 Μητσοτάκης από Δουβλίνο: Κοινή ανησυχία των ευρωπαϊκών χωρών το πώς θα γίνει πιο φθηνή η ενέργειά μας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης από Δουβλίνο: Κοινή ανησυχία των ευρωπαϊκών χωρών το πώς θα γίνει πιο φθηνή η ενέργειά μας

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O Kυριάκος Μητσοτάκης
O Kυριάκος Μητσοτάκης

Δηλώσεις από το Δουβλίνο, προσερχόμενος στην 9η Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας, έκανε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Ακόμα είμαστε αντιμέτωποι με μια ανοιχτή σύγκρουση στη μέση της ευρωπαϊκής ηπείρου», είπε αρχικά ο κ. Μητσοτάκης αναφερόμενος στον πόλεμο στην Ουκρανία, τονίζοντας ότι «υπάρχει κάποια πρόοδος στις συζητήσεις».

«Θέλω να είμαι σαφής: δεν μπορεί να υπάρξει συζήτηση για μακρόχρονη ειρήνη στην Ουκρανία χωρίς την παρουσία της Ευρώπης στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων», τόνισε στη συνέχεια ο πρωθυπουργός, εκτιμώντας ότι στόχος είναι «μια κατάπαυση του πυρός».

«Ανησυχώ με όσα συμβαίνουν στη Μαύρη Θάλασσα και τις επιθέσεις σε εμπορικά πλοία», είπε επίσης ο κ. Μητσοτάκης, ενώ αναφέρθηκε και «σε μια άλλη σύγκρουση που είναι σε εξέλιξη στη Μέση Ανατολή και επηρεάζει τον τομέα της ενέργειας. Πιστεύω ότι οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν μια κοινή ανησυχία πώς η ενέργειά μας θα γίνει πιο φθηνή. Πρέπει να βρούμε λύσεις εντός της ευρωπαϊκής ηπείρου».

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