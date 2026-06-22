Μητσοτάκης στα εγκαίνια της νέας Διεύθυνσης Κυβερνοχώρου: Και ψηφιακοί οι πόλεμοι, η χώρα θωρακίζεται - iefimerida.gr

Μήνυμα ότι η ασφάλεια της χώρας δεν κρίνεται πλέον μόνο στα παραδοσιακά πεδία επιχειρήσεων, αλλά και στο ψηφιακό περιβάλλον, έστειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τα εγκαίνια του νέου κτίριου της Διοίκησης Κυβερνοχώρου του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε τη σημερινή ημέρα «κομβική για την ασφάλεια της πατρίδας», τονίζοντας ότι η νέα εγκατάσταση αποτελεί ένα υπερσύγχρονο επιχειρησιακό κέντρο, που ενισχύει καθοριστικά τις δυνατότητες της χώρας στον τομέα της κυβερνοάμυνας.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Οι πόλεμοι σήμερα δεν διεξάγονται μόνο στο πεδίο. Διεξάγονται πρωτίστως στο ψηφιακό μέτωπο» ανέφερε, επισημαίνοντας ότι οι σύγχρονες απειλές αποκτούν ολοένα και περισσότερο υβριδικό χαρακτήρα, με αιχμή τις νέες τεχνολογίες.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στάθηκε ιδιαίτερα στους κινδύνους που προέρχονται από κυβερνοεπιθέσεις σε κρίσιμες υποδομές, όπως τα δίκτυα ηλεκτροδότησης, τα τραπεζικά συστήματα και τα νοσοκομεία, αλλά και στις εκστρατείες παραπληροφόρησης που στοχεύουν στη δημιουργία σύγχυσης και στην υπονόμευση των δημοκρατικών θεσμών.

«Πρόκειται για ακήρυκτους πολέμους σε αθέατα πεδία μάχης, οι οποίοι είναι εξίσου καταστροφικοί και απαιτούν συνεχή εγρήγορση», υπογράμμισε.

Μητσοτάκης: Η ενίσχυση της κυβερνοάμυνας αποτελεί μία από τις λιγότερο ορατές, αλλά ιδιαίτερα κρίσιμες πτυχές της «Ατζέντας 2030»

Ο πρωθυπουργός συνέδεσε το έργο με τον ευρύτερο μετασχηματισμό των Ενόπλων Δυνάμεων στο πλαίσιο της «Ατζέντας 2030», σημειώνοντας ότι η ενίσχυση της κυβερνοάμυνας αποτελεί μία από τις λιγότερο ορατές, αλλά ιδιαίτερα κρίσιμες πτυχές του σχεδιασμού για την αναβάθμιση της εθνικής άμυνας.

Όπως είπε, το νέο κτήριο συγκεντρώνει πλέον το σύνολο των δραστηριοτήτων κυβερνοασφάλειας των Ενόπλων Δυνάμεων, διαθέτοντας κέντρο δεδομένων, αίθουσες επιχειρήσεων με συστήματα παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο και εργαστήρια ψηφιακής έρευνας, καλύπτοντας όλο το φάσμα της επιχειρησιακής ετοιμότητας στο ψηφιακό πεδίο.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στις προκλήσεις που δημιουργεί η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, σημειώνοντας ότι καθιστά ευάλωτα πολλά από τα υφιστάμενα συστήματα ασφαλείας και επιβάλλει συνεχή τεχνολογική αναβάθμιση των αμυντικών δυνατοτήτων της χώρας.

Ο κ. Μητσοτάκης εξήρε παράλληλα το έργο της στρατιωτικής ηγεσίας και των στελεχών πληροφορικής των Ενόπλων Δυνάμεων, κάνοντας ιδιαίτερη μνεία στον αρχηγό ΓΕΕΘΑ και στην ομάδα που στελεχώνει τις δομές κυβερνοχώρου, την οποία χαρακτήρισε «τεχνολογική ραχοκοκαλιά του στρατεύματος».

Ξεχωριστή αναφορά έκανε και στη δωρεά του Ιδρύματος Αθανασίου και Μαρίνας Λασκαρίδη, χάρη στην οποία, όπως είπε, κατέστη δυνατή η δημιουργία του νέου «ψηφιακού οχυρού» των Ενόπλων Δυνάμεων.

Αθανάσιος Λασκαρίδης, Κυριάκος Μητσοτάκης, Εύη Λαζού-Λασκαρίδη, Νίκος Δένδιας, Δημήτρης Χούπης / Φωτογραφία: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μάλιστα, αξιοποίησε την παρουσία του κ. Λασκαρίδη για να απευθύνει ευρύτερο κάλεσμα προς την ελληνική επιχειρηματική και ναυτιλιακή κοινότητα να ενισχύσει μέσω κοινωφελών πρωτοβουλιών την κοινωνία και την πατρίδα.

Επικαλέστηκε ενδεικτικά στοιχεία για τη συνολική περιουσία των ισχυρότερων ναυτιλιακών οικογενειών της χώρας, υποστηρίζοντας ότι η υιοθέτηση του παραδείγματος μεγάλων εθνικών ευεργετών, όπως ο Αριστοτέλης Ωνάσης και ο Σταύρος Νιάρχος, θα μπορούσε να δημιουργήσει ένα σημαντικό αποθεματικό πόρων προς όφελος της ελληνικής κοινωνίας.

Κλείνοντας, ο πρωθυπουργός ευχαρίστησε όλους όσοι εργάστηκαν για την ολοκλήρωση του έργου σε λιγότερο από 18 μήνες και εξέφρασε την πεποίθηση ότι η νέα δομή θα ανταποκριθεί στις αυξημένες απαιτήσεις του σύγχρονου περιβάλλοντος ασφαλείας.

«Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι από σήμερα η πατρίδα μας θα είναι ακόμη πιο ασφαλής, ειδικά στον ευαίσθητο χώρο του κυβερνοχώρου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι Αθανάσιος Λασκαρίδης, Κυριάκος Μητσοτάκης, Εύη Λαζού-Λασκαρίδη, Νίκος Δένδιας, Δημήτρης Χούπης εγκαινίασαν το νέο κτίριο της Διοίκησης Κυβερνοχώρου του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας / Φωτογραφία: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Φωτογραφία: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI

Το κτίριο Διεύθυνσης Πληροφορικής - Κυβερνοχώρου στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας

Ήταν Νοέμβριος του 2024 όταν ξεκίνησε η ανέγερση του κτιρίου Διεύθυνσης Πληροφορικής - Κυβερνοχώρου στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Σήμερα, κάτι λιγότερο από δύο χρόνια αργότερα, πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του κτιρίου που μέλλει να γίνει τo ψηφιακό στρατηγείο των Ενόπλων Δυνάμεων.

Το νέο κτίριο της Διεύθυνσης Πληροφορικής και Κυβερνοχώρου στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας, δωρεά του Αθανάσιου Λασκαρίδη, εκτείνεται σε 2.500 τετραγωνικά μέτρα και αναμένεται να αποτελέσει τον επιχειρησιακό κόμβο της ψηφιακής άμυνας της χώρας. Στις εγκαταστάσεις του φιλοξενούνται υποδομές διεθνών προδιαγραφών, οι οποίες ενισχύουν τις δυνατότητες προστασίας των κρίσιμων ψηφιακών συστημάτων.



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μεταξύ των βασικών υποδομών του περιλαμβάνονται Κέντρο Επιχειρήσεων Κυβερνοάμυνας με δυνατότητα λειτουργίας σε 24ωρη βάση, καθώς και εξειδικευμένες μονάδες Τεχνητής Νοημοσύνης και Ανάλυσης Δεδομένων.



Η νέα Διεύθυνση Πληροφορικής και Κυβερνοχώρου του ΓΕΕΘΑ στελεχώνεται από εξειδικευμένο προσωπικό, ενισχύοντας την επιχειρησιακή ετοιμότητα των Ενόπλων Δυνάμεων απέναντι στις ολοένα αυξανόμενες προκλήσεις και απειλές του ψηφιακού περιβάλλοντος.



Τα χαρακτηριστικά του κτιρίου:



2.500 τ.μ. συνολικό εμβαδόν

Datacenter 2 νησίδων

Πρόσβαση ΑμΕΑ

Δίκτυο Voip Data

Barco TV System

Τρεις αίθουσες επιχειρήσεων με βίντεο

Τρεις αίθουσες συσκέψεων

Ασφαλής χώρος γραφής κώδικα προγραμματιστών

Χώρος εργασίας επιτελών

Αμφιθέατρο πολλαπλών χρήσεων

Ειδικοί χώροι διεξαγωγής ασκήσεων

Χώροι με πλήρη ηλεκτρομαγνητική θωράκιση

Βίντεο από τα εγκαίνια της Διεύθυνσης Πληροφορικής και Κυβερνοχώρου