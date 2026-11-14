Μητσοτάκης για τους δύο νεκρούς πυροσβέστες στο Ζεφύρι: Η απώλειά τους την ώρα του καθήκοντος, μας γεμίζει με βαθιά θλίψη

Την θλίψη του για τον θάνατο των δύο πυροσβεστών σε φωτιά που ξέσπασε σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο Ζεφύρι εξέφρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Η απώλεια δύο πυροσβεστών την ώρα του καθήκοντος, μας γεμίζει με βαθιά θλίψη», αναφέρει ο πρωθυπουργός σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προσθέτοντας τα εξής:

«Η σκέψη μας βρίσκεται, τώρα, στις οικογένειές τους, στις οποίες εκφράζω τα πιο ειλικρινή μου συλλυπητήρια. Το ίδιο και στη μεγάλη οικογένεια του Πυροσβεστικού Σώματος, που σήμερα θρηνεί δύο δικούς της ανθρώπους».

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Επιπλέον, ο κ. Μητσοτάκης επισημαίνει ότι «το τραγικό γεγονός έρχεται να υπενθυμίσει το μέγεθος της προσφοράς των ανδρών και των γυναικών του Πυροσβεστικού Σώματος, που με αυταπάρνηση θέτουν καθημερινά σε κίνδυνο ακόμη και την ίδια τους τη ζωή για την προστασία όλων μας».

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο πρωθυπουργός εύχεται περαστικά στον τρίτο πυροσβέστη που τραυματίστηκε.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη για τους δύο νεκρούς πυροσβέστες στο Ζεφύρι