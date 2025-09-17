«Δημιουργική παραπλάνηση για τις άδειες των μη κρατικών Πανεπιστημίων», απαντά το υπουργείο Παιδείας στο ΠΑΣΟΚ - iefimerida.gr

Για τη δημιουργία «τεχνητής έντασης γύρω από ένα ζήτημα που είναι ξεκάθαρο, τόσο νομικά όσο και πολιτικά» και «απέλπιδα προσπάθεια εντυπωσιασμού», κάνει λόγο του το γραφείο Τύπου του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, σε απάντηση που εξέδωσε νωρίτερα, σε ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ.

Μετά τη σημερινή συζήτηση στη Βουλή για την επίκαιρη ερώτηση του τομεάρχη Παιδείας του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Στέφανου Παραστατίδη, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης ανέφερε ότι «εγείρεται τεράστιο ζήτημα ηθικής και πολιτικής τάξεως» και «θέμα εγκυρότητας και νομιμότητας της όλης διαδικασίας που δημιουργεί πλέον επιπρόσθετο ενδιαφέρον για την δημοσίευση της σχετικής απόφασης του ΣτΕ και του σκεπτικού της».

«Αντί να συμβάλει εποικοδομητικά στον διάλογο για την αναβάθμιση της ανώτατης εκπαίδευσης, καταφεύγει σε μικροπολιτικές, επιχειρώντας να αμφισβητήσει τη διαφάνεια και τη θεσμική αξιοπιστία της διαδικασίας», τονίζει το γραφείο Τύπου του υπουργείου Παιδείας.

Η απάντηση του γραφείου Τύπου του υπουργείου Παιδείας προς το ΠΑΣΟΚ

«Από το γραφείο Τύπου του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, διευκρινίζονται τα εξής:

Για ακόμη μία φορά, το ΠΑΣΟΚ επιλέγει να παρερμηνεύσει εσκεμμένα το νομικό πλαίσιο καθώς και τη διαδικασία χορήγησης άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας ΝΠΠΕ επιλέγοντας να δημιουργήσει τεχνητή ένταση γύρω από ένα ζήτημα που είναι ξεκάθαρο, τόσο νομικά όσο και πολιτικά. Αντί να συμβάλει εποικοδομητικά στον διάλογο για την αναβάθμιση της ανώτατης εκπαίδευσης, καταφεύγει σε μικροπολιτικές, επιχειρώντας να αμφισβητήσει τη διαφάνεια και τη θεσμική αξιοπιστία της διαδικασίας. Πρόκειται για μια ακόμη απέλπιδα προσπάθεια εντυπωσιασμού, που όμως διαψεύδεται από τα ίδια τα δεδομένα και τη σαφήνεια του νομοθετικού πλαισίου.

Εν προκειμένω, σύμφωνα με την παρ. 1 του αρ. 139 του ν. 5094/2024 (ΦΕΚ Α΄ 39/2024) «Η διαδικασία για την έκδοση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας παρατήματος, υπό τη μορφή Νομικών Προσώπων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Ν.Π.Π.Ε.), εκκινεί με την υποβολή αίτησης από το μητρικό ίδρυμα ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο από το μητρικό ίδρυμα». Περαιτέρω, από τη συνδυασμένη ανάγνωση της παρ. 1 καθώς και της περ. (ε) της παρ. 2 του αρ. 138 του ν. 5094/2024 (ΦΕΚ Α΄ 39/2024) συνάγεται ότι, μεταξύ των δικαιολογητικών που απαιτεί ο νόμος για τη νομότυπη κατάθεση αίτησης χορήγησης άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας ΝΠΠΕ, είναι η κατάθεση παραβόλου ανά αίτηση.

Περαιτέρω, σύμφωνα με την περ. (α) του αρ. 137 του ν. 5094/2024 (ΦΕΚ Α΄ 39/2024) «Το μητρικό ίδρυμα ελέγχει την ακαδημαϊκή διοίκηση και εγγυάται την ορθή τήρηση των ακαδημαϊκών προτύπων σύμφωνα με το παρόν. Το μητρικό ίδρυμα ελέγχει το παράρτημα - Ν.Π.Π.Ε. μέσω: αα) συμμετοχής με απόλυτη πλειοψηφία στο κεφάλαιο και στα όργανα διοίκησης του παραρτήματος - Ν.Π.Π.Ε. ή αβ) εκπαιδευτικής συμφωνίας».

Εν όψει των ανωτέρω επισημαίνουμε τα εξής:

Ουδεμία αντίφαση διαπιστώνεται μεταξύ των απόψεων του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ενώπιον του ΣτΕ και των όσων απάντησε σήμερα στη Βουλή ο αρμόδιος υφυπουργός για τα ΑΕΙ κ. Νίκος Παπαϊωάννου στα πλαίσια του κοινοβουλευτικού ελέγχου. Και τούτο διότι το υπόμνημα του Υπουργείου που επικαλείται ο κ. Παραστατίδης αναφέρεται στην περίπτωση που το μητρικό ίδρυμα ελέγχει σύμφωνα με τον νόμο το ΝΠΠΕ μέσω της συμμετοχής του στο κεφάλαιο και τη διοίκηση αυτού, οπότε στην περίπτωση αυτή το μητρικό ίδρυμα καθίσταται υπόχρεο για την καταβολή του παραβόλου. Αντίκειμενο της συγκεκριμένης δίκης ήταν η νομιμοποίηση για την υποβολή της αίτησης για την εγκατάσταση και λειτουργία του ΝΠΠΕ.

Η απάντηση του Υφυπουργού κ. Νίκου Παπαϊωάννου είναι σύμφωνη με το νομικό πλαίσιο αδειοδότησης και λειτουργίας των ΝΠΠΕ καθώς και με το υπόμνημα του Υπουργείου που κατατέθηκε στο ΣτΕ για την αντίκρουση των αιτήσεων ακύρωσης υπουργικών αποφάσεων για τα ΝΠΠΕ. Ότι, δηλαδή, το μητρικό ίδρυμα εκκινεί τη διαδικασία αδειοδότησης με την κατάθεση της σχετικής αίτησης και εγγυάται την ορθή τήρηση των ακαδημαϊκών προτύπων είτε μέσω συμμετοχής στη διοίκηση και στο κεφάλαιο του παραρτήματος είτε μέσω εκπαιδευτικής συμφωνίας.

Συνεπώς, ουδεμία παραπλάνηση του ΣτΕ από το Υπουργείο έγινε και καθίσταται προφανές ότι η κυβέρνηση εφαρμόζει με συνέπεια τον νόμο και διασφαλίζει τη διαφάνεια στη διαδικασία αδειοδότησης των ΝΠΠΕ, ενώ το ΠΑΣΟΚ για άλλη μια φορά επιλέγει να εκμεταλλεύεται κάθε ευκαιρία για μικροπολιτική αντιπαράθεση.

Επιπρόσθετα, η διαφάνεια διασφαλίζεται από το γεγονός ότι τόσο το καταστατικό όσο και ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του ΝΠΠΕ είναι δημοσιευμένα στο ΦΕΚ των αδειοδοτηθέντων ΝΠΠΕ.»

ΠΑΣΟΚ: Μείζον πολιτικό ζήτημα με τις άδειες των ιδιωτικών πανεπιστημίων

Το ΠΑΣΟΚ ανέφερε: «Μετά τη σημερινή συζήτηση στη Βουλή για την επίκαιρη ερώτηση του Τομεάρχη Παιδείας του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Στέφανου Παραστατίδη, είναι προφανές ότι πλέον εγείρεται τεράστιο ζήτημα ηθικής και πολιτικής τάξεως αλλά και θέμα εγκυρότητας και νομιμότητας της όλης διαδικασίας που δημιουργεί πλέον επιπρόσθετο ενδιαφέρον για την δημοσίευση της σχετικής απόφασης του ΣτΕ και του σκεπτικού της.

Τι προκύπτει:

Σε επίσημο υπόμνημα του Υπουργείου Παιδείας προς το Συμβούλιο της Επικρατείας (25.3.2025), και άλλων κολλεγίων, στη σελίδα 5 αναφέρεται ρητά:

«…ο ίδιος ο Ν. 5094/2024 (άρθρα 138-139) καθιστά υπόχρεο για την καταβολή αυτών [εγγυητικής επιστολής και παραβόλου] το μητρικό ίδρυμα αλλοδαπής και όχι ένα ημεδαπό κολλέγιο».

Σήμερα όμως, στη Βουλή, ο Υφυπουργός Παιδείας κ. Παπαϊωάννου ομολόγησε το αντίθετο: «Τα παράβολα λοιπόν κατατέθηκαν από φυσικά ή νομικά πρόσωπα που συνδέονται με το υπό σύσταση παράρτημα ΝΠΠΕ μέσω του καταστατικού, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον 5094».

Η αντίφαση είναι κραυγαλέα: άλλα υποστήριξε το Υπουργείο στην ανώτατη δικαστική αρχή της χώρας, άλλα εφαρμόζει στην πράξη. Πρόκειται για ζήτημα θεσμικής αξιοπιστίας που δημιουργεί την αίσθηση παραπλάνησης του Συμβουλίου της Επικρατείας από την κυβέρνηση, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την εγκυρότητα της διαδικασίας και κατ΄ επέκταση για το κράτος δικαίου.

Ο Στέφανος Παραστατίδης επισήμανε στη Βουλή: «Με βάση τις ισχύουσες διατάξεις του δικού σας νόμου, το Μητρικό Ίδρυμα είναι αποκλειστικά υπόχρεο για την κατάθεση της αίτησης, της εγγυητικής επιστολής και την καταβολή του παραβόλου. Είμαι σαφής. Ναι ή όχι; Γιατί το αποφεύγετε; Το Υπουργείο Παιδείας έχει διαβεβαιώσει επισήμως και εγγράφως το Συμβούλιο της Επικρατείας ότι προϋπόθεση του νόμου είναι τα ποσά να έχουν καταβληθεί από τα Μητρικά Ιδρύματα. Τι έχει αλλάξει από τότε;».

Το ΠΑΣΟΚ απαιτεί από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας:

Να δώσει άμεσα εξηγήσεις για τη διάσταση ανάμεσα σε όσα κατέθεσε επισήμως στο ΣτΕ και σε όσα εφαρμόζει στην πράξη.

Να διασφαλίσει τη διαφάνεια και τη νομιμότητα στη διαδικασία αδειοδότησης των ΝΠΠΕ».