Μητσοτάκης από Καλαμάτα: Σε όσους επιλέγουν να γυρίσουν την Ελλάδα πίσω και να συζητούν για το παρελθόν, εμείς απαντούμε με το έργο μας - iefimerida.gr

Στην περιοχή της Καλαμάτας περιοδεύει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός πριν από λίγη ώρα επισκέφτηκε το αεροδρόμιο Καλαμάτας όπου ενημερώθηκε για τα έργα αναβάθμισης και το εργοτάξιο του δρόμου Καλαμάτα – Ριζόμυλος – Πύλος - Μεθώνη, συνολικού μήκους 49 km.



Μάλιστα, από το αεροδρόμιο Καλαμάτας και το εργοτάξιο του δρόμου Καλαμάτα-Μεθώνη έστειλε μήνυμα στην αντιπολίτευση: «Σε όσους επιλέγουν να θέλουν να γυρίσουν την Ελλάδα πίσω και να συζητούν συνέχεια για το παρελθόν, εμείς απαντούμε με το έργο μας, το χειροπιαστό μας έργο. Κοιτάμε στο μέλλον, γνωρίζουμε πολύ καλά ότι υπάρχουν ακόμα σημαντικές εκκρεμότητες στις υποδομές οι οποίες πρέπει να ολοκληρωθούν, κανείς όμως δεν μπορεί να μας κατηγορήσει ότι δεν είμαστε συνεπείς στις δεσμεύσεις τις οποίες είχαμε αναλάβει απέναντι στους πολίτες της Μεσσηνίας».﻿

H αναβάθμιση του αεροδρομίου Καλαμάτας «Καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος»

Η επένδυση που δρομολογείται θα αναβαθμίσει ουσιαστικά την εμπειρία των ταξιδιωτών, θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα του προορισμού και θα δημιουργήσει νέες προοπτικές για την τοπική οικονομία, την απασχόληση και τη βιώσιμη περιφερειακή ανάπτυξη, αναβαθμίζοντας τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς το κοινωνικό σύνολο.

• Δημιουργία νέων και ανακατασκευασμένων εγκαταστάσεων συνολικής επιφάνειας περίπου 11.200 τ.μ. (νέος τερματικός σταθμός ~9.300 τ.μ)

• Κατασκευή νέου αεροσταθμού και εκσυγχρονισμός των υφιστάμενων εγκαταστάσεων.

• Αύξηση των θέσεων check-in από 4 σε 10

• Επέκταση των χώρων ελέγχου ασφαλείας και διαβατηριακούελέγχου, αφίξεων και πυλών αναχώρησης.

• Νέος χώρος στάθμευσης αεροσκαφών και σημαντική ενίσχυση της επιχειρησιακής δυναμικότητας.

• Ανάπτυξη σύγχρονων εμπορικών χρήσεων, καταστημάτων λιανικής και χώρων εστίασης.

• Εκτεταμένες επενδύσεις σε ψηφιακές και τεχνολογικές υποδομές.

Τα έργα αυτά συνιστούν την σημαντικότερη παρέμβαση στις υποδομές του αεροδρομίου από την αναβάθμιση που πραγματοποιήθηκε το 1991.