 Συνάντηση Μητσοτάκη-Κράτσιος για την ενίσχυση της συνεργασίας Ελλάδας-ΗΠΑ σε Τεχνολογία και Τεχνητή Νοημοσύνη - iefimerida.gr
Συνάντηση Μητσοτάκη-Κράτσιος για την ενίσχυση της συνεργασίας Ελλάδας-ΗΠΑ σε Τεχνολογία και Τεχνητή Νοημοσύνη

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Βοηθός του Προέδρου των ΗΠΑ και Διευθυντής του Γραφείου Επιστήμης και Τεχνολογικής Πολιτικής του Λευκού Οίκου Michael Kratsios
Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Βοηθός του Προέδρου των ΗΠΑ και Διευθυντής του Γραφείου Επιστήμης και Τεχνολογικής Πολιτικής του Λευκού Οίκου Michael Kratsios / Φωτογραφία Γραφείο Τύπου του Πρωθυπουργού
Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, συναντήθηκε στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη με τον Βοηθό του Προέδρου των ΗΠΑ και Διευθυντή του Γραφείου Επιστήμης και Τεχνολογικής Πολιτικής του Λευκού Οίκου Michael Kratsios.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκε η ενίσχυση της συνεργασίας Ελλάδας- ΗΠΑ στον τομέα της τεχνολογίας και της Τεχνητής Νοημοσύνης.

