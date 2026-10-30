Μιχαηλίδου: Η ενημέρωση των πολιτών για τις δημόσιες πολιτικές αποτελεί υποχρέωση της Πολιτείας - iefimerida.gr

Στην ενημερωτική καμπάνια του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας στο Μετρό, στη δεύτερη φάση του προγράμματος «Ανακαινίζω», αναφέρθηκε μεταξύ άλλων η υπουργός Δόμνα Μιχαηλίδου.

Η ίδια μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή του ΣΚΑΪ αναφέρθηκε και στην πορεία του προγράμματος μετεγκατάστασης στην Περιφέρεια, για την οποία έχουν ήδη υποβληθεί 3.300 αιτήσεις.

«Η καμπάνια δεν κόστισε ούτε ένα ευρώ στο Δημόσιο. Ούτε η παραγωγή ούτε η προβολή της επιβάρυναν τον κρατικό προϋπολογισμό», υπογράμμισε η Δόμνα Μιχαηλίδου, διευκρινίζοντας ότι το ενημερωτικό υλικό δημιουργήθηκε από στελέχη του υπουργείου, χωρίς εξωτερικές αναθέσεις, με την εθελοντική συμμετοχή πολιτών. Η προβολή στο Μετρό πραγματοποιήθηκε επίσης χωρίς κόστος, στο πλαίσιο συνεργασίας με τη ΣΤΑΣΥ και το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

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Η υπουργός επισήμανε ότι η ενημέρωση για τις δημόσιες πολιτικές αποτελεί διαχρονική υποχρέωση της Πολιτείας, ανεξάρτητα από την πολιτική συγκυρία. Εξήγησε ότι το Μετρό επιλέχθηκε επειδή χρησιμοποιείται καθημερινά από χιλιάδες πολίτες, ανεξαρτήτως εισοδήματος ή κοινωνικής θέσης, ενώ υπογράμμισε ότι από το 2019 η κοινωνική πολιτική έχει γίνει πιο ενεργητική, με νέες υπηρεσίες που ενισχύουν την αυτονομία των πολιτών, παράλληλα με την οικονομική στήριξη όπου υπάρχει ανάγκη.

Διευκρίνισε ακόμη ότι από τις 26 ιστορίες της καμπάνιας μόνο τρεις αφορούν επιδόματα, ενώ από τις έξι που προβάλλονται στο Μετρό μόλις μία αφορά το Επίδομα Γέννησης. Διαχωρίζοντας την πολιτική κριτική από τις προσωπικές επιθέσεις σε πολίτες που συμμετείχαν εθελοντικά, τόνισε: «Η κριτική μπορεί να είναι σκληρή και οφείλουμε να την ακούμε. Πρέπει, όμως, να γλιτώσουμε από την ανθρωποφαγία».

Πρόγραμμα «Ανακαινίζω»

Αναφερόμενη στη στεγαστική πολιτική, η Δόμνα Μιχαηλίδου ανακοίνωσε ότι άνοιξε η δεύτερη φάση του «Ανακαινίζω», μέσω της πλατφόρμας anakainisi.tee.gr, με επιδότηση έως 95% των επιλέξιμων δαπανών και έως 36.000 ευρώ ανά κατοικία, καθώς και πρόσθετη κάλυψη εξόδων μηχανικού. Οι πολίτες καλούνται να υποβάλουν τον προϋπολογισμό και τις δαπάνες των προβλεπόμενων εργασιών προς έγκριση.

Η προθεσμία ολοκληρώνεται στις 11 Ιανουαρίου, ενώ οι αιτήσεις εξετάζονται με σειρά προτεραιότητας υποβολής. Η υπουργός διευκρίνισε ότι το πρόγραμμα επικεντρώνεται στην ανακαίνιση και όχι αποκλειστικά στην ενεργειακή αναβάθμιση, για την οποία προβλέπεται ποσοστό 20% των εργασιών. Στόχος είναι η αξιοποίηση κλειστών κατοικιών και η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των πολιτών.

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Πρόγραμμα μετεγκατάστασης στην περιφέρεια

Για το πρόγραμμα μετεγκατάστασης στην περιφέρεια, η υπουργός γνωστοποίησε ότι οι αιτήσεις έχουν φτάσει τις 3.300 και αυξάνονται κατά περίπου 150 την ημέρα. Το πρόγραμμα προβλέπει ενίσχυση 10.000 ευρώ ανά νοικοκυριό, με δυνατότητα προκαταβολής 5.000 ευρώ, και έχει επεκταθεί, πέραν του Έβρου, σε Δράμα, Φλώρινα, Κιλκίς, Σέρρες, Πέλλα, Καστοριά, Κοζάνη, Γρεβενά, Ιωάννινα και Θεσπρωτία.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, περισσότερες από τις μισές αιτήσεις που έχουν εξεταστεί εκτιμάται ότι πληρούν τις προϋποθέσεις έγκρισης. Τοπικές επιτροπές ελέγχου λειτουργούν ήδη στους δήμους του Έβρου, στο Αμύνταιο και στο Νεστόριο, ενώ η Δόμνα Μιχαηλίδου κάλεσε τις υπόλοιπες δημοτικές αρχές να προχωρήσουν άμεσα στη συγκρότησή τους.

Η ίδια διευκρίνισε ότι το υπουργείο ελέγχει τα δικαιολογητικά και οι δήμοι πραγματοποιούν τους προβλεπόμενους επιτόπιους ελέγχους, ώστε να προχωρήσουν οι εγκρίσεις και η καταβολή της ενίσχυσης.

ΑΠΕ - ΜΠΕ