Μηνύματα Διαμαντοπούλου στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ: «Να μη γίνουμε ούτε Καρυστιανού, ούτε Κωνσταντοπούλου» - iefimerida.gr

Σαφές μήνυμα προς το εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ έστειλε από το Κιλκίς η Άννα Διαμαντοπούλου, προειδοποιώντας ευθέως για τους κινδύνους του λαϊκισμού.

Αναλυτικότερα, σε αιχμηρή παρέμβαση που έκανε στη συνεδρίαση της νομαρχιακής επιτροπής Κιλκίς, η κυρία Διαμαντοπούλου έστειλε μηνύματα και για το ύφος της αντιπολίτευσης που πρέπει να ακολουθήσει το ΠΑΣΟΚ.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Να μη γίνουμε ούτε Καρυστιανού, ούτε Κωνσταντοπούλου»

Απαντώντας σε ερώτηση που της έγινε για το «πού ήταν το ΠΑΣΟΚ στα Τέμπη», εξήγησε πως το κόμμα της «δεν σταμάτησε λεπτό», με μια σειρά κοινοβουλευτικών πρωτοβουλιών. «Βγήκε η Καρυστιανού. Πολύ ωραία. Έγινε το ''Δεν έχω οξυγόνο'' και μαζεύτηκε ένα εκατομμύριο κόσμος. Μήπως θυμάστε τι επακολούθησε; Μήπως θυμάστε ότι δημιουργήθηκε ξαφνικά η Κωνσταντοπούλου; Μήπως αυτού του είδους η αντίδραση μπορεί να φέρει τη χειρότερη μορφή λαϊκισμού που την είδαμε επί Τσίπρα;», ανέφερε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας επί της ουσίας την απόσταση που χωρίζει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης από ενδεχόμενους νέους σχηματισμούς.

«Εμείς δεν είμαστε ένα κόμμα που θα γίνει Κωνσταντοπούλου. Εμείς είμαστε ένα κόμμα που ερχόμαστε από έναν πολύ μεγάλο πολιτικό που έπιανε τις μάζες επί της ουσίας. Δεν έβγαζε απλώς τον κόσμο στους δρόμους», σχολίασε. «Εμείς έχουμε την ευθύνη όχι να γίνουμε Κωνσταντοπούλου ή Καρυστιανού, αλλά να φέρουμε τα ζητήματα στη Βουλή, να δώσουμε όλα τα στοιχεία, να απαιτήσουμε απαντήσεις. Συμμετείχαμε, βέβαια, σε όσες εκδηλώσεις έγιναν, αλλά η θεσμική μας λειτουργία είναι αυτή που θα αλλάξει τα δεδομένα», επεσήμανε.

Σε άλλο σημείο της παρέμβασής της, η υπεύθυνη Πολιτικού Σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ τάχθηκε ανοιχτά και εναντίον των τακτικών του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ τόνισε πως ο ρόλος του ΠΑΣΟΚ είναι να διατηρήσει την ισορροπία στο πολιτικό σύστημα, αναχαιτίζοντας τις λαϊκίστικες μεθόδους. «Έχει πολύ μεγάλη σημασία να διατηρήσουμε τον πολιτικό διάλογο, να διατηρήσουμε την πολιτική ισορροπία στο σύστημα», επέμεινε, εξηγώντας: «Αλλιώς, σε μια Ευρώπη που "εκτινάσσεται" και είναι όλοι στους δρόμους -γιατί τα περάσαμε όλα αυτά, τις γροθιές, τις φωνές και να σπάζουμε τζάμια και να βρίζουμε τους αντιπάλους, τα ζήσαμε με τον ΣΥΡΙΖΑ-, εμείς λοιπόν λέμε ότι δεν θα τα ξανακάνουμε, εμείς θέλουμε μια χώρα με πολιτική ηρεμία».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το βίντεο με τις δηλώσεις της Άννας Διαμαντοπούλου:

Το καμπανάκι Γερουλάνου

Υπενθυμίζεται ότι προ ημερών ο Παύλος Γερουλάνος είχε χτυπήσει το καμπανάκι στον Νίκο Ανδρουλάκη. Συγκεκριμένα, ο βουλευτής του κόμματος, αναφερόμενος στη δημοσκοπική πορεία του ΠΑΣΟΚ, άφησε αιχμές πως «αν δεν κουνήσει η βελόνα τους επόμενους δύο μήνες, θα έχουμε πρόβλημα».

Αναλυτικότερα, ο ένας εκ των έξι διεκδικητών της προεδρίας του ΠΑΣΟΚ το φθινόπωρο του 2024, μιλώντας σε κομματικά στελέχη στην Αριδαία και αναφερόμενος στα αποτελέσματα της ΔΕΘ και στο γενικότερο πολιτικό κλίμα που επικρατεί, σημείωσε:

«Δεν λέω ότι όλα πάνε καλά. Θα ήθελα να έβλεπα το κόμμα να λειτουργεί όλα του τα όργανα, για να πείσουμε ότι θα είμαστε εμείς οι θεσμικοί που θα υπερασπιστούμε τους θεσμούς, για να μη μας πει κανείς "πώς θα είστε θεσμικοί αν δεν λειτουργείτε μέσα στο κόμμα σας;"».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο βουλευτής Α' Αθήνας υπογράμμισε, ακόμα: «Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αν δεν εκφράσουμε εμείς αυτόν τον κόσμο, θα γεννηθούν πράγματα τα οποία δεν ξέρουμε πού θα καταλήξουν. Και μπορώ να σας πω ότι όσο συζητάμε, στην Ελλάδα δεν κυκλοφορεί μόνο ρώσικο χρήμα στα πολιτικά κόμματα, έχει αρχίσει και κυκλοφορεί και αμερικάνικο. Και ο σκοπός αυτών των χρημάτων είναι να χρηματοδοτήσουν "μικρούς Τραμπ". Και έχουν κοινό».

«Παίρνουμε την καλή παρουσία του προέδρου στη ΔΕΘ και την πάμε σε όποιον είναι διαθέσιμος να ακούσει. Δυστυχώς πια, έχουμε πάρα πολύ λίγο χρόνο. Αν δεν κουνήσει η βελόνα τους επόμενους δύο μήνες, θα έχουμε πρόβλημα να την κουνήσουμε μέχρι τις εκλογές. Τώρα είναι η ώρα. Τα κοινά είναι τεράστια, τα οποία περιμένουν από εμάς. Και πρέπει να το κάνουμε τώρα» τόνισε.