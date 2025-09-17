Μητσοτάκης: Διασκεδάζω με τα σενάρια της πλατείας Κολωνακίου για άλλον πρωθυπουργό, αλλαγή εκλογικού νόμου, πρόωρες - iefimerida.gr

Με απόλυτο τρόπο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξέκοψε τρία σενάρια που διακινούνται στην… «πολιτική κουζίνα», όπως είπε: αλλαγή εκλογικού νόμου, πρόωρες εκλογές και συγκυβέρνηση με άλλον πρωθυπουργό.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1,﻿ ο Νίκος Χατζηνικολάου ρώτησε και για τα τρία ζητήματα.

Αρχικά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέκλεισε για μια ακόμη φορά την αλλαγή εκλογικού νόμου, ώστε -όπως του εισηγούνται- να μην μπει σε περιπέτειες η χώρα, καθώς με τον ισχύοντα εκλογικό νόμο απαιτείται πολύ υψηλό ποσοστό για την αυτοδυναμία για το όποιο πρώτο κόμμα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Έχω πει πάρα πολλές φορές ότι δεν αλλάζω τους κανόνες του παιχνιδιού εν κινήσει. Έχω επίσης εξηγήσει γιατί πιστεύω ότι οι αυτοδύναμες κυβερνήσεις είναι καλύτερες από τις κυβερνήσεις συνεργασίας. Το ίδιο θα κάνω και στις εκλογές της άνοιξης του 2027» ξεκαθάρισε κατηγορηματικά.

Μητσοτάκης: Ξέρω πότε θα γίνουν εκλογές, άνοιξη του 2027

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έσπευσε να κλείσει και το σενάριο των πρόωρων εκλογών. «Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Δεν θα πω ''όταν γίνουν'', γιατί ξέρω πότε θα γίνουν οι εκλογές, γιατί από εμένα εξαρτάται να εξαντλήσουμε την τετραετία. Το έχω πει πολλές φορές, το επαναλαμβάνω και σε εσάς» είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι τότε θα κριθεί η κυβέρνηση από τους πολίτες.

«Εμείς θα προσπαθήσουμε να πείσουμε τους πολίτες γι’ αυτό το οποίο εμείς θεωρούμε ότι είναι σωστό. Η τελική κρίση, όμως, κ. Χατζηνικολάου, ανήκει στον ελληνικό λαό».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πρωθυπουργό εκλέγει ο λαός και όχι οι παράγοντες

Ο Νίκος Χατζηνικολάου, αφού υπενθύμισε τη δήλωση Μητσοτάκη στη ΔΕΘ ότι θα διεκδικήσει και τρίτη θητεία ως επικεφαλής της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές, έβαλε στο τραπέζι το νέο «σενάριο»: «Λένε: αν η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτο κόμμα αλλά δεν έχει αυτοδυναμία, ο τρόπος για να φύγει ο Μητσοτάκης είναι συνεργασία με πρωθυπουργό τρίτο πρόσωπο. Και θέλω να σας ρωτήσω αν θα ήσασταν ανοιχτός σε μια τέτοια συζήτηση με τα κόμματα της άλλης πλευράς».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αρχικά απάντησε: «Μα τι με ρωτάτε, κ. Χατζηνικολάου; Με ρωτάτε τώρα τι μπορεί να γίνει σε 18, 20 μήνες από τώρα».

Ωστόσο, έσπευσε να στείλει ηχηρό μήνυμα: «Πρωθυπουργό εκλέγει ο λαός και όχι οι παράγοντες. Ο λαός ψηφίζει όχι μόνο κόμμα, ψηφίζει και πρωθυπουργό. Τώρα, τα υπόλοιπα δεν τα θεωρώ πολύ σοβαρές αναλύσεις».

Μητσοτάκης: Διασκεδάζω με τα σενάρια επιστημονικής φαντασίας πέριξ της πλατείας Κολωνακίου

Μάλιστα, ο κ. Μητσοτάκης πρόσθεσε: «Ξέρετε, διασκεδάζω μερικές φορές διότι βλέπω την ''πολιτική κουζίνα'', στην οποία όλοι μας, και εσείς και εγώ, με τον τρόπο μας συμμετέχουμε, χίλιοι άνθρωποι πέριξ της πλατείας Κολωνακίου που συζητούν διάφορα σενάρια».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως εκτίμησε, «αυτά τα σενάρια δεν ακουμπούν την κοινωνία. Αυτό το οποίο ενδιαφέρει σήμερα την κοινωνία είναι: μπορεί μια κυβέρνηση να βοηθήσει το νοικοκυριό με το νοίκι, με το ρεύμα, να αυξήσει κάπως τους μισθούς, το διαθέσιμο εισόδημα; Όλα τα υπόλοιπα είναι ενδιαφέροντα σενάρια επιστημονικής φαντασίας, αλλά τελικά ο λαός θα κρίνει. Και δεν θα κρίνει μόνο τη Νέα Δημοκρατία, θα κρίνει και εμένα. Το αποτέλεσμα των εκλογών θα είναι η καλύτερη απόδειξη τού αν οι Έλληνες πολίτες θέλουν ή δεν θέλουν να συνεχίσουμε να κυβερνάμε αυτή τη χώρα. Όλα τα υπόλοιπα, λοιπόν, ας τα αφήσουμε λίγο στην άκρη, γιατί δεν νομίζω ότι ενδιαφέρουν τόσο πολύ τους τηλεθεατές μας».