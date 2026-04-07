Τη Μεγάλη Τετάρτη η πολιτική κηδεία του γιου της Θεανώς Φωτίου -Η ανάρτηση της βουλευτού - iefimerida.gr

Τη Μεγάλη Τετάρτη θα πραγματοποιηθεί η πολιτική κηδεία του Βασίλη Ρίζου, όπως έγραψε σε ανάρτησή της η μητέρα του, Θεανώ Φωτίου.



Ο 49χρονος Βασίλης Ρίζος πέθανε ξαφνικά χθες, με πληροφορίες να αναφέρουν πως υπέστη έμφραγμα.

Η βουλευτής της Νέας Αριστεράς, με μια ανάρτησή της στο Facebook, θέλησε να ενημερώσει για το πότε και το πού θα γίνει η κηδεία του μονάκριβου γιου της.



Η ανάρτηση της Θεανώς Φωτίου για την κηδεία του γιου της

Συγκεκριμένα, έγραψε: «Αποχαιρετούμε τον αγαπημένο μας Βασίλη. Η πολιτική κηδεία θα γίνει αύριο, Τετάρτη, 8 Απριλίου 2026, ώρα 12:30μμ, στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών. Θα ακολουθήσει αποτέφρωση στο ΚΑΝ Ριτσώνας στις 16:30 μμ.

Ο γιος, Δημήτρης

Η μητέρα, Θεανώ

Η σύντροφος, Μαρία

Αντί στεφάνων όποιος επιθυμεί μπορεί να καταθέσει χρήματα στο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Άγιος Σάββας.

iban: GR9201401420142002001000086».