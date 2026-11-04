Μητσοτάκης: Δεν μπορείς να αγοράσεις τις εκλογές όσο πλούσιος και να είσαι -Ο Έλον Μασκ ξόδεψε 440 εκατ., αλλά δεν έπιασε - iefimerida.gr

«Δεν μπορείς να αγοράσεις τις εκλογές όσο πλούσιος και να είσαι» τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Συζητώντας με τον φωτογράφο Platon, ο πρωθυπουργός σχολίασε την επιρροή του Έλον Μασκ στην κούρσα για τις ενδιάμεσες εκλογές στο Τέξας και αρχικά διερωτήθηκε; «Είναι σωστό, ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο να ξοδεύει 440 εκατ. δολάρια για να επηρεάσει μία εκλογική κούρσα στο Τέξας;»

«Αυτό έγινε στην πραγματικότητα και δεν έπιασε. Και αυτό είναι καλό. Δεν μπορείς να αγοράσεις τις εκλογές όσο πλούσιος και να είσαι, γιατί για ποιον λόγο ασχολείσαι με τη δημόσια σφαίρα; Για ιδεολογικούς λόγους ή επειδή θέλεις να επηρεάσεις τη δημόσια πολιτική; Είναι μάλλον το δεύτερο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

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