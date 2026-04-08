Μητσοτάκης στο CNN: Να σταματήσουν οι εχθροπραξίες στον Λίβανο -Χρειάζεται ξεχωριστή συμφωνία για τα Στενά του Ορμούζ - iefimerida.gr

«Να σταματήσουν οι εχθροπραξίες στο Λίβανο» κάλεσε το Ισραήλ ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξη στο CNN.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός παραχώρησε συνέντευξη στο CNN όπου αναφέρθηκε στην κατάσταση στη Μέση Ανατολή, την προσωρινή εκεχειρία ΗΠΑ-Ιράν, αλλά και το σφυροκόπημα του Ισραήλ στον Λίβανο. «Το μόνο που πετυχαίνει το Ισραήλ με τις επιθέσεις στον Λίβανο είναι να δίνει στην Χεζμπολάχ μια νέα πλατφόρμα για να εκφραστεί».

«Έχουμε μία στρατηγική σχέση με το Ισραήλ, αλλά οι φίλοι θα πρέπει να είναι ειλικρινείς. Η αποψη μου για τον Λίβανο είναι ξεκάθαρη. Πιστεύω για πρώτη φορά ότι υπάρχει ικανή κυβέρνηση στον Λίβανο και αυτή η επίθεση θα φέρει απονομιμοποιηεί τη νέα κυβέρνηση, ενώ παράλληλα φέρνει ανθρωπιστική κρίση» σημείωσε ο πρωθυπουργός, εκφράζοντας την αντίθεσή του στο μπαράζ επιθέσεων του Ισραήλ κατά του Λιβάνου.

Σχετικά με την ναυσιπλοΐα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ζήτησε ξεχωριστή συμφωνία για τα Στενά του Ορμούζ, η οποία όπως σημείωσε «δεν πρέπει να περιλαμβάνουν οποιαδήποτε ''διόδια'', καθώς κάτι τέτοιο δεν ίσχυε πριν τον πόλεμο».