Μητσοτάκης από Δουβλίνο: Στόχος μας μέσα σε 3-4 χρόνια όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι να είναι εξοικειωμένοι με την τεχνητή νοημοσύνη

Για το ζήτημα της Τεχνητής Νοημοσύνης, που αποτελεί το κεντρικό θέμα της άτυπης Συνόδου Κορυφής, μίλησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.



«Η Ελλάδα εδώ και χρόνια έχει βρεθεί στην πρώτη γραμμή της ανάπτυξης μιας εθνικής στρατηγικής που έχει τη δυνατότητα να αλλάξει τα πάντα» τόνισε ο πρωθυπουργός προσερχόμενος στη Σύνοδο.

Μητσοτάκης: Να προσθέσουμε σημαντικούς δείκτες διαφάνειας στα ζητήματα των δημοσίων συμβάσεων

«Η ΤΝ μπορεί να είναι ένα εργαλείο πολύτιμο στη βελτίωση της παραγωγικότητας του δημοσίου τομέα. Έχουμε θέσει έναν ξεκάθαρο στόχο, μέσα στα επόμενα 3-4 χρόνια όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι να είναι εξοικειωμένοι με όλες τις βασικές λειτουργίες της ΤΝ.



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Προτεραιότητα είναι η αξιοποίηση της ΤΝ, να επιταχύνουμε και να απλοποιήσουμε αλλά και να προσθέσουμε σημαντικούς δείκτες διαφάνειας στα ζητήματα των δημοσίων συμβάσεων. Εκεί, πράγματι, η ΤΝ έχει τη δυνατότητα να βοηθήσει ουσιαστικά τη χώρα και εξοικονομήσει πόρους και να βελτιώσει τη διαφάνεια στις δημόσιες συμβάσεις. Είναι ζήτημα που θέλουμε να θέσουμε στην ατζέντα.



Η ΤΝ εγείρει και πολλά ερωτήματα που χρήζουν απάντησης, από το πώς θα επηρεάζει την αγορά εργασίας, τι επιπτώσεις θα έχει στην εκπαίδευση, πώς μπορούμε να ενσωματώσουμε την ΤΝ στα σχολεία μας χωρίς να υποκαταστήσουμε την ανάγκη των παιδιών μας να αναπτύξουν κριτική σκέψη. Όλα αυτά είναι κρίσιμα ζητήματα τα οποία χρήζουν απάντησης.



Αυτό επιβάλλει ανοικτή συζήτηση με τις μεγάλες εταιρείες ΤΝ, με τις μεγάλες πλατφόρμες, την οποία η χώρα μας έχει αποδείξει ότι έχει διάθεση να κάνει, επιβάλλοντας εθνική νομοθεσία όπου κρίνει ότι αυτό είναι απαραίτητο» πρόσθεσε.

Στη συνέχεια ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης: «Θέλω να θυμίσω ότι η χώρα μας είναι η μόνη ευρωπαϊκή χώρα που από 1ης Ιανουαρίου θα επιβάλει, με συγκεκριμένες νομοθετικές κυρώσεις, την απαγόρευση της πρόσβασης των παιδιών κάτω των 15 στα social media. Αυτή η απόφαση είναι μια απόφαση που θα υποχρεώσει τις μεγάλες πλατφόρμες να προσαρμοστούν στην εθνική νομοθεσία. Θεωρούμε όμως ότι κάνουμε κάτι σωστό για να προστατέψουμε την ψυχική υγεία των παιδιών μας και να τα κρατήσουμε μακριά από τους εθιστικούς αλγορίθμους που έχουν ως μόνο σκοπό να εκμεταλλευτούν την ευαλωτότητα των παιδιών μας και των εφήβων μας προκειμένου να κερδίσουν παραπάνω χρήματα. Αυτό δεν είναι αποδεκτό από την ελληνική κυβέρνηση».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Είναι σημαντικό η Ευρώπη να αναπτύξει ολοκληρωμένη στρατηγική για τα ζητήματα τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι απολύτως βέβαιος ότι η Ελλάδα θα βρεθεί στην πρώτη γραμμή» κατέληξε ο κ. Μητσοτάκης.