Με επτά δημάρχους των βορείων προαστίων η σύσκεψη υπό τον Μητσοτάκη για τους συντελεστές δόμησης

Επτά είναι, τελικά, οι δήμαρχοι περιοχών των βορείων προαστίων που συναντώνται αυτή την ώρα στο Μέγαρο Μαξίμου με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Οι δήμαρχοι έφτασαν στο Μαξίμου γύρω στις 13:00 προκειμένου να συμμετάσχουν στη σύσκεψη με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, με αντικείμενο τις έντονες αντιδράσεις που έχει προκαλέσει ο σχεδιασμός για τη μεταφορά συντελεστών δόμησης.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πρόκειται για τους δημάρχους Φιλοθέης-Ψυχικού Χαράλαμπο Μπονάτσο, Λυκόβρυσης-Πεύκης Μάριο-Γεώργιο Ψυχάλη, Κηφισιάς Βασίλη Ξυπολυτά, Νέας Ιωνίας Παναγιώτη Μανούρη, Χαλανδρίου Σίμο Ρούσσο, Παπάγου-Χολαργού Ηλία Αποστολόπουλο και Μεταμόρφωσης Στράτο Σαραούδα, που ζητούν να γίνει ο σχεδιασμός από μηδενική βάση, προειδοποιώντας -σε διαφορετική περίπτωση- με εντονότερες αντιδράσεις από την πλευρά τους.



Από αριστερά: Χ. Μπονάτσος (δήμαρχος Φιλοθέης – Ψυχικού), Μ. Ψυχάλης (Λυκόβρυσης – Πεύκης), Π. Μανούρης (Νέας Ιωνίας), Σ. Ρούσσος (Χαλανδρίου), Η. Αποστολόπουλος (Παπάγου – Χολαργού), Σ. Σαραούδας (Μεταμόρφωσης), Β. Ξυπολυτάς (Κηφισιάς)





Η κυβέρνηση, αντιλαμβανόμενη το πρόβλημα που πάει να δημιουργηθεί, επιχείρησε από την πρώτη στιγμή να «κατεβάσει τη θερμοκρασία», όπως σημειώνει αρμόδιο στέλεχος, και ξεκαθάρισε εγκαίρως ότι η μεταφορά τετραγωνικών δεν θα γίνει από έναν δήμο σε έναν άλλον, παρά μόνο εντός του ίδιου του δήμου.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στη σημερινή συνάντηση δεν υπάρχει, προς το παρόν, απόφαση της κυβέρνησης να αποσύρει συνολικά το σχέδιο, αλλά να ενημερώσει τους δημάρχους για τις τεχνικές λεπτομέρειες του σχεδίου και να τους διαβεβαιώσει ότι, κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης που θα συνεχιστεί τις επόμενες εβδομάδες, θα γίνουν όλες οι απαραίτητες παρεμβάσεις, προκειμένου να κατευναστούν οι φόβοι τους για οικοδομική επιβάρυνση των περιοχών τους.

Οι δήμαρχοι εισέρχονται στο Μέγαρο Μαξίμου

Αισιοδοξία στο Μαξίμου ότι θα βρεθεί κοινός τόπος με τους δημάρχους

Όπως εξηγεί στο iefimerida.gr αρμόδια πηγή, το μεγάλο πρόβλημα είναι με τα διατηρητέα κτίρια του Δήμου Αθηναίων, των οποίων οι ιδιοκτήτες είναι υποχρεωμένοι να τα διατηρούν και να τα συντηρούν χωρίς να μπορούν να χτίσουν. Από τη στιγμή που η μεταφορά τετραγωνικών δεν θα γίνεται από δήμο σε δήμο, δεν προκύπτει επιβάρυνση για τους δήμους των βορείων προαστίων. Άλλη πηγή διευκρινίζει ότι όλες οι προβλέψεις είναι υπό τον έλεγχο του ΣτΕ, το οποίο είναι πολύ αυστηρό στην προστασία του περιβάλλοντος και στους όρους δόμησης, όπως έδειξε η πρόσφατη απόφασή του για τους συντελεστές.

Στο Μέγαρο Μαξίμου υπάρχει αισιοδοξία πως μέσα από τις εκατέρωθεν εξηγήσεις και τις απαραίτητες διορθώσεις θα βρεθεί κοινός τόπος με τους δημάρχους, προκειμένου να κλείσει το μέτωπο που άνοιξε την τελευταία εβδομάδα. Παρότι η αρχική διαχείριση κρίνεται ότι δεν ήταν επαρκής, μετά τη σημερινή συνάντηση με τον πρωθυπουργό και την παρέμβασή του αναμένεται να ξεπεραστούν οι αντιδράσεις.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πρόκειται για ένα κρίσιμο στοίχημα και για την κυβερνητική παράταξη, αφού στον Βόρειο Τομέα της Αθήνας διατηρεί ισχυρές εκλογικές δυνάμεις και δεν θέλει να δημιουργήσει ένα νέο μέτωπο με ψηφοφόρους της. Έτσι, στη σημερινή σύσκεψη, πέραν του πρωθυπουργού, θα συμμετάσχουν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, που εκλέγεται στον Βόρειο Τομέα, ο αρμόδιος υπουργός Σταύρος Παπασταύρου, οι δύο αρμόδιοι γενικοί γραμματείς του υπουργείου, καθώς και ο γραμματέας του πρωθυπουργού Στέλιος Κουτνατζής.