Μητσοτάκης στο CNN: Να σταματήσουν οι εχθροπραξίες στον Λίβανο -Χρειάζεται ξεχωριστή συμφωνία για τα Στενά του Ορμούζ - iefimerida.gr

«Να σταματήσουν οι εχθροπραξίες στον Λίβανο» κάλεσε το Ισραήλ ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξη στο CNN.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός παραχώρησε συνέντευξη στο CNN και στην Κριστιάν Αμανπούρ, Ιρανοαμερικανή δημοσιογράφο, όπου αναφέρθηκε στην κατάσταση στη Μέση Ανατολή, την προσωρινή εκεχειρία με το Ιράν, αλλά και το σφυροκόπημα του Ισραήλ στον Λίβανο.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αρχικά, ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στη συμφωνία εκεχειρίας με το Ιράν.

«Η Ελλάδα υπέγραψε κοινή δήλωση πολλών Ευρωπαίων ηγετών, καλωσορίζοντας την εκεχειρία. Έχουμε λόγους να είμαστε προσεκτικά αισιόδοξοι, ωστόσο ανησυχώ για ό,τι συμβαίνει στον Λίβανο» υπογράμμισε αρχικά ο πρωθυπουργός.

«Οι ισραηλινές επιθέσεις είναι αντιπαραγωγικές και αν θέλουμε να μιλήσουμε για εκεχειρία στην περιοχή, αυτή πρέπει να επεκταθεί σε όλα τα πεδία. Πρέπει να δώσουμε χώρο στην κυβέρνηση του Λιβάνου, και οι επιθέσεις το μόνο που κάνουν είναι να δίνουν χώρο στη Χεζμπολάχ» συνέχισε ο κ. Μητσοτάκης.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μητσοτάκης: Το μόνο που πετυχαίνει το Ισραήλ με τις επιθέσεις στον Λίβανο είναι να δώσει πάτημα στη Χεζμπολάχ

«Το μόνο που πετυχαίνει το Ισραήλ με τις επιθέσεις στον Λίβανο είναι να δίνει στη Χεζμπολάχ μια νέα πλατφόρμα για να εκφραστεί» υπογράμμισε ο πρωθυπουργός.

«Έχουμε μια στρατηγική σχέση με το Ισραήλ, αλλά οι φίλοι θα πρέπει να είναι ειλικρινείς. Η άποψή μου για τον Λίβανο είναι ξεκάθαρη. Πιστεύω για πρώτη φορά ότι υπάρχει ικανή κυβέρνηση στον Λίβανο και αυτή η επίθεση απονομιμοποιεί τη νέα κυβέρνηση, ενώ παράλληλα φέρνει ανθρωπιστική κρίση» σημείωσε ο πρωθυπουργός, εκφράζοντας την αντίθεσή του στο μπαράζ επιθέσεων του Ισραήλ κατά του Λιβάνου.

Μητσοτάκης: Πιθανή ξεχωριστή συμφωνία για τα Στενά του Ορμούζ

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο πρωθυπουργός στο ζήτημα των Στενών του Ορμούζ, επισημαίνοντας τη σημασία της ελεύθερης ναυσιπλοΐας.

Όπως είπε, «είμαστε η μεγαλύτερη ναυτιλιακή δύναμη στον κόσμο και εγώ πάντα ήμουν υπέρ της ελεύθερης ναυσιπλοΐας», ενώ ξεκαθάρισε ότι «τα Στενά του Ορμούζ ήταν πάντα στενά ελεύθερης κυκλοφορίας και πιστεύω ότι πρέπει να παραμείνουν έτσι και στο μέλλον».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Κ. Μητσοτάκης απέρριψε κατηγορηματικά το ενδεχόμενο διοδίων στα στενά, τονίζοντας πως δεν πιστεύει ότι η διεθνής κοινότητα θα είναι έτοιμη να αποδεχτεί την επιβολή τους από το Ιράν, και πρόσθεσε πως «αυτό θα ήταν απολύτως απαράδεκτο». Παράλληλα, εκτίμησε ότι «είναι πιθανό να καταλήξουμε σε μία ξεχωριστή διεθνή συμφωνία για τα Στενά του Ορμούζ», υπογραμμίζοντας ότι «δεν μπορεί να περιλαμβάνει ένα τέλος που θα πρέπει να πληρώνουν τα πλοία».

Για το ενδεχόμενο αποχώρησης των ΗΠΑ από το ΝΑΤΟ ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε πως πιστεύει βαθιά στη μακροζωία της διατλαντικής συμμαχίας. Σημείωσε πως αποτέλεσμα των πρωτοβουλιών του Αμερικανού προέδρου ήταν η Ευρώπη να συσπειρωθεί όσον αφορά την άμυνα, πλέον να δαπανά πάνω από το 3% του ΑΕΠ, με δυναμική να αναπτυχθεί ο πυλώνας της στρατηγικής αυτονομίας.

«Πρέπει να πετύχουμε μια διαφορετική ισορροπία στο ΝΑΤΟ προς όφελος της συμμαχίας» πρόσθεσε, ενώ μετά από ερώτηση για την πυρηνική προστασία της Ευρώπης είπε πως πράγματι έγιναν κάποιες προκαταρκτικές συζητήσεις με βάση προτάσεις του Γάλλου προέδρου, Εμανουέλ Μακρόν.

Σημείωσε ότι η Γαλλία είναι η μόνη χώρα με δυνατότητα πυρηνικής αποτροπής, ενώ έγινε συζήτηση για την ενίσχυση του ευρωπαϊκού πυλώνα άμυνας, όχι προς ζημιά του ΝΑΤΟ, για το οποίο ανέφερε ότι παραμένει συμμαχία που εξαρτάται πολύ από τις ΗΠΑ.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Πρέπει και στην Ευρώπη να αναλάβουμε το μέρος της ευθύνης που μας αναλογεί, να ενισχύσουμε τις αμυντικές δαπάνες και αυτό το συζητάμε τακτικά στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο», συμπλήρωσε.

Ο πρωθυπουργός ρωτήθηκε και για την απόφαση της κυβέρνησης να απαγορεύσει την πρόσβαση στα social media για παιδιά έως 15 ετών. Υπενθύμισε ότι πρώτη φορά έθεσε το θέμα πριν από 18 μήνες στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, τόνισε πως υπάρχει σχέση της αυξημένης χρήσης με την ψυχική υγεία και τη δυνατότητα των παιδιών να συγκεντρώνονται και πως το επιχειρηματικό μοντέλο των πλατφορμών ήταν για να προσελκύουν το ενδιαφέρον τους.

«Αναλάβαμε δράση» τόνισε, ενώ είπε πως έστειλε και επιστολή στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. «Δεν μπορούμε να πετύχουμε σημαντικά αποτελέσματα κάθε χώρα από μόνη της» υπογράμμισε, και εξέφρασε την ελπίδα οι πλατφόρμες να συμμορφωθούν με την ευρωπαϊκή πολιτική και να συνεργαστούν.