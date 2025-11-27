Μειώσεις φόρων, πληρωμές και στρατηγική θετικών ειδήσεων από την κυβέρνηση -Στις 11:00 συνεδριάζει το υπουργικό - iefimerida.gr

Την ώρα που ο κ. Τσίπρας προσπαθεί να ξαναγράψει το... παρελθόν του, η κυβέρνηση επιδίδεται σε ένα μπαράζ θετικών ειδήσεων που λειτουργεί ως πεδίο σύγκρισης με έναν δυνητικό πολιτικό αντίπαλο εφόσον ο πρώην Πρωθυπουργός προχωρήσει στην δημιουργία νέου κόμματος.

Τη Δευτέρα, την ώρα που στις προθήκες των βιβλιοπωλείων έμπαινε η «Ιθάκη» του κ. Τσίπρα στους λογαριασμούς των συνταξιούχων έμπαινε η ετήσια στήριξη των 250 ευρώ. Σήμερα ανακοινώθηκε μετά βαΐων και κλάδων η συμφωνία κυβέρνησης και κοινωνικών εταίρων για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, ακολουθεί την Παρασκευή η καταβολή του επιδόματος ενοικίου και στη συνέχεια ο προϋπολογισμός με τις μειώσεις φόρων που θα ισχύσουν από την 1η Ιανουαρίου.

Ακρίβεια και καθημερινότητα στο επίκεντρο της συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου

Σε αυτό το πλαίσιο η σημερινή συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου θα μπορούσε να χαρακτηριστεί πανηγυρική λόγω των νομοσχεδίων που θα συζητηθούν, παρά την προσπάθεια του κυβερνητικού επιτελείου να κρατά χαμηλούς τόνους. «Όσο η ακρίβεια παραμένει και οι πολίτες περιμένουν από εμάς λύσεις στα προβλήματα της καθημερινότητας δεν υπάρχει περιθώριο για πανηγυρισμούς, αλλά μόνο σκληρή δουλειά», σημειώνει στενός συνεργάτης του κ. Μητσοτάκη. Ο Πρωθυπουργός, άλλωστε, έχει ζητήσει από όλους να σκύψουν στα προβλήματα και να «τρέξουν» το κυβερνητικό έργο, αφού «με βάση αυτό θα μας κρίνουν οι πολίτες στο τέλος της τετραετίας», όπως επισημαίνει σε συνομιλητές του. Κάτι που αναμένεται να επαναλάβει και σήμερα στην τοποθέτηση του.

Η Κεραμέως παρουσιάζει το σχέδιο ενίσχυσης των συλλογικών συμβάσεων εργασίας

Στην ατζέντα του υπουργικού περιλαμβάνεται η εισήγηση της υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκης Κεραμέως για τη νέα κοινωνική συμφωνία για την ενίσχυση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας «η οποία υπερβαίνει τους τελευταίους μνημονιακούς περιορισμούς, θέτει κανόνες στην αγορά εργασίας και προσφέρει ασφάλεια στον εργαζόμενο και σταθερότητα στον εργοδότη», όπως δήλωσε ο κ. Μητσοτάκης. Είναι η πρώτη φορά που μία τέτοια συμφωνία φέρει την υπογραφή του συνόλου των Εθνικών Κοινωνικών Εταίρων και της Πολιτείας και στο Μέγαρο Μαξίμου, όπως είναι φυσικό, επαίρονται που αυτό συμβαίνει από μία κεντροδεξιά κυβέρνηση.

Παρουσίαση του κρατικού Προϋπολογισμού 2026-2029

Επίσης, θα γίνει παρουσίαση από τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη και τον υφυπουργό Θάνο Πετραλιά του Κρατικού Προϋπολογισμού και Πολυετούς Δημοσιονομικού Προγραμματισμού 2026-2029, όπου περιλαμβάνονται τα μέτρα που ανακοίνωσε ο κ. Μητσοτάκης στη ΔΕΘ. Στην κυβέρνηση εκτιμούν πως ο αντίκτυπος δεν έχει γίνει αισθητός στους πολίτες, καθώς αυτά θα τρέξουν από την αρχή της νέας χρονιάς, όμως πιστεύουν πως μόλις οι πολίτες δουν στην τσέπη τους το όφελος από τη μείωση της φορολογίας θα πιστωθεί η κυβέρνηση το πολιτικό κέρδος από την οικονομική πολιτική. Χθες, ο κ. Μητσοτάκης μιλώντας σε συνέδριο για το δημογραφικό φρόντισε να τονίσει το πολιτικό πρόσημο της απόφασης να ενισχυθούν περισσότερο από το πακέτο παροχών οι οικογένειες με παιδιά, υπογραμμίζοντας πως «συνάδει απόλυτα και με τον χαρακτήρα της κεντροδεξιάς μας παράταξης», κλείνοντας το μάτι στην παραδοσιακή βάση της ΝΔ.

Στρατηγική Μητσοτάκη: Στοχεύοντας στο μέλλον, αποφεύγοντας τη σύγκρουση με Τσίπρα

Παρότι, οι εκλογές απέχουν περίπου ενάμιση χρόνο, σύμφωνα με τις δηλώσεις του κ. Μητσοτάκη, το Μέγαρο Μαξίμου ξεδιπλώνει ήδη την στρατηγική του επενδύοντας στο αξίωμα πως «οι πολίτες ψηφίζουν για το παρόν και το μέλλον, όχι για το παρελθόν». Γι’ αυτό, όπως τονίζουν αρμόδια στελέχη, ο πρωθυπουργός θα επιμείνει στον θετικό λόγο και τις παρεμβάσεις που αφορούν το κυβερνητικό έργο και δεν θα μπει στο κάδρο μίας αντιπαράθεσης με τον κ. Τσίπρα. Διότι, όπως σημειώνουν, το βιβλίο του πρώην Πρωθυπουργού «δεν μας κάνει σοφότερους, απλά αναδεικνύει κάποια στοιχεία του». Δεν παράγει κάποιο αποτέλεσμα για τη ζωή των ανθρώπων που βιώνουν δυσκολίες».