Μητσοτάκης από Λήμνο: Διορθώσαμε μια μεγάλη αδικία -Λήμνος και Άγιος Ευστράτιος μπαίνουν στο καθεστώς μειωμένου ΦΠΑ - iefimerida.gr

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το πρωί το χωριό Ατσική στη Λήμνο, όπου συνομίλησε με κατοίκους για θέματα της καθημερινότητάς τους.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν οι επερχόμενες φοροελαφρύνσεις για μικρούς οικισμούς και ακριτικά νησιά του Αιγαίου, οι οποίες θα τεθούν σε ισχύ από τον Ιανουάριο, με στόχο να ενισχύσουν τη ζωή και την οικονομία στις τοπικές κοινότητες.

«Η Λήμνος και ο Άγιος Ευστράτιος μπαίνουν στο καθεστώς του μειωμένου ΦΠΑ»

«Νομίζω ότι διορθώσαμε μια μεγάλη αδικία όσον αφορά και το Βόρειο και το Νότιο Αιγαίο, με την εξίσωση της μείωσης ΦΠΑ πια για όλα τα νησιά με κατοίκους κάτω των 20.000, το οποίο σημαίνει ουσιαστικά ότι και η Λήμνος και ο Άγιος Ευστράτιος μπαίνουν στο καθεστώς του μειωμένου ΦΠΑ», σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος στη μείωση του ΦΠΑ κατά 30% στα νησιά της Περιφέρειας Βόρειου Αιγαίου, του Έβρου και των Δωδεκανήσων.

«Αναλάβαμε, πιστεύω, μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία για τους μικρότερους οικισμούς μας, κάτω των 1.500 ατόμων, να μηδενίσουμε τον ΕΝΦΙΑ σε ορίζοντα διετίας, κάτι το οποίο αφορά όλους τους οικισμούς και τα χωριά του νησιού, συμπεριλαμβανομένης και της Ατσικής, πλην της Μύρινας. Πιστεύω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο οι πολίτες θα το δουν και θα το εκτιμήσουν εντός της επόμενης διετίας», συνέχισε ο πρωθυπουργός.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στάθηκε, επίσης, στη στήριξη που δίνεται στους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. «Θέλουμε να στηρίξουμε τον πρωτογενή τομέα. Είστε ένα νησί με δυναμικό πρωτογενή τομέα, δυναμική νοοτροπία. Έχουμε κάποιες εκκρεμότητες με πληρωμές, πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να τις διευθετήσουμε άμεσα, εντός του επόμενου μήνα, για λόγους τους οποίους νομίζω ότι είναι γνωστοί σε όλους σας», τόνισε.

Οι κάτοικοι μίλησαν στον πρωθυπουργό για τις ανάγκες και τα ζητήματα που απασχολούν την περιοχή τους, ενώ στη συνέχεια ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε και με αγρότες που είχαν συγκεντρωθεί και άκουσε τα αιτήματά τους.

Ακολούθως, ο πρωθυπουργός επισκέφθηκε τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λήμνου «Η Ένωση» και ξεναγήθηκε από τον πρόεδρο του Συνεταιρισμού Δημήτρη Μαρινάκη στις εγκαταστάσεις του οινοποιείου, όπου είχε την ευκαιρία να συζητήσει με τη διοίκηση και το προσωπικό για τη λειτουργία του συνεταιρισμού.

