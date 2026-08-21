Τα μέτωπα του Νίκου Ανδρουλάκη, με φόντο τη ΔΕΘ -Το δίπολο με τη ΝΔ και ο εκνευρισμός για Τσίπρα - iefimerida.gr

Ένα διπλό στοίχημα έχει ο Νίκος Ανδρουλάκης ενόψει της ΔΕΘ, να είναι απόλυτα διαβασμένος χωρίς να αφήσει περιθώρια αμφισβήτησής του από την κυβέρνηση και να μην αφήσει τον Αλέξη Τσίπρα να τον επισκιάσει.

Στις προτεραιότητες Ανδρουλάκη η κοστολόγηση των προτάσεων και το δίπολο με τη ΝΔ

Στόχος του προέδρου του ΠΑΣΟΚ είναι να μην δοθεί χώρος στους πολιτικούς του αντιπάλους να αμφισβητήσουν την κοστολόγηση των προτάσεων που θα παρουσιάσει. Παράλληλα, με προτάσεις όπως αυτές για τη 13η σύνταξη και τη μείωση στις τιμές του ρεύματος θέλει να φέρει την πολιτική αντιπαράθεση πάνω στις θέσεις του ΠΑΣΟΚ πιέζοντας την κυβέρνηση.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Έτσι εκτιμούν στη Χαριλάου Τρικούπη πως θα επανέλθει η εικόνα του διπόλου ΝΔ-ΠΑΣΟΚ, δίνοντας στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης τους απαραίτητους πόντους για να βρεθεί ξανά στη δεύτερη θέση των δημοσκοπήσεων, που μέχρι σήμερα βρίσκεται η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα.

Εκνευρισμός στο ΠΑΣΟΚ για τη «σφήνα» Τσίπρα στη ΔΕΘ: «Δεν θα γίνουμε σχολιαστές του», υπογραμμίζουν

Ο εκνευρισμός στο επιτελείο του προέδρου του ΠΑΣΟΚ ήταν εμφανής όταν έγινε γνωστό πως ο Αλέξης Τσίπρας θα εμφανιστεί στην Θεσσαλονίκη έχοντας επιλέξει να μιλήσει μετά τον Κυριάκο Μητσοτάκη και πριν τον ίδιο.

Στη Χαριλάου Τρικούπη θεωρούν ότι στόχος του πρώην πρωθυπουργού είναι να επισκιάσει τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και να τον κάνει σχολιαστή των δικών του θέσεων. Για αυτόν ακριβώς τον λόγο ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει αποφασίσει να επικεντρώσει τα πυρά του στον Κυριάκο Μητσοτάκη, αποφεύγοντας να δώσει χώρο στον Αλέξη Τσίπρα. Κορυφαία στελέχη υπογραμμίζουν ότι η επιλογή του Αλέξη Τσίπρα είναι αντιθεσμική και επιμένουν ότι δεν θα επιτρέψουν να πετύχει ένα σχέδιο περιθωριοποίησης του ΠΑΣΟΚ. Όλοι άλλωστε γνωρίζουν ότι η μάχη μεταξύ του ΠΑΣΟΚ και της ΕΛΑΣ ξεκινά για τα καλά από το φθινόπωρο, με τα δύο κόμματα να έχουν ήδη δώσει δείγματα γραφής ανταλλάσσοντας πυρά ακόμα και μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού, δείχνοντας ότι δεν υπάρχει ραστώνη στα χαρακώματα μεταξύ τους. Οι δημοσκοπήσεις που θα έρθουν στα μέσα του Σεπτεμβρίου μετά τις ομιλίες Μητσοτάκη, Τσίπρα και Ανδρουλάκη στη Θεσσαλονίκη θα αποτυπώσουν τη δυναμική με την οποία μπαίνουν τα κόμματα στη νέα πολιτική σεζόν που είναι προεκλογική. Στο ΠΑΣΟΚ θέλουν να δουν τη διαφορά με την ΕΛΑΣ να μειώνεται για αρχή, ώστε να δοθεί το μήνυμα ότι η κυριαρχία στον ευρύτερο χώρο της Κεντροαριστεράς δεν έχει χαθεί. Με αυτά τα δεδομένα, οι «μεταγραφές» στελεχών, όπως αυτή της Νίνας Κασιμάτη που επισπεύδεται μετά τη διαγραφή της από τον ΣΥΡΙΖΑ, παίζουν καθοριστικό ρόλο για να έχει τον ρόλο του καταλύτη των διεργασιών στη Κεντροαριστερά το ΠΑΣΟΚ.

Ανοιχτά όλα τα μέτωπα με την κυβέρνηση -Στο επίκεντρο οικονομία και εξωτερική πολιτική

Μέχρι τότε στην ΚΟ του ΠΑΣΟΚ συντηρούν ανοιχτά όλα τα μέτωπα με την κυβέρνηση, ανεβάζοντας την πόλωση κατακόρυφα. Πάντα μένει ανοιχτό το μέτωπο της οικονομίας, με το ΠΑΣΟΚ να στρέφει διαρκώς τα πυρά του κατά της κυβέρνησης και του υπουργού Οικονομικών, Κυριάκου Πιερρακάκη. Αυτή τη φορά αιτία ήταν η απόφαση της κυβέρνησης για πρόωρη αποπληρωμή του ελληνικού χρέους. «Αν οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ ψήφιζαν το 2010 ό,τι ψήφισε ο κ. Μητσοτάκης, ο κ. Πιερρακάκης θα ήταν υπουργός της δραχμής και δεν θα είχε στο βιογραφικό του τη θέση του προέδρου του Eurogroup» αναφέρεται στην αιχμηρή ανακοίνωση-απάντηση του ΠΑΣΟΚ στις κατηγορίες του υπουργού περί ανευθυνότητας.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο επίκεντρο βρίσκονται επίσης τα εθνικά θέματα, όπως η τουρκική προκλητικότητα με τα θαλάσσια πάρκα στην ελληνική υφαλοκρηπίδα και η ψήφιση της Γαλάζιας Πατρίδας σε μορφή νομοσχεδίου. Αποτελούν πεδία μάχης με την κυβέρνηση, στην οποία χρεώνεται λανθασμένη και υποχωρητική στρατηγική.