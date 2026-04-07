Τη Μεγάλη Τετάρτη η πολιτική κηδεία του γιου της Θεανώς Φωτίου -Η ανάρτηση της βουλευτού - iefimerida.gr

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τη Μεγάλη Τετάρτη η πολιτική κηδεία του γιου της Θεανώς Φωτίου -Η ανάρτηση της βουλευτού

Ο γιος της Θεανώς Φωτίου, Βασίλης Ρίζος /Φωτογραφία: Facebook/Θεανώ Φωτίου
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Τη Μεγάλη Τετάρτη θα πραγματοποιηθεί η πολιτική κηδεία του Βασίλη Ρίζου, όπως έγραψε σε ανάρτησή της η μητέρα του, Θεανώ Φωτίου.

Ο 49χρονος Βασίλης Ρίζος πέθανε ξαφνικά χθες, με πληροφορίες να αναφέρουν πως υπέστη έμφραγμα.

Η βουλευτής της Νέας Αριστεράς, με μια ανάρτησή της στο Facebook, θέλησε να ενημερώσει για το πότε και το πού θα γίνει η κηδεία του μονάκριβου γιου της.

Η ανάρτηση της Θεανώς Φωτίου για την κηδεία του γιου της

Συγκεκριμένα, έγραψε: «Αποχαιρετούμε τον αγαπημένο μας Βασίλη. Η πολιτική κηδεία θα γίνει αύριο, Τετάρτη, 8 Απριλίου 2026, ώρα 12:30μμ, στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών. Θα ακολουθήσει αποτέφρωση στο ΚΑΝ Ριτσώνας στις 16:30 μμ.
Ο γιος, Δημήτρης
Η μητέρα, Θεανώ
Η σύντροφος, Μαρία
Αντί στεφάνων όποιος επιθυμεί μπορεί να καταθέσει χρήματα στο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Άγιος Σάββας.
iban: GR9201401420142002001000086».

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

