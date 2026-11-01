Μιλένα Αποστολάκη: «Δεν αρκεί η απόσυρση του άρθρου 23» -Προαναγγέλλει τροπολογία για τον εξωδικαστικό μηχανισμό - iefimerida.gr

Την κατάργηση της διάταξης που καθιστά εκτελεστούς τίτλους τις συμβάσεις αναδιάρθρωσης οφειλών μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού ζητά η Μιλένα Αποστολάκη.

Σε δήλωσή της, η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αναγκάστηκε να αποσύρει το άρθρο 23 υπό την πίεση της αντιπολίτευσης και των θεσμικών φορέων. Όπως αναφέρει, η συγκεκριμένη ρύθμιση θα καθιστούσε τις συμβάσεις ρύθμισης οφειλών εκτελεστούς τίτλους, περιορίζοντας, κατά την ίδια, τη δυνατότητα δικαστικής προστασίας των δανειοληπτών.

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Ωστόσο, η κ. Αποστολάκη επισημαίνει ότι παραμένει σε ισχύ αντίστοιχη διάταξη για τον εξωδικαστικό μηχανισμό και συγκεκριμένα το άρθρο 27, παράγραφος 3, του νόμου 4738/2020, όπως προστέθηκε με το άρθρο 15 του νόμου 5313/2026. Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ ανακοινώνει ότι θα καταθέσει άμεσα τροπολογία για την κατάργησή της, καλώντας την κυβέρνηση να την αποδεχθεί.

Ολόκληρη η ανακοίνωση

Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας τράπηκε σε άτακτη υποχώρηση στη Βουλή και αναγκάστηκε να αποσύρει το προκλητικό άρθρο 23, με το οποίο επιχειρούσε να προσφέρει ένα ακόμη προνόμιο στις τράπεζες και τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων, καθιστώντας τις συμβάσεις ρύθμισης οφειλών εκτελεστούς τίτλους και στερώντας από τους δανειολήπτες το δικαίωμα της δικαστικής προστασίας.



Όμως, δεν τελειώσαμε εδώ.



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Η κυβέρνηση οφείλει να προχωρήσει στην άμεση κατάργηση και της αντίστοιχης διάταξης του άρθρου 27 παρ. 3 του ν. 4738/2020, όπως προστέθηκε με το άρθρο 15 του ν. 5313/2026, η οποία καθιστά εκτελεστό τίτλο τη σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού.



Η κυβερνητική υπαναχώρηση σε σχέση με την προκλητική ρύθμιση υπό την πίεση της αντιπολίτευσης και των θεσμικών φορέων, οφείλει να ολοκληρωθεί με μια αντίστοιχη πρόβλεψη στο πολυδιαφημισμένο, αλλά αναποτελεσματικό εργαλείο του εξωδικαστικού μηχανισμού.



Αλήθεια, η κυβέρνηση που καλεί τους πολίτες να προσφύγουν στον εξωδικαστικό μηχανισμό για να ρυθμίσουν τα χρέη τους και να προστατεύσουν την περιουσία τους, τους ενημέρωσε ότι ήδη από το καλοκαίρι νομοθέτησε μια διάταξη που μετατρέπει την ίδια τη σύμβαση αναδιάρθρωσης σε εκτελεστό τίτλο υπέρ των πιστωτών;



Για τον λόγο αυτό, αναλαμβάνουμε άμεσα νομοθετική πρωτοβουλία και θα καταθέσουμε τροπολογία για την κατάργηση της συγκεκριμένης διάταξης. Καλούμε την κυβέρνηση να την αποδεχθεί και να αποδείξει στην πράξη ότι η απόσυρση του άρθρου 23 δεν θα εξαντληθεί σε έναν επικοινωνιακό ελιγμό.



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Η προστασία των δανειοληπτών δεν μπορεί να εξαντλείται σε επικοινωνιακές υποχωρήσεις. Απαιτεί ουσιαστικές νομοθετικές παρεμβάσεις, διαφάνεια και σεβασμό στο δικαιικό μας σύστημα και τις θεμελιώδεις αρχές του ΚΠολΔικ.



Η κυβέρνηση της ΝΔ θα κληθεί πλέον να πάρει ξεκάθαρη θέση στη Βουλή. Ή θα στηρίξει την κατάργηση της διάταξης ή θα αναλάβει ακέραιη την πολιτική ευθύνη για τη διατήρησή της.