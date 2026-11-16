 Νέο TikTok Μητσοτάκη για την μείωση ΦΠΑ σε προϊόντα περιόδου από την 1η Ιανουαρίου 2027
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέο TikTok Μητσοτάκη για την μείωση ΦΠΑ σε προϊόντα περιόδου από την 1η Ιανουαρίου 2027

NEWSROOM IEFIMERIDA.GR
Μητσοτάκης Δαίδαλος
Φωτογραφία: INTIME NEWS / ΛΙΑΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Μείωση ΦΠΑ από 24% στο 13% για τα προϊόντα περιόδου ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με το μέτρο να τίθεται σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2027.

Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στο TikTok, στο πλαίσιο συζήτησης με εκπρόσωπο της πρωτοβουλίας «Just Period», ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην ανάγκη μείωσης της φορολογικής επιβάρυνσης των συγκεκριμένων προϊόντων, επισημαίνοντας ότι ο σημερινός συντελεστής 24% αυξάνει το κόστος βασικών ειδών υγιεινής που χρησιμοποιούνται καθημερινά από κορίτσια και γυναίκες.

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Όπως εξήγησε, η υπαγωγή τους στον μειωμένο συντελεστή 13% αποτελεί ένα πρώτο βήμα για την προσέγγιση της φορολογικής πολιτικής άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Παράλληλα, χαρακτήρισε τη σχετική δαπάνη ανελαστική, τονίζοντας τη σύνδεσή της με τη δημόσια υγεία.

Δείτε εδώ το βίντεο﻿

Απαντώντας σε ερωτήσεις πολιτών μέσω των κοινωνικών δικτύων, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι έχουν ήδη πραγματοποιηθεί αντίστοιχες παρεμβάσεις σε προϊόντα πρώτης ανάγκης, αναφέροντας ως παράδειγμα τις βρεφικές πάνες, στις οποίες εφαρμόζεται συντελεστής ΦΠΑ 13%.

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Στο ίδιο πλαίσιο, διευκρίνισε ότι από την 1η Ιανουαρίου 2027 η μείωση του ΦΠΑ θα επεκταθεί και στις πάνες ακράτειας, οι οποίες επίσης θα μεταφερθούν από τον κανονικό στον μειωμένο συντελεστή.

Ο πρωθυπουργός δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο νέων φορολογικών παρεμβάσεων στο μέλλον, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω μείωσης του ΦΠΑ στα προϊόντα περιόδου, αλλά και μείωσης της φορολογίας στα προφυλακτικά.

Κλείνοντας, ευχαρίστησε την πρωτοβουλία «Just Period», καθώς και τους 24.000 πολίτες που υποστήριξαν το σχετικό αίτημα, συμβάλλοντας στην ανάδειξη του ζητήματος.

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