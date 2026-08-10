Με πακέτο 2 δισ. στη ΔΕΘ ο Μητσοτάκης -Φοροελαφρύνσεις, αυξήσεις συντάξεων και νέες παρεμβάσεις για τη στέγη - iefimerida.gr

Την προηγούμενη εβδομάδα, πριν φύγει ο κ. Μητσοτάκης για τα Χανιά, όπου θα παραμείνει μέχρι και τον Δεκαπενταύγουστο για μερικές μέρες διακοπών, έγιναν οι τελευταίες συζητήσεις με το υπουργείο Οικονομικών και τους συνεργάτες του στο Μέγαρο Μαξίμου για το περίγραμμα των μέτρων που θα ανακοινώσει στη ΔΕΘ και την επικοινωνιακή διαχείριση των εξαγγελιών.

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Για τον πρωθυπουργό και την κυβέρνηση, το πρώτο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου, οπότε θα γίνουν τα εγκαίνια της Έκθεσης και η ομιλία στους παραγωγικούς φορείς στο «Βελλίδειο», είναι ο πρώτος κρίσιμος σταθμός μίας μακράς προεκλογικής περιόδου. Με το ενδεχόμενο της διεξαγωγής πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο να έχει φύγει από το τραπέζι και όλες οι πληροφορίες να προσδιορίζουν τη διεξαγωγή τους τον Μάιο, απομένουν στην κυβέρνηση οκτώ μήνες για να επανασυνδεθεί με συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες, να συσπειρώσει την εκλογική βάση της ΝΔ και να διεκδικήσει με αξιώσεις την ευρεία εκλογική νίκη που αναζητά για μία τρίτη τετραετία. Η ΔΕΘ αποτελεί ορόσημο για την ανάπτυξη της στρατηγικής που θα οδηγήσει στην επίτευξη των στόχων.

Πακέτο 2 δισ. ευρώ από την κυβέρνηση: Μειώσεις φόρων, αυξήσεις συντάξεων και μέτρα για μισθούς

Η απόδοση της οικονομίας και η ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής για την ενέργεια ανεβάζουν το ύψος των παροχών κοντά στα 2 δισ., δίνοντας την ευκαιρία στην κυβέρνηση να παρουσιάσει ένα ευρύ πλέγμα μέτρων. Στο επίκεντρο της κυβερνητικής στόχευσης βρίσκονται επιχειρήσεις, μικρομεσαίοι, ελεύθεροι επαγγελματίες, συνταξιούχοι και αγρότες που θα ακούσουν συγκεκριμένα μέτρα. Στο τραπέζι βρίσκονται η μείωση της φορολογίας στο τεκμαρτό εισόδημα -όχι η κατάργηση γιατί έχει συμβάλει στην αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής-, η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, η μείωση της προκαταβολής φόρου και η κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος. Για τους συνταξιούχους, που αποτελούν κρίσιμο εκλογικό κοινό για τη ΝΔ, αναμένεται να ανακοινωθεί αύξηση των συντάξεων και αλλαγή στον υπολογισμό της εισφοράς αλληλεγγύης, ενώ υπό διαμόρφωση βρίσκονται νέες παρεμβάσεις για τη στεγαστική κρίση. Ανακοινώσεις αναμένονται και για τον κατώτατο μισθό, με ορισμένες πηγές να μην αποκλείουν την ανακοίνωση ενός ποσού πάνω από τα 950 ευρώ που είναι η δέσμευση για το 2027. Ενώ θα τεθεί ο στόχος αύξησης μέσα στην επόμενη τετραετία.

Μαξίμου: «Επιστρέφουμε στην κοινωνία το μέρισμα της ανάπτυξης»

Το Μέγαρο Μαξίμου θέλει να παρουσιάσει τα μέτρα ως μία ολοκληρωμένη οικονομική πολιτική που «επιστρέφει στην κοινωνία το μέρισμα της ανάπτυξης και της απόδοσης της ελληνικής οικονομίας». «Είναι ΔΕΘ προεκλογική και όχι παροχολογική», όπως το περιέγραψε ο υφυπουργός Επικρατείας, Θανάσης Κοντογεώργης, μιλώντας στην ΕΡΤ. Οι εξαγγελίες θα είναι πλήρως κοστολογημένες και εφαρμόσιμες, όπως επισημαίνουν από το οικονομικό επιτελείο, σε αντίθεση με προτάσεις της αντιπολίτευσης οι οποίες «δεν ανταποκρίνονται στις δυνατότητες της οικονομίας και υποθηκεύουν την ανάπτυξη», συμπληρώνουν.

«Ατζέντα 2030»: Ο Μητσοτάκης χαράζει τον δρόμο για την επόμενη τετραετία

Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης έχει ζητήσει την κατάρτιση ενός κοστολογημένου προγράμματος με ιεραρχημένες προτεραιότητες για την επόμενη κυβερνητική θητεία, το οποίο θα «πατάει» και θα «κουμπώνει» στα πεπραγμένα της κυβέρνησης από το 2019. Το βάρος για την προετοιμασία της «Ατζέντας 2030», όπως έχει ονομαστεί έχει αναλάβει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, ο οποίος έχει ξεκινήσει τη σχετική προεργασία εδώ και αρκετές εβδομάδες. Ο πρωθυπουργός θέλει να αναδείξει τη διαφορά της ΝΔ με τα υπόλοιπα κόμματα που «είναι πως εμείς πρώτα λέμε από πού θα βρούμε τα χρήματα και μετά πως θα τα «"μοιράσουμε" με έναν δίκαιο τρόπο για να φτάσουν στους πολίτες και να αντιμετωπίσουν αυτή την κρίση ακρίβειας, όταν η αντιπολίτευση πρώτα λέει τα μέτρα και μετά προσπαθεί με πασαλείμματα να πει πόσο κάνουν», όπως σημειώνει σε συνομιλητές του.