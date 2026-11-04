Μητσοτάκης: Δεν μπορείς να αγοράσεις τις εκλογές όσο πλούσιος και να είσαι -Ο Έλον Μασκ ξόδεψε 440 εκατ., αλλά δεν έπιασε - iefimerida.gr

«Δεν μπορείς να αγοράσεις τις εκλογές όσο πλούσιος και να είσαι» τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Συζητώντας με τον φωτογράφο Platon, ο πρωθυπουργός σχολίασε την επιρροή του Έλον Μασκ στην κούρσα για τις ενδιάμεσες εκλογές στο Τέξας και αρχικά διερωτήθηκε; «Είναι σωστό, ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο να ξοδεύει 440 εκατ. δολάρια για να επηρεάσει μία εκλογική κούρσα στο Τέξας;»

«Αυτό έγινε στην πραγματικότητα και δεν έπιασε. Και αυτό είναι καλό. Δεν μπορείς να αγοράσεις τις εκλογές όσο πλούσιος και να είσαι» πρόσθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

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