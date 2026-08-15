 «Τέλος καλό, όλα καλά»: Το μήνυμα που έστειλε για την υγεία της η περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Αθηνά Αηδονά - iefimerida.gr
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«Τέλος καλό, όλα καλά»: Το μήνυμα που έστειλε για την υγεία της η περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Αθηνά Αηδονά

Η Αθηνά Αηδονά
Η Αθηνά Αηδονά / Φωτογραφία: Facebook
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια της υγείας της περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, Αθηνάς Αηδονά, όπως έκανε γνωστό η ίδια μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Σήμερα το πρωί, ανήμερα της Παναγίας, μια ξαφνική αδιαθεσία με οδήγησε στο ΑΧΕΠΑ. Θέλω να ευχαριστήσω από την καρδιά μου τους εξαιρετικούς γιατρούς και τους νοσηλευτές του νοσοκομείου για τη φροντίδα τους. Τέλος καλό, όλα καλά! Θέλω όμως να ευχαριστήσω και όλους εσάς για τις αμέτρητες ευχές σας, που με συγκίνησαν ιδιαίτερα! Χρόνια πολλά με υγεία σε όλους σας!», αναφέρει η κ. Αηδονά στο μήνυμά της.

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