Μήνυμα ενότητας από Μητσοτάκη πριν τις άρσεις ασυλίας -Βαρύ το κλίμα στη γαλάζια ΚΟ, οι σκέψεις για διαφοροποιήσεις - iefimerida.gr

Μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη στους βουλευτές του κόμματος να ψηφίσουν την άρση ασυλίας των συναδέλφων τους, όπως έχουν ζητήσει οι ίδιοι, για να μην υπάρξει «καμία σκιά για τη στάση μας», όπως αναφέρει στην κυριακάτικη ανάρτηση του.

«Μένουμε σταθεροί στην τοποθέτηση αρχής υπέρ της άρσης της ασυλίας», τονίζει, απευθυνόμενος σε όσους έχουν εκφράσει διαφωνίες. Το κλίμα στην κοινοβουλευτική ομάδα, ωστόσο, παραμένει βαρύ και συνεχίζονται οι διαφοροποιήσεις από την κεντρική γραμμή. Ενώ, υπάρχει αγωνία για τις δικογραφίες που ακολουθούν από την ευρωπαϊκή εισαγγελία και την εμπλοκή περισσότερων βουλευτών.

Δεδομένα, η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και οι χειρισμοί που έχουν γίνει συνεχίζουν να προκαλούν τριγμούς στην κοινοβουλευτική ομάδα της ΝΔ. Σήμερα, στη μία το μεσημέρι, συνεδριάζει η Επιτροπή Δεοντολογίας, η οποία αναμένεται να αποφασίσει την άρση ασυλίας και για τους δύο βουλευτές, τον Τάσο Χατζηβασιλείου και τον Χαράλαμπο Αθανασίου, οι οποίοι περιλαμβάνονται σε ξεχωριστή δικογραφία από τους 11 συναδέλφους τους και ακολούθως, την Τετάρτη, στην Ολομέλεια της Βουλής θα γίνει η ψηφοφορία για το σύνολο των υποθέσεων.

Οι διαφοροποιήσεις για τις άρσεις ασυλίας

Αυτό που μοιάζει ως τυπική διαδικασία, όμως, εξελίσσεται σε πεδίο αντιπαραθέσεων για την κυβερνητική πλειοψηφία και αντιμετωπίζεται από αρκετούς βουλευτές ως μία ευκαιρία διαφοροποίησης από την απόφαση που έχει λάβει το Μέγαρο Μαξίμου. Δημόσια ο κ. Βορίδης και ο κ. Πέτσας έχουν εκφράσει την πρόθεση να ψηφίσουν κατά περίπτωση για την άρση ασυλίας των συναδέλφων τους και όχι για το σύνολο των υποθέσεων, υποστηρίζοντας για ορισμένες από αυτές δεν υπάρχει καμία νομική βάση για τα αδικήματα που αποδίδονται από την ευρωπαϊκή εισαγγελία. Ανάλογη στάση θα τηρήσουν και άλλοι βουλευτές, όπως λένε σε συνομιλητές τους, διαφωνώντας με την τακτική που έχει ακολουθήσει η κυβέρνηση. Επίσης, εν αναμονή των επόμενων δικογραφιών που έχει προαναγγείλει η ευρωπαϊκή εισαγγελία, είναι διάχυτη η ανησυχία για τα ονόματα που θα περιλαμβάνονται σε αυτές και τις επιπτώσεις που θα έχει τόσο για τους ίδιους όσο και για τη συνοχή, πλέον, της ίδιας της κοινοβουλευτικής ομάδας και όσων θα κινδυνεύσουν να βρεθούν εκτός ψηφοδελτίων αν οι κατηγορίες είναι σε βαθμό κακουργήματος.

Στήριξη Μητσοτάκη σε βουλευτές και το μήνυμα σε όσους εκφράζουν ενστάσεις

Γνωρίζοντας το κλίμα που επικρατεί, ο κ. Μητσοτάκης επιχείρησε την Πέμπτη, στη συζήτηση για το Κράτος Δικαίου στη Βουλή, να πέσουν οι τόνοι προσφέροντας στήριξη στους βουλευτές του κόμματος του διαχωρίζοντας το «το εύλογο ενδιαφέρον ενός βουλευτή για την εξυπηρέτηση κάποιου πολίτη από μία παρανομία εκτός των κοινοβουλευτικών του καθηκόντων» και αφήνοντας αιχμές για τα στοιχεία με τα οποία τους απήγγειλε κατηγορίες η ευρωπαϊκή εισαγγελία. Χθες, έκανε δεύτερη παρέμβαση, απευθυνόμενος προς την κοινοβουλευτική του ομάδα, καλώντας την να ψηφίσει την άρση της ασυλίας των 13 βουλευτών ως «τον πιο γρήγορο δρόμο για να αποδείξουν την αθωότητά τους». Απευθυνόμενος σε όσους εκφράζουν ενστάσεις γι’ αυτή την απόφαση, υποστήριξε ότι «όλοι μπορούμε να έχουμε άποψη για κάθε μία από τις 11 περιπτώσεις που εξετάζονται. Ως βουλευτές, ωστόσο, ειδικά αυτήν την ώρα, έχουμε χρέος να μην μετατραπούμε ούτε σε ανακριτές, ούτε σε δικαστές». Και προσθέτει πως «δεν πρέπει να αφήσουμε περιθώρια σε επιχειρήματα για καμία σκιά στη στάση μας», γνωρίζοντας ότι η αντιπολίτευση θα σπεύσει να εκμεταλλευθεί τις διαρροές από τη γαλάζια κοινοβουλευτική ομάδα.