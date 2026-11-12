Μίνι ανασχηματισμός: Νέος υφυπουργός Ανάπτυξης ο Βασίλης Σπανάκης, υφυπουργός Εσωτερικών ο Βαγγέλης Λιάκος και υφυπουργός Υγείας ο Βαρτζόπουλος

Αλλαγές στην κυβέρνηση, τρεις συγκεκριμένα, μετά την παραίτηση του υφυπουργού Ανάπτυξης Λάζαρου Τσαβδαρίδη.

Συγκεκριμένα, το Μέγαρο Μαξίμου ανακοίνωσε όχι μόνο τον αντικαστάτη του κ. Τσαβδαρίδη αλλά και δύο άλλους υφυπουργούς, στο Εσωτερικών και στο Υγείας.

Αναλυτικά:

«Ανακοίνωση του Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικού Εκπροσώπου Παύλου Μαρινακη

Με απόφαση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη:

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Υφυπουργός Ανάπτυξης με αρμοδιότητα τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου αναλαμβάνει ο Βασίλης Σπανάκης ,

, Υφυπουργός Εσωτερικών αναλαμβάνει ο Βαγγέλης Λιάκος και

και Υφυπουργός Υγείας με αρμοδιότητα την ψυχική υγεία ο Δημήτρης Βαρτζόπουλος.

Θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση για την ορκωμοσία των νέων μελών της Κυβέρνησης».

Πώς προέκυψαν οι αλλαγές στην κυβέρνηση

Οι σημερινές αλλαγές στην κυβέρνηση προέκυψαν μετά την παραίτηση Τσαβδαρίδη ο οποίος έφυγε από την κυβέρνηση μετά την καταγγελία για τη μοριοδότηση της κόρης του στις Πανελλήνιες.

Στη θέση του στο υπουργείο Ανάπτυξης τοποθετήθηκε ο Βασίλης Σπανάκης ο οποίος μετακινήθηκε εκεί από τη θέση του υφυπουργού Εσωτερικών.

Ετσι η θεση του υφυπουργού Εσωτερικών έμεινε κενή και εκεί τοποθετήθηκε ο Βαγγέλης Λιάκος ο οποίος δεν είχε ξαναμπεί στην κυβέρνηση και είναι ένας από τους νεότερους βουλευτές.

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Ο Δημήτρης Βαρτζόπουλος είχε βγει από την κυβέρνηση πριν μερικούς μήνες λόγω ΟΠΕΚΕΠΕ και επέστρεψε ακριβώς στην ίδια θέση η οποία εντωμεταξύ είχε μείνει κενή.