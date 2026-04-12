Μήνυμα του περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά για το Πάσχα: «Από το σκοτάδι στο φως» - iefimerida.gr

Ο Περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, στο μήνυμα του για το Πάσχα μέσα από ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μετέφερε ευχές, και μήνυμα αισιοδοξίας και ενότητας.

Στην ανάρτησή του, ο κ. Χαρδαλιάς κάνει λόγο για το διαχρονικό συμβολισμό της Ανάστασης ως πορεία «από το σκοτάδι στο φως», υπογραμμίζοντας τη σημασία της ελπίδας, της πίστης και της αλληλεγγύης, ιδιαίτερα σε μια περίοδο διεθνούς αβεβαιότητας.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως επισημαίνει, το μήνυμα των ημερών είναι πιο επίκαιρο από ποτέ, καλώντας τους πολίτες να διατηρήσουν ζωντανές τις αξίες της ενότητας και της ανθρωπιάς, ενώ παράλληλα επαναβεβαιώνει τη δέσμευση για μια κοινωνία πιο δίκαιη και ανθεκτική.

Κλείνοντας, ευχήθηκε «Καλό Πάσχα σε όλες και όλους», δίνοντας έμφαση στην ανάγκη να παραμείνει ζωντανή η ελπίδα ακόμη και στις πιο δύσκολες στιγμές.