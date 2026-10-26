«Μετωπική» Κωνσταντοπούλου-Γεωργιάδη για τη σύναξη στην Αθηναϊκή Λέσχη: «Σας αντιμετωπίζω ποινικά» -«Ποια νομίζετε πως είστε; Εθνική εισαγγελέας;» - iefimerida.gr

Με βαρύτατους χαρακτηρισμούς εξελίχθηκε η αντιπαράθεση ανάμεσα στη Ζωή Κωνσταντοπούλου και τον Άδωνι Γεωργιάδη στη Βουλή.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας προειδοποίησε τον υπουργό Υγείας ότι τον αντιμετωπίζει «ποινικά» και εκείνος να της απαντά ότι τον απειλεί με φυλάκιση μέσα στην αίθουσα της Ολομέλειας.

Με φόντο την πρόσφατη εκδήλωση του Israel Allies Foundation (IAF) στην Αθηναϊκή Λέσχη, η Ζωή Κωνσταντοπούλου ζήτησε απαντήσεις για την παρουσία του Άδωνι Γεωργιάδη στη «μυστική», όπως τη χαρακτήρισε, συνάντηση «με παράγοντες του διεθνούς σιωνισμού και της κυβέρνησης Νετανιάχου».

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Ο υπουργός Υγείας ήταν κατηγορηματικός ότι η συνάντηση δεν θα μπορούσε να είναι «μυστική» με 200 άτομα στο κέντρο της Αθήνας, παρά μόνο σε ένα «άρρωστο μυαλό». Συνεχίζοντας, τόνισε ότι δεν χρειάζεται άδεια ούτε από τον πρωθυπουργό ούτε από τον πρόεδρο της Βουλής για να πάει σε μια συνάντηση ενισχυτική των σχέσεων Ελλάδας - Ισραήλ, ενώ πρόσθεσε ότι η κ. Κωνσταντοπούλου μάλλον τον μπερδεύει με τον Παύλο Χρηστίδη του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος ήταν επίσης παρών.

«Δεν σας μπέρδεψα, ξέρω ότι απευθύνομαι σε “φασίστα”, “ακροδεξιό”, σε αρνητή του Ολοκαυτώματος» απάντησε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας στη δευτερολογία της, καταλογίζοντας αντιφάσεις στον υπουργό.

Οι τόνοι ανέβηκαν κατακόρυφα όταν η Ζωή Κωνσταντοπούλου είπε στον Άδωνι Γεωργιάδη: «Σας αντιμετωπίζω ποινικά σε αυτή την επίκαιρη (ερώτηση) και αυτό να το λογαριάσετε», σχολιάζοντας πως «την ώρα που φέρετε την ιδιότητα υπουργού και βουλευτή δεν δικαιούστε να πραγματοποιείτε μυστική συνάντηση για προώθηση ξένων συμφερόντων».

Άδωνις Γεωργιάδης: «Με απειλήσατε με φυλακή; Ποια νομίζετε πως είστε, κυρία μου;»

«Με απειλήσατε ότι θα με κλείσετε φυλακή μέσα στα ιερά έδρανα της Βουλής και πιστεύετε ότι... τι θα κάνω; Θα βάλω τα κλάματα; Που χόρευαν οι υπάλληλοι όταν φύγατε, η πιο μισητή και πιο τυραννική πρόεδρος, από τη Βουλή; Με απειλήσατε; Ποια νομίζετε πως είστε, κυρία μου; Εθνική εισαγγελέας;», τη ρώτησε ο Άδωνις Γεωργιάδης, κλιμακώνοντας την επίθεση.

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Απευθυνόμενος στη Ζωή Κωνσταντοπούλου ως κάποια που αντιστρατεύεται το κράτος του Ισραήλ και τη σχέση της Ελλάδας μαζί του, διερωτήθηκε: «Εγώ φασίστας και εσείς δεν είστε προδότης;». «Ήρθατε να απειλήσετε έναν συνάδελφό σας από αυτό το βήμα, που κατοχυρώνει το δικαίωμα του λόγου».

«Μα ποια νομίζετε ότι είστε; Ποιος σας είπε ότι είστε κάτι σπουδαίο; Ποιος κατέστρεψε τον χαρακτήρα σας και σας έκανε τέτοιο ψώνιο;» συνέχισε ο υπουργός, για να περάσει στον ενικό: «Φασίστας είσαι εσύ που δε σέβεσαι το Ισραήλ. Εσύ είσαι ο φασίστας όλα αυτά τα χρόνια».

Η κόντρα συνεχίστηκε και εκτός μικροφώνου. Η κ. Κωνσταντοπούλου ζήτησε την προστασία του προεδρεύοντος της συνεδρίασης, Βασίλη Βιλιάρδου: «Δεν θα κάνετε τίποτα γι' αυτά που ακούστηκαν;», με τον Άδωνι Γεωργιάδη να σχολιάζει: «Α, εσένα οι δικές σου εκφράσεις ήταν καλές…».

«Οι ΔΑΠίτες με Α και ΟΥ έδιωξαν αριστερούς σαν εσάς»

Κατά την πρωτολογία της, η κ. Κωνσταντοπούλου με ειρωνική διάθεση ανέφερε πως η ερώτησή της «εκτρέπει» τον υπουργό από τις «ακροβατικές επιδόσεις» και «τα επιφωνήματα…».

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Ο Άδωνις Γεωργιάδης δεν άφησε την πρόκληση αναπάντητη, δηλώνοντας περήφανος για τα συνθήματα των «ΔΑΠιτών».

«Θα μου κάνετε έλεγχο τι είδους συνθήματα θα λέω; Οι ΔΑΠίτες με Α και ΟΥ έμπαιναν με θάρρος μέσα στα αμφιθέατρα και έδιωξαν αριστερούς σαν εσάς. Είμαι περήφανος που με αυτά τα συνθήματα διαλύσαμε την Αριστερά», απάντησε αιχμηρά.