνού και 1.294 ηλεκτρονικά τσιγάρα.

