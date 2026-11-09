Στην παρουσίαση της πλατφόρμας railway.gov.gr την Τρίτη ο Κυριάκος Μητσοτάκης -Το πρόγραμμα του πρωθυπουργού - iefimerida.gr

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αύριο Τρίτη 10 Νοεμβρίου στις 13.00 θα συμμετάσχει σε συζήτηση με τον δημοσιογράφο Αντώνη Σρόιτερ στο πλαίσιο του συνεδρίου Greece Talks, που διοργανώνουν το Travel.gr και το Πρώτο Θέμα, στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία.

Στις 17.30 ο πρωθυπουργός θα μιλήσει σε εκδήλωση για την παρουσίαση της πλατφόρμας railway.gov.gr, στο παλαιό αμαξοστάσιο σιδηροδρομικής γραμμής Πειραιά-Πελοποννήσου.